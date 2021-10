Transkontinentální bombardéry BMW jsou v Česku. Mají obří motor i cenu

První verze BMW R18 poměrně zdařile konkurovala dvojici modelů Harley-Davidson Softail a Indian Chief, teď přichází další konkurence pro americké značky Harley-Davidson a Indian. Oba nové modely jsou po konstrukční stránce téměř shodné, R18 B (Bagger) má kratší plexištít, užší a kratší sedlo a matně černý motor.

Dvoumístný Transcontinental s chromovaným motorem má kromě většího štítu a velkorysého a vyhřívaného dvoumístného sedla ještě zadní kufr s opěrkami, spodní deflektory, přídavná světla a chrániče motoru. Proti předchozím verzím R18 se změnila geometrie a cesťáky budou ještě o něco stabilnější.

Po stránce designu využívají oba stroje pěkně bílé linky a naživo působí originálně a ani z nich příliš nevyzařuje inspirace americkými vzory. Na originálním dojmu se hodně podepisuje i zaoblený tvar plexištítů, to hlavní jsou samozřejmě obří válce motoru vystrčené do stran. Obří motor v nahatých cruiserech vypadal až přerostle, ale v cesťácích je perfektně zasazený do celkové velikosti motorky.

Zajímavé jsou plastové senzory radaru adaptivního tempomatu zasazené do kapotáže nad světlometem. Přístrojovka dostala čtyři analogové budíky, které dělají ten správný old school pocit z jízdy, pod nimi je široký 10,25" TFT displej s palubním počítačem i navigací. Za zmínku stojí pravý budík s ukazatelem POWER RESERVE, který jezdci ukazuje, kolik procent výkonu má ještě k dispozici. Tuto elegantní funkci si BMW vypůjčilo od další značky ze svého koncernu, od Rolls Royce.

Motor o objemu 1802 cm³ je naladěný na 91 koní a 158 Nm při 3000 ot./min, ovšem v pásmu 2000-4000 otáček neklesá pod 150 Nm! Tempomat je standardem, funguje od 15 do 180 km/h, stejně jako tři jízdní režimy Rain, Rock a Roll a bezklíčové startování. Palivová nádrž má objem 24 litrů, tedy o celých 8 litrů více než u prvních verzí R18.

Na cestách se budou hodit boční kufry o objemu 27 litrů (26,5 litru s audiosystémem Marshall) a horní kufr o objemu 48 litrů (47 litrů s audiosystémem). I tady zůstává půvabná třešnička na dortu v podobě krásně poniklované odkryté kardanové hřídele na boku motocyklu.

Jízdní dojmy přineseme za chvíli, zatím jsme jen vyzkoušeli, jak je to u cesťáků s posezem a s místem na nohy. Pokrčení v kolenou i pozice nohou je docela příjemná díky vyššímu sedlu, které je pocitově trochu víc vzadu. Ani tady si samozřejmě nenatáhnete nohy bohatýrsky dopředu po vzoru americké konkurence.

Bagger v provozním stavu má 398 kilogramů, Transcontinental pak celých 427 kg, tedy podobně jako americké stroje této kategorie. Vyhoupnout takovou mašinu ze stojanu a manipulovat s ní není žádná legrace, a když si ještě představím, že bych za sebou měl spolujezdkyni… Ještě že tu je elektrická zpátečka.

Audiosystém slavné značky Marshall se dvěma 25W reproduktory v přední kapotáži umí třeba satelitní rádio SiriusXM. Příplatkové audiosystémy jako Marshall Gold Series Stage 1 na palubu přidá 90wattový subwoofer na obě strany plus 180 W zesilovač. R18 Transcontinental může mít také Stage 2 systém se dvěma dalšími 25W reproduktory v zadním kufru. Zvuk je čistý, pronikavý a není přebasovaný.

Obří touring BMW R18B

Za luxusní stroje budou muset zájemci pořádně provětrat peněženku, neboť dvoumístný R18 Transcontinental začíná s cenou na 742 tisících, ale s příplatky za dvoubarevné provedení, nejlepší audio a všechny funkce se dá v konfigurátoru vytočit téměř na devět set tisíc korun.