Porsche naučilo Cayenne zatáčet jako 911. To monstrum překvapí všechny

Odlehčená karoserie, titanový výfuk, vylepšená aerodynamika, přepracovaný podvozek, lepivější pneumatiky a stovky testovacích kol na Nürburgringu. Ne, to se nebavíme o novém RS modelu z nabídky Porsche, ale o dvoutunovém SUV. Zdá se vám to zvrhlé? Nám nejdříve také, ale stačí tři zatáčky a spadne vám čelist. A to pěkně hluboko.