Autofotka týdne: Projekt Colorado a SUVcabrio, to je 20 let Porsche Cayenne

První SUV slavné německé značky slaví teď v srpnu kulatiny: představilo se přesně před 20 lety. Vyrábí se dodnes, už ve třetí generaci, a na výběr je celá řada variant, naposledy přifrčelo stylové kupé. Za zmínku stojí, že nové cayenny sjíždějí z pásů bratislavské továrny.

Ačkoli konzervativní milovníci značky Porsche nikdy nemohli obřímu cayennu přijít na jméno, pro německou automobilku to byl klíčový model. Stuttgartská značka se totiž v 90. letech dostala do ekonomických problémů, ze kterých ji vytáhl právě tento mamut. Ač to nebyl zrovna levný vůz, získal si masy fanoušků. Jako první SUV značky totiž nabízel praktičnost, o níž se žádnému porsche do té doby ani nesnilo. Vůz navíc sdílel techniku s VW Touareg a Audi Q7 v rámci koncernu Volkswagen, což ušetřilo velké hromady eur, a také se trefil do doby, kdy začala být luxusní SUV v módě.

Cayenne zkrátka rychle získal velkou popularitu a stal se z něj bestseller. Vynikal jízdním komfortem i dynamikou a zároveň si zachoval docela slušné terénní vlastnosti, i když do bláta s tímto autem asi moc majitelů nikdy nejezdilo – spíš se s ním houpali přes příčné prahy v centru a plavně překonávali dlažbu kolem luxusních butiků.

Ojeté vozy první generace jsou klidně patnáctkrát levnější. Jenže vysloužilé milionářské kočáry dnes trápí spousta problémů, servis i náhradní díly jsou drahé, a tak se ze snu o zaprášeném luxusu za pár desítek tisíc může stát drahá halucinace. Vyplatí se proto velmi, ale velmi dobře vybírat. Jak koupit ojeté Porsche Cayenne, čtěte zde.

Oblíbený je dodnes – Porsche prodá ročně nějakých 83 tisíc cayennů, a to přesto, že jejich cena startuje na 2,2 milionu korun.

Další plány

A kromě klasického boubelatého SUV, se stopami genetiky Porsche, mohl dorazit ještě mnohem extravagantnější derivát – kabriolet. Automobilka ze Züffenhausenu teď při oslavách dvaceti let modelu vyštrachala v archivu podrobnosti. Krátce po uvedení modelu první generace v roce 2002 přišly k úvaze další tři varianty: Kupé, verze protažená o 20 centimetrů a s přidanou řadou sedadel a kabriolet.

„Překvapivě to, co se mohlo zdát jako nejméně konvenční varianta, přibližně 4,8 metru dlouhý kabriolet, nebylo okamžitě vyřazeno, ale skutečně postaveno,“ popisuje Ben Weinberger z Porsche.

„Dnes je stále jeden příklad otevřeného cayennu uložený v muzeu Porsche. Nejedná se však o prototyp, ale o to, co je známé jako Package Function Model – nebo zkráceně PFM. Konstruktéři nechali odstranit střechu, ale upustili od opatření na zpevnění karoserie, která jsou u kabrioletu nezbytná. Vozidlo, které není schopno zajistit bezpečnou a stabilní jízdu, je v případě potřeby přepraveno na místo určení. Zkušební jízdy nebyly nikdy plánovány, protože kabriolet PFM byl postaven pouze pro posouzení.“

Práce v designustudiu Porsche na modelu Cayenne

Značka se tehdy nemohla rozhodnout o designu zadní části a pro Package Function Model byly navrženy dvě různé varianty. Levé zadní světlo bylo umístěno nízko na zádi, zatímco pravé bylo znatelně výše. Takto se v raných fázích vývoje šetří čas i peníze při pracích na designu dodnes.

Nedošlo jen na pouhé uříznutí střechy, designéři zkrátili čelní sklo a jeho sloupky. Dvojici dveří nahradily jediné, o dvacet centimetrů delší. Návrháři počítali s použitím plátěné střechy skládané elektromotorky a hydraulikou, která se směrem vzad svažuje. Přidali také mohutnější zadní sloupky, které propojil příčný oblouk, ty dávaly cayennu siluetu targy, oblíbené tradiční karosářské verze modelu 911:

„Víko zavazadlového prostoru Cayenne-PFM bylo připevněno vpředu i vzadu, což umožňovalo jeho otevírání v obou směrech,“ popsal Weinberger. Mechanismus měl střechu stahovat vzad a schovávat ji do kufru. Nikdy se však nedostal přes fázi počítačové simulace a nikdy nebyl plně zkonstruován. „Dnes je látkový vršek uložen v zavazadlovém prostoru muzejního kusu a v případě potřeby se musí nasadit ručně,“ dodává Weinberger.

Studie Porsche Cayenne kabrio

„Zatímco myšlenka kupé z roku 2002 byla později znovu převzata a realizována v roce 2019 v úspěšném sériovém modelu, Porsche se myšlenkou kabrioletu dále nezabývalo. Prognózy ohledně ziskovosti nebyly nijak zvlášť slibné a zůstávaly pochybnosti, zda vůz bude vypadat tak lákavě, jak by Porsche mělo,“ komentuje Weinberger. „SUV jako kabriolet je výzvou jak esteticky, tak formálně. SUV má vždy velkou a objemnou karoserii. Zkombinujete to s malou horní polovinou a pak odříznete střechu – získáte z toho velmi zvláštní tvary,“ vysvětluje dnešní šéfdesignér značky Michael Mauer při pohledu na netradiční projekt, který vedl za design jeho předchůdce na této pozici Harm Lagaay.

Projekt Colorado

„Bylo to poprvé v historii společnosti, kdy bylo místo dvoudveřového sporťáku vytvářeno SUV. To byl svým způsobem přesný opak uspořádání sportovního vozu: velké auto s vysokou střechou se čtyřmi dveřmi a prostorem pro pět lidí a všechna jejich zavazadla. Cayenne navíc potřeboval mnohem větší světlou výšku než klasický sportovní vůz, protože se očekávalo, že bude patřit k nejlepším i při jízdě v terénu,“ popisuje Ben Weinberger.

Porsche uveřejnilo skici projektu Colorado designéra Matthiase Kully z roku 1998.

Interně je Cayenne znám pod kódovým písmenem E, zkratka pro „Enduro“, přičemž první Cayenne se jmenuje E1 a aktuální model je E3.

„Samozřejmě nebylo vůbec snadné vyjádřit identitu značky Porsche v autě, které nemělo absolutně nic společného s existujícími modely naší společnosti,“ řekl Lagaay po dokončení práce. Jen na světlometech prý strávil designér celý rok.

„I dnes může každý automobilový fanoušek rozpoznat tvář Porsche 911 generace 996 v přídi prvního Cayennu. Tento dojem byl umocněn tím, čemu se říká topografie přední části. Nejvyšší bod blatníků a světlometů je nad kapotou. To je pro Porsche charakteristický rys, protože tyto obrysy jsou jasným vizuálním odkazem na design ikonického 911. U cayennu s velkým motorem V8 pod kapotou však bylo výrazně obtížnější realizovat tento specifický design,“ upozorňuje Ben Weinberger.

Další charakteristikou kapoty ve stylu 911 je její znatelné zúžení směrem dopředu. „Designéři to chtěli převzít také pro Cayenne, ale inženýři původně navrhli čtvercovou kapotu motoru. To by usnadnilo přístup ke vzduchovému filtru a světlometům. Designéři v tomto bodě zvítězili, ale také spolupracovali s inženýrským týmem vozu na oblastech, které nebyly vidět. Společně například našli optimalizované umístění vzduchového filtru.“

V roce 2004 vystřídal Harma Lagaaye jako hlavní designér právě Maurer: „Největší designovou výzvou byly dveře. Cayenne vznikl společně s Volkswagenem Touareg, proto jsou čelní skla a všechny čtyři dveře obou SUV totožné. Je snadné podcenit, jak moc dveře definují bok auta.“

Porsche Cayenne

Interiér E1 byl též silně ovlivněn Volkswagenem. „Jen stěží zapře svou příbuznost s Touaregem,“ říká Markus Auerbach, designér interiéru Porsche. Porsche udělalo kompromisy například u tradičního pojetí přístrojové desky. „Zatímco před volantem je vidět pět propojených prstenců, otáčkoměr není umístěn uprostřed, jak je u Porsche obvyklé, ale spíše vlevo. Porsche však stále dokázalo zahrnout řadu charakteristických prvků: vlastní tříramenný volant, rukojeti na středové konzole a zámek zapalování, který najdete na stejném místě jako v každém Porsche – vlevo od volantu,“ uzavírá Ben Weinberger.