Z kamionů padá nebezpečný led. Šoféři je musí očistit, ale nemají kde

Kus ledu zranil posádku osobního auta



Zima ještě zdaleka neskončila, a proto je dobré připomenout, co patří mezi důležité povinnosti řidiče. ☝



Jde o povinnost důkladně očistit automobil před jízdou. Podle ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích řidič nesmí „řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran“ a „řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohr...ozit bezpečnost provozu na komunikacích.“ O obrovském štěstí může hovořit posádka osobního vozidla. Když se na silnici I/19 na Pelhřimovsku dnes po poledni míjeli v zatáčce s nákladní jízdní soupravou, přišla obrovská rána. Z návěsu spadl kus ledu přímo na čelní sklo jejich osobního auta. Ve vozidle se zranil řidič a jeho spolujedoucí. Nehoda ale mohla skončit mnohem vážnějším zraněním a mohla mít i tragické následky.

Mějme to na paměti ještě dříve, než vyrazíme se zasněženým nebo zamrzlým autem na cesty!