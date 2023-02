Zákaz spalovacích aut: proč si čeští europoslanci myslí, že je to správné

Pro Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer, ekonom, europoslanec, TOP 09 + STAN

Jaký vidíte největší přínos nové normy pro Evropu?

Pokud chceme podstatně snížit emise v EU, nemůžeme se vyhnout snižování emisí v dopravě, které představují zcela zásadní podíl na celkových vyprodukovaných emisích. To, že po roce 2035 bude možné až na výjimky vyrábět a uvádět na trh jen „bezemisní auta“, je předpokladem k zajištění poklesu emisí v důležitém sektoru dopravy a zajištění možnosti neomezené osobní mobility. Bateriová auta mají dvě zásadní výhody: jsou energeticky velmi efektivní (hrubým odhadem 3× proti automobilu se spalovacím motorem) a neprodukují lokální emise ohrožující zdraví lidí.

„Fungují“ tedy jako dominantní model zajišťování osobní mobility v budoucnu. Eventuální možnost pokračování výroby spalovacích aut dává smysl, vzhledem k přijatým cílům, jen na okrajové, speciální využití (včetně třeba sportu). Syntetické palivo není za dnešních podmínek řešením kvůli velmi špatnému využití energie.

Legislativa je též otevřena pro možné review v roce 2026, za dnešních okolností bych ale spíše čekal, že by k zásadním změnám, z popsaných důvodů, nedošlo.

Nebojíte se velkých negativních dopadů na autoprůmysl, který je páteří české ekonomiky?

Nebojím, neb musíme zvážit, zda by alternativa byla pro autoprůmysl lepší. Myslím, že ne. A to nejen proto, že firmy nejen v Evropě, ale i v USA a Číně se jasně posunují tímto směrem a pokud do rozjíždějícího vlaku rychle nenaskočíme, může se stát náš autoprůmysl „šampionem končící technologie“, což by bylo moc špatné.

Pro autoprůmysl (ale i jiné sektory) je důležité, že díky potvrzení dohody dojednané naším předsednictvím má jasno v tom, co bude v časovém horizontu deseti patnácti let platit. A dostatek času zvolit vhodnou strategie cesty ke změně.

Opakovaně jsem s lidmi z autoprůmyslu mluvil a vím, jak daleko jsou v přípravách na přechod na nejprve vysoký a poté dominantní podíl bateriových vozidel (BEV). Devastující následky by naopak mělo, kdyby automobilky zůstaly v nejistotě ohledně budoucích pravidel, což je to, co by mohlo odmítnutí legislativy parlamentem způsobit. Nalézt většinovou shodu Rady a EP na podstatně jiném návrhu považuji za velmi málo pravděpodobné. A rychle za vyloučené.

Dokážete vysvětlit běžným lidem, proč se nemají takto razantní změny bát? Přesvědčit je o tom, že neklesnou jejich možnosti individuální mobility, potažmo celková životní úroveň?

Především, toto není razantní změna. Spalovací auta se budou, bude-li poptávka, nová prodávat dalších 12 let. Pak budou dlouho na trhu ojetá. Možnost volby jen tak nezmizí.

Myslím, že spousta lidí mnohem dříve zjistí, že elektromobilita je pro jejich potřeby lepší a levnější volba. Mrzí mne, že v Česku jsou stále rozšířené velké předsudky ohledně omezení spalovacích motorů a rozšíření elektromobilů. Řada lidí se tak změny bojí.

Zásadní je cena. Jsem si jistý, že firmy postupně budou posouvat nabídku i směrem k levnějším, menším autům, zárodky toho už vidíme. Další cestou, jak elektromobily zlevnit, by bylo třeba zavedení bonusů za auta s nízkými emisemi vyvážené daní na nová, třeba jen firemní auta, s vysokými emisemi (tím by to rozpočet nemuselo nic stát). Ve většině zemí EU nějaká forma takového bonusu existuje.

Další cestou je podpořit, aby firmy kupovaly více BEV, tato auta se obvykle velmi rychle vrací na trh s nízkou cenou, a tím představují dostupnou alternativu.

Ale mimo jiné, u dražších aut střední třídy se ceny nových modelů se spalovacím a elektrickým motorem vyrovnávají, což znamená, že provozní náklady BEV jsou výrazně nižší.

Kombinace rozvoje infrastruktury, širší nabídky nových aut, vznik trhu aut mírně ojetých a třeba i mírné daňové podpory spolu s aspoň jistým posunem v rétorice lidí, co mají velký vliv na veřejné mínění (včetně těch, co za nás dohody v EU odsouhlasují), by myslím mohly přinést i u nás obrat.