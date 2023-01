Hlasujte o nejlepší auto pro rok 2023. Projeli jsme za vás všechny novinky

Přečtěte si, jaké jsou naše dojmy, nenechte se však ovlivnit a sami hlasujte v anketě o to, kterou pětici byste poslali do finále. Své preference vám tudíž neprozradíme, redakční favority do ankety posíláme až 17. ledna. Nejlepší pěticí se budeme po finálových jízdách věnovat podrobněji.

O letošní titul může zabojovat 26 novinek, není to moc, v předchozích letech bývala účast větší, jenže problematická situace na trhu s auty, hlavně nedostatek komponent pro jejich výrobu, peloton výrazně zúžila. Některé automobilky nestihly své modely včas na český trh dopravit, a tak se ankety neúčastní – podle mluvčího SDA Petra Horáka to jsou Alpine A110, Hyundai Ioniq 6, Lexus RX, Renault Austral a Toyota BZ4X.

Aktuální ročník se navíc dočkal mnoha zjednodušení, aby se nejvíc přiblížil konceptu Evropského auta roku Car Of The Year (COTY). Skončily tak doprovodné ankety Ekologické auto roku a Technická inovace roku, ale také hlasování veřejnosti, jež také evropská anketa postrádá.

Dva postřehy: z nominovaných 26 aut pouze osm může mít výhradně spalovací motor, naprostá většina je tedy hybridizovaná (tedy mají alespoň malou elektrickou výpomoc) – k testovacím jízdám ovšem zástupci automobilek přistavili většinou nejlepší (a nejdražší) verze se zásuvkovými hybridy (plug-in). Čistých elektromobilů bylo šest, což pořád ještě není přesila.

Ovšem pouze jediný vůz dorazil k testovacím jízdám porotců s manuální převodovkou – maličké Aygo X. Zdá se, že doba „fofrklacků“ u nových aut definitivně končí. Nijak zvlášť nesmutníme, pro řidiče je to pohodlnější, pro techniku auta bezpečnější (nemůžete špatnou technikou jízdy nic pokazit), a hlavně, s automatem mohou spolupracovat všemožné asistenční systémy. Další věcí, která z aut výrazně mizí, jsou otáčkoměry – koneckonců u automatů nejsou podstatné, hybridy místo nich ukazují toky energií.

O cenách ani nemá smysl se zmiňovat, jasně vidíme, že normální auta do 400 tisíc korun mizí, a pravděpodobně zanedlouho vůbec nebudou. Každopádně, v loňských novinkách bylo takové jen jedno – miniaturní Toyota Aygo X.

Pojďme si tedy nyní projít jednotlivé kandidáty na titul Auto roku 2023. Uvádíme je v abecedním pořadí, to vaše si můžete určit na konci článku v anketě.