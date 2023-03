Autozápisník: valentýnská kupka neštěstí pro auta a párek bez katalyzátoru

Bylo zvoleno české Auto roku, které je poprvé stejné jako to slovenské. V Bruselu se europoslanci na Valentýna beznadějně „zamilovali“ do elektroaut. Kvůli nim tam dokonce přestavují ulice na jednosměrný provoz. Řidičské průkazy skupiny B již navíc na tyto „tanky“ nestačí, i u nás se tedy chystá zvýšení laťky na 4,25 tuny.

Únor byl i ve znamení nových tváří automobilek. Značka DS sází na michelinského kuchaře, Alpine na slavného fotbalistu a Porsche v Asii na influencerku z nul a jedniček. Na londýnském týdnu módy šokovala maketa Mercedesu G oblečená do obří péřové bundy, auto převlečené za hot-dog zase způsobilo pozdvižení v rámci letošního Super Bowlu. V Japonsku se pro změnu rozhodli uctít Valentýna autíčkem z čokolády.

Jedno ze slovenských létajících aut dojezdilo i dolétalo, naopak starý Ford Transit s vizáží stormtrooperů ze Star Wars vyráží v Číně s bateriemi na novou misi. BMW si nechalo patentovat systém, který rozprašuje vůni zpod loga na přídi. Jak to, že až budou koncem letošního roku přebírat první zákazníci první plně elektrický Rolls-Royce, tak bude již více než 400 let starý? A kterou taxikářskou legendu přeměnili na místo pro videokonference a hraní hry Angry Birds?

Podívejte se do zpětného zrcátka na několik zajímavých momentů února 2023.

Česko-slovenské Auto roku 2023

I třicet let po rozdělení Československa se ukázalo, že obě země k sobě mají blízko a mají i podobný vkus. Autem roku 2023 se totiž v Česku i na Slovensku stala Honda Civic. V anketě o evropské Auto roku se oproti tomu Civic nedostal ani do užšího výběru finalistů. Naopak loni se tento japonský model stal v nejprestižnější anketě NACTOY severoamerickým Autem roku, ale také třeba autem roku v Kanadě a ve Skotsku. Jsme tedy v dobré společnosti!

Vrtěti párkem

Ikonický reklamní vůz Oscar Mayer Wienermobile připomíná párek v rohlíku, a šíří tak po USA slávu tohoto výrobce párků a dalších uzenin.

Letošní Super Bowl, tedy únorové finále nejslavnější ligy v americkém fotbale, opět patřil mezi nejsledovanější sportovní akce roku. Tradičně se jedná o příležitost „opentlenou“ ultradrahými reklamami. Největší publicity se však tentokráte dostalo těm, kteří za propagaci neutratili ani cent.

Organizace Dawn Project ve snaze ukázat nebezpečnost samořídícího softwaru společnosti Tesla na veřejných silnicích masivně zpropagovala Teslu Model 3. A velké publicitě v médiích se v době Super Bowlu těšily zprávy o tom, jak zloději v Las Vegas ukradli katalyzátor z ikonického reklamního vozu Oscar Mayer Wienermobile, který připomíná párek v rohlíku a šíří tak po USA slávu tohoto výrobce párků a dalších uzenin.

Vůz tam dorazil na čtyřdenní „misi“ kvůli Super Bowlu a o katalyzátor ho zloději připravili pod rouškou noci přímo před hotelem. Druhý den ráno prý podle tisku posádka vozu s přezdívkami „Corn Dog Clara“ a „Sýr Čedar“ již vůz nenastartovala a způsobila náležitý humbuk, který obletěl zeměkouli. Nejspíš se nepletou ti, kdo celou věc hodnotí jako ukázkový příklad gerilového marketingu. Pokud se pletou, tak by si zloději zasloužili dodávky hot-dogů na doživotí.

Kdo je jedničkou?

Kromě společnosti JATO Dynamics zveřejnila svoji statistiku loňských registrací v Evropě i konkurenční firma Focus2Move. A výsledky se v mnohém liší. Důvodem je jiný rozsah trhů. Zatímco první konzultační firma počítala 30 trhů, (26 zemí EU + Velká Británie, Norsko, Švýcarsko a Island, druhá zahrnula 42 zemí včetně Ruska. V obou nejregistrovanější osobní automobil dosáhl přes 206 tisíc registrací.

V případě JATO Dynamics to byl Peugeot 208, zatímco u Focus2Move pro změnu Dacia Sandero. A na druhém místě se oba konkurenti prostřídali. Podle obou propadl VW Golf, jednou pátý a podruhé čtvrtý. Tak ještě chybí někdo, kdo to spočítá jen v EU a jen mimo EU.

Ještě by se mohla zavést třeba kategorie německy mluvících zemí, jižních států, severských, západních, východních… Potom by to však s těmi statistikami již bylo jako s auty roku, která vyhlašuje kdekdo, a nakonec tedy při troše štěstí nějakou cenu ukořistí skoro každý.

Valentýnský zákaz

Den všech zamilovaných, který připadá na 14. 2., se zapíše do dějin jako den zákazu spalovacích aut v Evropě. Evropský parlament totiž právě v tento den definitivně schválil zákaz prodeje nových aut s benzinovým a naftovým motorem v Evropě od roku 2035, s výjimkou malých firem s roční produkcí do 1 000 aut a případně těch, která používají syntetická paliva. Ta jsou však neúměrně drahá, a to samé platí o vodíku. Láska ke spalovacím autům tak dostala v Evropě na svůj svátek hodně „na frak“.

Ne ovšem v Japonsku, kde Mazda nechala na počest sv. Valentýna vytvořit od japonského cukráře Kenta Hasegawy detailní zmenšený model modelu MX-5 RF, který je do největších detailů z čokolády. Banzai!

Géčko jako módní ikona

Hranatý Mercedes-Benz třídy G je stylovou ikonou, ze které se snaží vytěžit maximum kdekdo. Přímo Mercedes předložil patent na klasický kufr na kolečkách ve tvaru krytu rezervního kola na třídě G. Kus svého oblíbeného auta si tak budete moci vzít s sebou do letadla.

A na sebe třeba stylovou bundu od značky Moncler, která je známá svými luxusními péřovými bundami s výrazným prošíváním. V rámci jejich propagace „oblékli“ do lesklé prošívané bundy i maketu třídy G. Projekt Mondo G byl představen v rámci londýnského týdne módy a kromě „oblečení“ do bundy zaujme i ve stejném duchu pojatými obrovskými balónovými pneumatikami.

Ambasadoři z masa a kostí, ale i nul a jedniček

Automobilky využívají pro svoji propagaci celebrity ze sportu a showbyznysu, které jim propůjčují svou tvář, ale i úspěšný životní příběh. A značky doufají, že díky nim jejich produkt snáze zakotví v myslích spotřebitelů, a ti si mnohem radši půjdou koupit „to“ auto od…

V únoru se tváří francouzské sportovní značky Alpine stal slavný fotbalista Zinedine Zidane, zatímco další tamní značka DS vsadila na Juliena Dumase. Tento šéfkuchař oceněný michelinskou hvězdou se stal dokonce přímo jejím gastronomickým ambasadorem.

Naproti tomu v Číně, kde je průměrný věk zákazníků asi o 20 let nižší než na tradičních trzích, mají velký úspěch virtuální influenceři. Fiktivní, kompletně počítačově generovaní avataři a jejich profily na sociálních sítích přitahují pozornost milionů lidí, zejména na Instagramu a TikToku. Takto vznikla i virtuální influencerka Ayayi, která v Číně propaguje Porsche.

Vypadá jako lidská bytost, ale je kompletně vytvořená počítačem. Nikdy nespí, pracuje 24/7 a neúčtuje si ani jüan. Na rozdíl od celebrit z masa a kostí se od podobných influencerů nelze dočkat nějakých přešlapů či úletů. Neopijí se na večírku, nepomlouvají své příbuzné a nehrozí, že nedodrží smlouvu. Jen nejspíš neproniknou do společenských rubrik časopisů a na první stránky bulvárních plátků. Aby zaujali i v Evropě, tak by asi bylo nutné ty nuly a jedničky trochu „rozštelovat“.

400 let starý Rolls

Superluxusní elektrická kupé Sceptre při náročném testování ujedou přes 2,5 milionu kilometrů, na což by jednotlivý vůz této značky potřeboval 400 let.

Až budou koncem letošního roku přebírat zákazníci první plně elektrický model značky Rolls-Royce, bude s nadsázkou řečeno již více než 400 let starý. Superluxusní elektrická kupé Spectre totiž při náročném testování ujedou přes 2,5 milionu kilometrů, což by při průměrném ročním nájezdu rollse jednotlivý vůz této značky najel za 400 let.

Momentálně má za sebou dvoumilionovou porci, což znamená padesátinásobek vzdálenosti okolo rovníku. Všechny další nové rollsy budou již plně elektrické. Klientele britské značky, která jezdí autem spíše jen na kratší vzdálenosti a jinak létá letadlem či vrtulníkem, to plně vyhovuje. Ostatně tichý chod motoru byl jednou z manter Henryho Royce.

Jeden bzučící rolls však brázdí silnice již dnes, a to ve Vietnamu. Tamní Youtuber ND – Woodworking Art totiž postavil pro svého syna šestikolový speciál s vizáží britské ikony. Vůz vznikl z velkých bloků dřeva, z něhož je i soška Spirit of Ecstasy. Se dřevem opravdu umí, určitě by po něm měli sáhnout v Goodwoodu, kde právě ohlásili nábor v rámci učňovského programu a neustále shánějí šikovné řemeslníky.

Vyvoněná „báva“

Po různých systémech s vůní v autech si BMW nechalo patentovat systém, který vytváří příjemnou vůni i vně vozu. K tomu poslouží kulaté logo značky, které se zvedne a bude se moci pohybovat i horizontálně, přičemž jakási integrovaná tryska bude po okolí šířit předem určenou vůni.

Třeba, když se bude majitel auta blížit nebo po chodníku půjde nějaká hezká slečna. Ale šlo by jistě vymyslet i jiné možnosti použití. Třeba kdyby se do auta někdo začal dobývat nebo vypouštět pneumatiky, tak by pepřový sprej ukrytý pod logem mohl tento problém rychle vyřešit.

„Tankisté“ s béčkem

Dávat do elektromobilů kvůli delšímu dojezdu stále větší baterie nutí automobilky své modely zvětšovat. A ty jsou pak nejen větší, ale zároveň i těžší, kvůli čemuž je nutné dále zvyšovat kapacitu baterií. A tak to jde stále dokola. Těžším autům již nevyhovují nadzemní garáže, které byly navržené na lehčí a menší auta.

Ve Velké Británii navíc plánují rozšíření parkovacích míst tak, aby vyhovovala mohutnějším karoseriím moderních aut. A leckde začínají být úzké i silnice. V Bruselu proto některé přestavují pouze pro jednosměrný provoz, protože do mnoha ulic belgického hlavního města se už dvě auta vedle sebe nevejdou.

Ale tím to ještě nekončí. Řidičské průkazy skupiny B již na řízení některých osobních aut s alternativním pohonem nestačí, a i u nás se, podobně jako ve Francii, Německu, Rakousku či Španělsku, chystá zvýšení laťky na 4,25 tuny.

Transit v čase

Na českém trhu se začal nabízet nový Ford Transit, a od příštího roku bude k dispozici i jeho elektrická verze. Je však otázkou, zda dříve nedorazí jeho elektrifikovaný předek, který vychází z auta, jež v České republice v 90. letech pomáhalo budovat kapitalizmus.

Vyrábí se v Číně, a nově dokonce v elektrické verzi jako JMC Teshun Touring EV. Má 65kWh baterii, která poskytuje elektrickou energii na dojezd až asi 300 kilometrů, při konstantní rychlosti údajně až 500 km.

Dodávka má sice již pozměněnou příď ve stylu stormtrooperů ze Star Wars a jinou palubní desku, ale retro styl si pořád zachovává tím, jak i na propagačních fotkách na ni žádný plech nepasuje, každá spára je jinak a dveře vypadají jako nedovřené. Podobně rozklížené kusy sem tam zahlédneme ještě dnes na českých cestách, mají ovšem za sebou miliony kilometrů a hektolitry spálené nafty.

Pokud by se tato čínská „popelnice“ dostala do Evropy, je otázkou, zda by o ni byl při ceně cca milion korun, co v přepočtu stojí, zájem. Nebo snad stará láska nerezaví? Tedy, zrovna tento transit začal reznout už když vyjel z fabriky, to byla vlastnost, nikoliv vada.

Kupka neštěstí

Ministr dopravy Martin Kupka se probudil ze zimního spánku a začal se brát za přehodnocení normy Euro 7, která má potenciál zahubit malá dostupná auta a ohrozit i tuzemský autoprůmysl a mobilitu.

Proč mu to nevadilo v listopadu, kdy byla dohoda ohledně normy Euro 7 vyjednána loni ještě za českého předsednictví Rady EU, se lze jen dohadovat. Kdyby četl iDNES.cz, mohl se o parametrech a důsledcích normy Euro 7 dozvědět už minimálně v roce 2020.

Je otázkou, zda Kupkova únorová aktivita má ještě šanci něco změnit. Snad ano, jinak se místo spojení hromádka neštěstí či kopa neštěstí možná vžije spíše pojem kupka neštěstí…

Pěkná „ptákovina“

Mercedes-Benz představil palubní desku nové generace třídy E, jejíž design byl z velké části inspirován modely EQS a EQE. Kokpit nástupce někdejší taxikářské legendy tak dostal novou elektronickou architekturu a mnohem vyšší kapacitu pro komunikaci prostřednictvím sítě 5G a přináší také zbrusu nový operační systém MB.OS.

Ten díky lepšímu palubnímu počítači kromě skvělého výpočetního výkonu slibuje nové funkce a aplikace Tik Tok, nebo dokonce integrované funkce jako Zoom či prohlížeč Vivaldi. Ve spolupráci s Googlem navíc Mercedes-Benz vytvořil navigaci nové generace.

Na palubní desce je také namontována selfie a videokamera, která umožní uskutečňovat za jízdy i videokonference. K vychytávkám patří i možnost hraní hry Angry Birds. Ostatně již před několika lety Mercedes zapojil své zákazníky do hry Pokemon GO a virus, který spojuje virtuální realitu se skutečným světem, ho evidentně neopustil ani dnes.

Slovenské švýcarské nožíky

Slovenské létající auto v únoru dojezdilo i dolétalo. Tedy jedno ze dvou. Společnost Aeromobil totiž byla nucena vyhlásit bankrot, neboť se již nenašel další „blázen“, který by do tohoto projektu vložil finance.

Stroj s typickým syndromem švýcarského nožíku, který zvládne více věcí, ale žádnou pořádně, totiž potřebuje na vzlet a přistání poměrně dlouhou dráhu. Trend jde však v tomto oboru trochu jinou cestou – prostřednictvím strojů s vertikálním startem i přistáním, jak ukazuje projekt vznášedla Airspeeder pro chystané závody strojů tohoto typu.

Bude zajímavé sledovat, jak dopadne podobný projekt AirCar, jehož duchovním otcem je stejně jako u Aeromobilu konstruktér Štefan Klein. Jak dlouho bude ochoten do této své „hračky“ sypat peníze slovenský miliardář Anton Zajac, spolumajitel obří antivirové firmy Eset?