Naučte se podélně parkovat, ať nedopadnete jako zoufalec v Číně

Podélné parkování je pro mnohé řidiče zlým snem. Někteří raději ujedou, než by se na několikátý pokus pokoušeli do mezery u obrubníku nacpat.

Zákon nařizuje parkovat co nejblíž k okraji pozemní komunikace. A popředu do podélného místa nikdy nezajedete, pokud na to nemáte opravdu spoustu prostoru.

Rychlokurz parkování

Pro ty, kdo mají s parkováním potíže, máme rychlokurz parkování: Nejprve zastavte na úrovni volného místa a zkuste odhadnout dle délky vozu, zda se do volné mezery mezi auty vůbec vejdete.

Do parkovacího místa je nutné nacouvat. Nezapomeňte dát směrovku, aby kolemjedoucím vozidlům bylo jasné, že chcete parkovat. Všimněte si, jak ve videu čínský řidič málem srazí motocyklistu, který projíždí kolem.

Parkovací manévr začněte tím, že si najedete vpřed, vedle parkujícího auta. Najedete k němu co nejblíž tak, že v pravém zpětném zrcátku vidíte jeho zadní část. Alternativní rada zní najet si tak, aby záď vedle stojícího auta byla v úrovni sloupku mezi předními a zadními sedadly. Tuto míru si osaháte podle toho, jak velké máte auto.

Natočte kola úplně k chodníku a couvejte. Pozor, v této fázi předek auta vybočuje směrem do silnice, musíte tedy dávat pozor na auta projíždějící kolem.

Při couvání sledujte levé zpětné zrcátko. Až uvidíte polovinu přídě auta zaparkovaného za sebou, je čas natočit kola na opačnou stranu (točte volantem směrem od chodníku).

Při parkování k chodníku s vysokým obrubníkem dávejte pozor na ráfky kol. Najíždějte pomalu, abyste je nepoškrábali. Auto zaparkujte tak, aby před i za autem bylo dostatečné místo pro vyjetí ostatních aut. Dokončete parkování a můžete vystoupit. Pozor při otevírání dveří, abyste o ně nepřišli kvůli projíždějícím autům nebo neohrozili cyklisty.