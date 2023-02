Auta na Super Bowlu: elektrický patos, Kia hledá dudlík a antireklama Tesly

Padesát milionů lidí se dívá. Jenže ne jen na auta. Finále NFL v americkém fotbalu, takzvaný Super Bowl, sledoval letos rekordní počet diváků, kteří si tradičně nenechali ujít ani reklamy o přestávkách. Protože ty něco znamenají: v nejdražším a nejprestižnějším reklamním čase v programu amerických televizí křičí inzerenti do světa: „Mám na Super Bowl, patřím mezi nejlepší firmy!“ A nic tak nedokresluje úpadek automobilového průmyslu lépe než reklamní přestávky právě odehraného finále mezi Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs.

Auta v nich skoro chyběla.

Přitom ještě v roce 2016 se ve čtyřech hlavních reklamních blocích (před pořadem je ještě velký „předblok“) prezentovalo osm značek (Kia, Jeep, Subaru, Toyota, Hyundai, Buick, Audi, Honda, její luxusní divize Acura ještě navíc) a loni byly podle agentury Kantar Media Vivix automobilky největším inzerentem na Super Bowlu (utratily necelých 100 milionů dolarů).

Letos už inzerovaly jen tři: General Motors, Kia a koncern Stellantis (se značkami Jeep a RAM).

Ostatní se na to vykašlali.

Proč?

Výrobci aut už zkrátka nemají peníze na propagaci. Potýkají se s nutností reformovat celý svůj byznys do výroby bateriových elektromobilů, k čemuž je nutí legislativa v mnoha zemích. A to stojí miliardy až biliony dolarů. Zatím ovšem prodej elektromobilů navzdory dotacím pokulhává, takže zisky jsou minimální; akcionáři navíc trvají na vytváření záchranných polštářů pro krizové doby. Navíc se automobilky těžce potýkají s problémy v dodavatelských řetězcích, které se táhnou už od covidové pandemie, ruská invaze na Ukrajinu, energetická krize a rostoucí inflace všechno ještě dramaticky zhoršily.

Trapnost a politická korektnost

To však ještě není všechno. Jde také o obsah reklam, jejich sdělení, vyznění. Dřív bývaly v módě předváděčky schopností jednotlivých modelů, přednesené s nadsázkou, vtipem, emocemi; často je vysoce hodnotili diváci i recenzenti. Letos? Bída! Podle hlasování čtenářů online deníku USA Today se žádná automobilní reklama nedostala do první desítky, ve které jsou namátkou Amazon, Budweiser, Disney či T-Mobile.

Nejlépe dopadla reklama v úvodu na zmíněnou Kiu Telluride, velké SUV, vlajkovou loď značky, skončila jedenáctá. A skutečně naplňuje to, co máme na automobilových reklamách tak rádi – přináší emoce, vtip, nadsázku. Vystresovaný otec vyrazí sehnat zapomenutý dudlík, což všichni dobře známe, a celý národ ho online sleduje a podporuje, včetně hráčů NFL, kteří na chvíli přeruší hru a sledují „opravdového hrdinu“. Pointu si prohlédněte sami ve videu, je vtipná jako celá reklama. Bohužel letos, co se aut týče, jediná.

Až na 13. příčce najdeme elektromobily General Motors ve filmech Netflixu. Že by se však bylo na co koukat, to tedy ne, reklama zavání trapností a těžce ždímaným humorem. „GM se elektrifikuje. A Netflix bude využívat víc elektromobilů ve svých filmech. Když se kolem nás budou hemžit zombíci, proč u toho nemůžeme sedět v elektromobilu? Musíme dopřát elektromobilům, co si zaslouží! Proč ještě nejsou všude, i ve filmech? No, dobrá, do těch historických se třeba nehodí, ale jinam, proč ne?“ A tak dále...

Ani Jeep, dříve tolik sázející na drsnou image, nepředvedl žádné koukatelné dílko, čtenáři ho posunuli až na 20. pozici. Zatímco v roce 2018 se drsný Jeep Wrangler brodil řekou, drápal vzhůru vodopádem, a v další přestávce si dokonce zahrál v honičce s tyranosaurem v Jurském parku, letos předvádí nemastnou neslanou etudu na téma „elektrické boogie“ – elektrifikovaný Wrangler a Grand Cherokee 4xe hravě projíždějí přírodou, žabka u toho tančí, papoušci a tuleni se radují, a pak přijde ta největší pecka – modře zářící stojan uprostřed divočiny, u nějž se obě vozítka nabijí. Realita? Ani náhodou. Ale i všichni jeepaři dnes musejí Go electric!

Tesla přejede dítě na přechodu

Ještěže trochu vzruchu do letošních stojatých vod vnesl alespoň známý odpůrce Elona Muska Dan O’Dowd, zakladatel a prezident softwarové společnosti Green Hills Software a organizace The Dawn Project. Na letošní Super Bowl zaplatil doslova „antireklamu“ (prý sedm milionů dolarů za půlminutový šot) na systém Autopilot údajně samořiditelných automobilů Tesla. Respektive právě na jejich neschopnost autonomní jízdy, jíž se mimochodem momentálně zabývají i federální vyšetřovatelé poté, co šéfinženýr vývoje softwaru Tesly Ashok Elluswamy přiznal podvody při natáčení reklamního videa.

O’Dowd se svým Down Projectem bojuje proti Tesle už dlouho, jeho inzeráty třeba v The New York Times (za něž ho Musk zažaloval) poukazují na nedotaženost systému autonomního řízení opakovaně. A tak i v tomto „finálovém“ videu mohli diváci sledovat Teslu model 3, jak poráží dětský kočárek, sráží malé dítě na přechodu nebo objíždí žlutý školní autobus, což je v USA téměř hrdelní zločin. Jenže toto všechno nedokonalý Autopilot dokáže způsobit a jeho odpůrce na to jen tvrdým způsobem upozorňuje. A zároveň vyzývá federální úřady, aby zabránily autům s těmito nevychytanými systémy dostat se na silnice.