Porsche Panamera: Komu sedne Turbo S a kdo ocení GTS?

Na dně Myší díry jde Panamera Turbo S skoro až do dorazů tlumičů. Komprese auta přidá grip pneumatikám a my se tak bez potíží držíme ostře řízené vodící 911 Turbo. Zatraceně, od téhle žáby křížené se stěhovákem byste takové okruhové tempo rozhodně nečekali, jenže ve Stuttgartu se rozhodli přitvrdit muziku. A vyšlo to báječně.