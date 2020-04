Poslední šance na klasické Porsche. Otestovali jsme nový Cayman a Boxster

Bez střechy, nebo se střechou? To je jen na vás, obě verze jsou aktuálně jedněmi z nejlepších Porsche pro klikaté okresky. | foto: Archiv Speed

12:00 , aktualizováno 12:00

Porsche vrátilo do modelů Boxster a Cayman atmosférický šestiválcový boxer, navíc s přímo řazenou převodovkou. Vznikly tak jedny z jeho aktuálně nejlepších okreskových vozů. A dokonce to ani nepřehánějí s cenou. Je to asi poslední šance, jak mít Porsche klasického střihu.