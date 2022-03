Plány Porsche: vymyslelo, čím nahradí benzin. Elektřinu zavede i do 911

V roce 2021 prodala automobilka Porsche poprvé ve své historii přes 300 tisíc aut. Konkrétně to bylo 301 915 vozů, za které firma utržila rekordních 33,1 miliardy eur, tedy v přepočtu téměř 820 miliard korun. Provozní zisk automobilky činil 5,3 miliardy eur (přes 131 miliard korun), což je další historický rekord. Zisk tak meziročně vzrostl o 27 %, příjmy o 15 procent a prodeje o více než 10 % (v roce 2020 prodalo Porsche 272 162 aut).

Automobilka optimistická čísla oznámila během své tradiční výroční tiskové konference. Její představitelé však zároveň přiznali, že momentálně nejsou optimistická čísla tím, co by firmě dělalo takovou radost jako za běžných okolností. „Ozbrojený konflikt na Ukrajině sleduje Porsche s velkými obavami a znepokojením,“ prohlásil šéf automobilky Oliver Blume. „Nadále doufáme v zastavení nepřátelských akcí a návrat k diplomacii. Bezpečnost a integrita lidí jsou prvořadé,“ dodal s tím, že automobilka na pomoc lidem na Ukrajině věnovala již milion eur.

I přes tragické události, které mají vliv na chod automobilky (Porsche zastavilo aktivity v Rusku a má samozřejmě i dodavatele na Ukrajině), ovšem automobilka hledí do budoucna s optimismem. „Máme před sebou náročné měsíce, jak z ekonomického, tak politického hlediska. Přesto se držíme našeho strategického cíle, který máme pevně daný již řadu let, a to zajistit dlouhodobou marži ve výši 15 %,“ prohlásil finanční ředitel automobilky Lutz Meschke. V loňském roce dosáhla marže 16 %, v roce 2020 to bylo 14,6 %.

Nesázet na jednu kartu

Šéf automobilky Blume v té souvislosti několikrát zdůraznil, že Porsche míří za svými zisky nejen investicemi do inovací, ale také svou „posedlostí“ redukovat náklady. To je v dnešní době velmi obtížné, ale stále se to daří. A to i v situaci, kdy musí automobilka přehodnocovat své dodavatelské řetězce. „Vzhledem k nedostatku některých komponent nebo materiálů a událostem nejen z posledních týdnů, ale i let, musíme přehodnotit naši strategii dodávek,“ reagoval Meschke na dotaz iDNES.cz ohledně potřebných změn v dodavatelské struktuře. „Nemůžeme dále pokračovat s jedním zdrojem dodávek daného materiálu či dílu, musíme dodávky diverzifikovat, a to jak z hlediska počtu dodavatelů, tak regionálně,“ dodal Meschke.

Šéf Blume upřesnil některé další kroky, které musí automobilka činit pro to, aby byl tok dílů a materiálů zajištěný co nejlépe. „Musíme hledat ta správná partnerství, změnit strategii odběru a také zlepšit finanční zajištění cen dodávek surovin,“ prohlásil. Automobilka podle Blumeho zkoumá, které materiály a díly jsou pro ni kritické a jak dodávky v takových případech zajistit. Důležitá jsou podle něj „ta správná“ partnerství třeba na poli polovodičů – tedy oněch čipů.

Diverzifikace panuje u Porsche i v pohonech. Automobilka se nijak netají tím, že jde zcela rozhodně elektrickou cestou, ale spalovací motory zároveň nezavrhuje. Letos začne v Chile pilotní výroba syntetického benzínu, který chce Porsche používat třeba v automobilových závodech, ve svých Porsche Centrech a při dalších příležitostech. Na víc zatím asi 130 tisíc litrů, které stihne Porsche letos vyrobit, stačit nebude. „Máme ale velké plány, které nekončí jen u automobilů,“ prohlásil Oliver Blume s tím, že výroba v následujících letech rychle poroste. Porsche chce navíc syntetická paliva uplatnit třeba v letectví nebo námořní přepravě. „Letadla to mají s bateriemi komplikovanější než automobily,“ říká Blume a naznačuje, že takzvaná e-paliva mají podle Porsche i jinou budoucnost než v autech.

Na druhou stranu Blume jasně zdůrazňuje, že v případě osobních vozů je do budoucna tou správnou cestou právě elektrifikace. „Syntetická paliva můžeme vyrábět tam, kde je přebytek obnovitelné energie, jako třeba v Chile, kde celý rok intenzivně fouká a kde takto vyrobenou elektřinu nelze snadno dodat do elektrické sítě,“ prohlásil šéf Porsche na náš dotaz, jakou budoucnost tato paliva mají v autech dlouhodobě. „Tam, kde jsou, jako v Evropě, obnovitelné zdroje vzácnější, ale energie z nich jde snadno dodávat do sítě, dává větší smysl, aby tato obnovitelná energie do sítě mířila a využíval ji průmysl nebo na ni jezdily elektromobily,“ vysvětlil postoj automobilky Blume.

Na světě je však podle něj přes 1,3 miliardy aut se spalovacími motory a toto číslo v následujících letech navzdory nástupu elektromobility poroste. U těchto aut, stejně jako u některých specifických modelů, se však mohou e-paliva uplatnit. Podle finančního ředitele Meschkeho to bude i díky poklesu cen těchto paliv. Momentálně stojí litr při experimentální výrobě asi deset dolarů, ale automobilka vidí při skutečně masové výrobě jako realistickou cenu pod dva dolary za litr. „Záleží také, jak se k takovým palivům postaví jednotlivé vlády z hlediska zdanění,“ dodal Meschke. Důležité je, že tato paliva mají přispět k celkovému cíli Porsche být uhlíkově neutrální. Ve svém cyklu umožňují syntetická paliva dosáhnout téměř úplné neutrality.

911 s elektřinou

Mnozí příznivci sportovních vozů vidí v e-palivech záchranu pro ikonu značky Porsche, model 911. Ovšem vedoucí představitelé automobilky tak rozhodní nejsou. Zatímco ještě před několika lety možná podle některých vedoucích představitelů byla elektrifikace ikonického modelu nepředstavitelná, teď už je v podstatě jistotou. „911 je duší naší firmy. Míříme k plné elektrifikaci, ale musíme při tom brát ohled právě i na onu duši Porsche,“ naznačil uvažování vedení Meschke. Plně elektrická 911 zatím na pořadu dne není, ale příští generace legendárního sporťáku zcela jistě dostane nějakou formu hybridního pohonného ústrojí. A přechod 911 na čistě elektrický pohon dnes u Porsche z dlouhodobého hlediska vlastně nikdo nevylučuje.

Musí na to však nazrát doba. A to jak z hlediska nálad a chutí zákazníků, tak z hlediska techniky. Proto zatím bude Porsche elektrifikovat další modely a automobilka počítá s tím, že v roce 2025 bude prodávat zhruba 50 % vozů buď s čistě elektrickým pohonem, nebo alespoň jako plug-in hybridy. A v roce 2030 mají mít elektromobily na prodejích Porsche 80% podíl.

Zatímco jinde působí tato čísla poměrně bláhově, Porsche už dnes ukazuje, že to vlastně nemusí být tak nereálný cíl. Bestsellerem značky sice zůstávají SUV, loni se nejlépe prodával Macan (88 362 kusů), těsně následovaný větším Cayenne (83 071 kusů). Ale i když to automobilka explicitně nezmiňuje, třetím nejprodávanějším vozem značky byl elektrický Taycan se 41 296 prodanými kusy. Důležité přitom je, že i na elektrickém Taycanu Porsche již vydělává. Marže se podle Meschkeho dostala na hodnotu přes 10 % a do dvou nebo tří let by měla automobilka i u tohoto modelu dosáhnout na svůj kýžený průměr 15 %. Taycan v prodejích překonal i legendu 911, té se prodalo 38 464 kusů. Čísla prodejů modelů řady 718 Cayman/Boxster Porsche nezveřejnilo, stejně tak výsledky typů Panamera, nicméně na ně v celkovém součtu zůstává něco málo přes 50 tisíc kusů.

Porsche přitom plánuje, že některé modely přejdou na čistě elektrický pohon již brzy. Uvedení plně elektrického Macanu je na spadnutí, pak přijde nejspíš v roce 2024 řada na plně elektrické modely 718. V roce 2024 předpokládá Porsche také start výroby nových baterií s vyšší energetickou hustotou a rychlejším nabíjením – než se ovšem výroba rozjede naplno tak, aby baterie mohly být dodávány do některé kompletní modelové řady, bude to chvilku trvat. Nejspíš až budou takové baterie definitivně prověřeny, může přijít čas elektrické 911 – to však zástupci automobilky nijak nekomentovali.