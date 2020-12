Oslava šílenství, řevu a rychlosti. Monstra od BMW se postavila proti sobě

Abyste správně pochopili, jaké bestie právě oddechují na boxové uličce brněnského okruhu, musíte se nejdřív podívat do technických specifikací. Jsou to biblické hodnoty, a pokud vás vzrušují čísla, asi byste se měli něčeho přidržet. Větší má přednost, takže začneme elegantním M8 Gran Coupe Competiton v nádherném modrém laku. Pokud se vám z něj doteď nezatočila hlava, tak teď na to asi dojde.