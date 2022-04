Novinky, co frčí třicet až tři sta. Audinosaurus, velorex a premiéra z Brna

Je tu další várka zajímavých modelů z různých koutů světa pro různé použití, s maximálkou od 30 do 300 km/h, pro dva až sedm pasažérů a za statisíce i téměř 37 milionů korun.

Britský velorex má nově nejen tři kola, ale i tři válce

V roce 1911 britský Morgan začal z daňových důvodů vyrábět tříkolky a v roce 2022 to tříkolovým modelem opět pokračuje. Malá britská manufaktura totiž představila novou generaci s označením Super 3. V Malvern Linku tříkolky vyráběli až do roku 1952 a poté od sezony 2011 jako 3-Wheeler až do loňska.

Z emisních důvodů ale již nebylo možné používat motocyklový vzduchem chlazený dvoulitrový vidlicový dvouválec od americké firmy S&S, který byl předsunutý před přední nápravou. A tak u Morganu postavili od základu nový stroj, který lépe reflektuje moderní dobu, ale přesto zůstává v mnohém svůj. Základem modelu Super 3 je lepený hliníkový monokok, který technologicky vychází z hliníkové platformy CX, jíž využívají i čtyřkolové modely.

Zadní kolo nově pohání až za přední nápravou podélně umístěný kapalinou chlazený atmosférický tříválec 1,5 l od Fordu, který disponuje výkonem 118 koní. K přenosu hnacích sil opět slouží manuální pětistupňová převodovka z Mazdy MX-5, a také řemen vyztužený uhlíkovými vlákny. Pouhých 635 kg vážící stroj zrychlí na stovku za 7 sekund a dokáže vyvinout rychlost až 209 km/h. I při poloviční rychlosti je to ale pěkný fičák. Posádku chrání jen velmi sporá čelní skla. Lavice na sezení je pevná, nastavit lze jen volant a pedály.

Minimalistický interiér Morganu Super 3 je z voděodolných materiálů, na jakýkoli airbag ale zapomeňte. Nechybí výbava jako vyhřívání oblasti nohou a látkový kryt pro uzavření kabiny, když je vůz zaparkovaný. Ten lze uložit do kufru v zádi. Pod sedadlem je také malý uzamykatelný úložný prostor a v případě potřeby lze další zavazadla upevnit na konstrukci na víku kufru nebo na boky.

Součástí široké škály doplňků je hned několik druhů čelního skla, různé provedení zavazadel, ale dokonce i speciální kolekce oblečení z voskované bavlny pro to, aby cestující mohli vzdorovat větru a počasí. Dopravní prostředek pro skutečné nadšence přijde v základu na jeden a čtvrt milionu korun. Stejně jako v případě jeho předchůdce, je to ale většinou investice na celý život.

Audinosaurus pro Čínu

Je obří, měří na délku přes 5 metrů a má ve znaku čtyři kruhy. Co to je za model? Odpověď zní: Audi Q6. Malí Číňané totiž mají rádi velká auta, a tak jim ingolstadtská značka připravila extra porci plechu. Z hlediska hierarchie by se kvůli jeho parametrům mělo jednat spíše o model Q9. Označení Q6 je tak zavádějící, neboť podobné (Q6 e-tron) dostane koncem roku elektrické kombi.

Audi Q6 je postavený na platformě MQB a po konstrukční stránce vychází z Volkswagenu Atlas.

Fotografie odhaluje, jak bude tento výhradně pro čínský trh určený konkurent Mercedesu GLS vypadat. Je postavený na platformě MQB a má stejný rozvor 2,98 m jako Volkswagen Atlas, z něhož po konstrukční stránce vychází. Interiér na plnohodnotných třech řadách sedadel poskytuje prostor až pro sedm cestujících, později se má objevit ještě luxusnější šestimístné provedení.

K pohonu má sloužit zážehový dvoulitr s výkonem 231 k či 265 k, který se rozděluje na všechna čtyři kola. Maximální rychlost má být 207 km/h. Přibližně 2,2 tuny vážící Audi Q6 se bude vyrábět ve spolupráci s automobilkou SAIC.

Prodrive Hunter: Pouštní supersport pro šejky

Britská společnost Prodrive, která se specializuje na stavbu závodních vozů a provozuje také týmy v různých závodních sériích, se na Dakarské rallye 2022 blýskla svým speciálem BRX Hunter T1+, s nímž Sébastien Loeb dojel na druhém místě. Nyní začala nabízet jeho verzi homologovanou pro silniční provoz. Prodrive Hunter T1 nemusí splňovat přísné soutěžní předpisy, výkon jeho uprostřed umístěného bi-turbo šestiválce Ford o objemu 3,5 l tak vzrostl dokonce o více než polovinu na více než 600 koní.

Šéf Prodrivu David Richards o silničním Hunteru T1 mluví jako o „pouštní Ferrari“, nejrychlejším terénním sériovém automobilu na světě. Stovkou jede za méně než čtyři sekundy a maximální rychlost má na hranici 300 km/h. O dostatečný jízdní dosah se postará nádrž o objemu 480 l. Ale zájemci si budou moci zvolit i menší a upřednostnit místo pro zavazadla.

Základem Hunteru je ocelový podvozek s prostorovým rámem, k němuž je připevněno dvojité lichoběžníkové zavěšení kol s dvojitými nastavitelnými tlumiči, které mají kvůli co nejlepšímu cestovnímu komfortu výrazně větší zdvih. Silniční verze má i celou řadu dalších úprav, a to zejména v interiéru. Vůz jezdí na 35“ palcových kolech a jeho karoserie navržená Ianem Callumem, který pracoval mj. pro Aston Martin či Jaguar, je z uhlíkových vláken. Stálý pohon všech kol využívá tří diferenciálů a převodovka je sekvenční šestistupňová s řazením pádly.

Jak moc Hunter T1 usype v bankovních kont? V základu vyjde v přepočtu na téměř 37 milionů korun, čímž se dostává do cenové hladiny moderních hypersportů. Jeho klientela se bude asi z velké části rekrutovat ze zájemců ze Středního východu. První exemplář je určený pro bahrajnského prince Salmana bin Hamada Al Khalifa, dalších 25 vozů Prodrive postaví během dvou let.

Zetor nově vyráží vyrýt brázdu s filtrem

Traktor dostal vylepšené ovládací prvky na přístrojové desce.

Jede traktor, je to zetor, jede do hor orat brambor, a oproti dřívějšku už nečadí! Zetor nově představil modernizovanou verzi oblíbené řady traktorů Proxima. Ta je letos „plnoletá“, představila se již v roce 2004. Dospělost nově potvrzuje přechodem na emisní stupeň Stage V. Plnění přísnější normy zajišťuje spolu s recirkulací výfukových plynů, selektivní katalytickou redukcí a oxidačním katalyzátorem také filtr pevných částic.

Traktor slavné brněnské značky tak dostal nový výfuk a v modernizovaném provedení má i podstatně plynulejší a tišší chod čtyřválcového přeplňovaného vznětového motoru Deutz TCD 3.6, který může podle verze disponovat výkonem 97 až 125 koní. Nejvyšší rychlost je podle verze 30 nebo 40 km/h.

Jak ukazuje kabina, je to už takové pracovní skoro-esúvéčko. Traktor dostal vylepšené ovládací prvky na přístrojové desce, nádrž na močovinu o objemu 21 l nebo indikátor zanesení převodového oleje. Před kabinou je nově dostupný vývod stlačeného vzduchu, který přináší možnost komfortnějšího čištění chladičů. Dá se ale také využít například pro huštění pneumatik. K prvním zákazníkům se inovovaný Zetor Proxima vydá na konci letošního roku.

Italský štír pro horkokrevné Brazilce

Vezměte Fiat, dejte mu upravený motor, sportovní doplňky, přidejte bojové nálepky a nová loga, a nový Abarth je na světě! Přesně takto vznikl i Abarth Pulse, který si ale v Evropě nekoupíte. Jedná se totiž o vyšperkovanou verzi kompaktního cenově dostupného SUV Fiat Pulse pro brazilský trh. V Jižní Americe má Fiat velmi silnou pozici a vyrábí tam i velmi specifické modely. Donedávna například i Fiat Uno, který se však někdejšímu evropskému bestselleru Fiatu hodně vzdálil.

Abarth Pulse dostal ve srovnání s výchozím fiatem kromě 18“ kol i sportovní doplňky, bojové nálepky a nová loga.

Fiat Pulse na nově vyvinuté platformě MLA se představil loni a v provedení Abarth má výraznější lemy blatníků, masku chladiče s voštinovou strukturou a logem Abarth, nové nárazníky a dvojitou koncovku výfuku. Vůz dostal 18“ kola, o použitém motoru u značky se štírem ve znaku zatím mlčí. Vše ale nasvědčuje tomu, že by mohl využít osvědčenou přeplňovanou třináctistovku od FCA, která poskytuje výkon až 185 k. Výchozí fiat pohání buď přeplňovaný litrový motor s výkonem 125 ks nebo atmosférická třináctistovka se 107 k. Oba mohou být poháněny etanolem.

Značka Abarth se v Brazílii představila již v minulosti, kdy tam byla použita pro sportovní verze modelů Fiat: v roce 2002 Stila a v roce 2014 modelu 500. S příchodem modelu Pulse v Brazílii chystá koncern Stellantis uplatnit v případě Abarthu stejný koncept oddělených prodejen jako v Evropě. Celkem hodlá otevřít až 50 nových dealerství. K posílení image značky má přispět podpora místní Formule 4, která je poháněna motory Abarth.

S prodejem tohoto kompaktního SUV na starém kontinentu se ale nepočítá. Zde jsou v nabídce pouze deriváty Fiat 500 s označením Abarth 595 a 695. A od roku 2024 navíc má být tato značka v Evropě již plně elektrická.

Zepředu honda, zboku a zezadu audi a uvnitř peugeot

Méně známou čínskou značkou je Changan, i ona ale ukazuje, že to zahraniční značky budou mít pod Velkou čínskou zdí stále těžší a také to, co můžeme očekávat v Evropě. Po crossoveru UNI-T a SUV UNI-K představil Changan liftback UNI-V, který na délku měří stejně jako Škoda Octavia. Vůz s profilem a zádí připomínající Audi A7 disponuje výsuvným křídlem, které stejně jako u něj lze vysunout stisknutím tlačítka, což údajně zvýší přítlak až o 25 kg. Přední část má „bezokrajovou“ masku chladiče se štíhlými LED světlomety s vizáží podobnou novým hondám.

Kokpit nápadně připomíná peugeoty, nejedná se o ale bohapusté kopírování, ale o zajímavou variaci na toto téma.

Se sportovní vizáží příliš nekoresponduje pohon. Pod přední kapotou se totiž krčí poměrně skromný přeplňovaný zážehový čtyřválec o objemu 1,5 l, který disponuje výkonem 188 k. Prostřednictvím sedmistupňové dvouspojkové převodovky pohání přední kola a modelu UNI-V umožňuje dosažení nejvyšší rychlosti 205 km/h. Později ho ale prý doplní silnější dvoulitr s výkonem 233 k, tak to možná bude trochu zajímavější.

Zatímco exteriér nezapře silnou německou inspiraci, interiér se pro změnu ubírá francouzskou cestou. Kokpit nápadně připomíná peugeoty, ale nejedná se o bohapusté kopírování, ale o zajímavou variaci na toto téma. Vůz je vybaven velkým množstvím her, cestující budou moci prostřednictvím wifi připojení proměnit své mobilní telefony v gamepady.