Ceny aut výrazně porostou, pronájmům tak přicházejí na chuť i domácnosti

Stoupá proto zájem o pronájem ve formě operativního leasingu (dlouhodobého pronájmu), který doteď využívaly převážně firmy.



Výroba nových aut v Evropě v loňském roce klesla o 23 %, což představuje více než tři miliony vozů. Vyplývá to ze zprávy Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA). Česko zaznamenalo propad o 19,5 %, a je tak pátou nejvíce postiženou zemí. Mezi členskými státy EU došlo k vyššímu poklesu výroby ve Francii (-46 %) a sousedním Německu (-24 %).



„Kvůli propadu počtu vyrobených vozů v Evropě i v Česku dojde ke zvýšení cen aut, i když zatím není jasné, o jak velký nárůst cen půjde. Automobilky potřebují dohnat ztráty z jarní a podzimní vlny pandemie, na vině jsou také stále přísnější požadavky na bezpečnost, které zdražují základní výbavu malých městských vozů,“ vysvětluje Jiří Solucev, ředitel divize Retail ve společnosti Arval.

Bude tak klesat počet zákazníků, kteří budou mít na nová auta peníze. Podle údajů poradenské společnosti Ernst & Young chce většina Čechů vlastnit levné vozy v cenové hladině od 250 tisíc do 500 tisíc korun. Trh ovšem brzy přestane nová auta v této cenové hladině nabízet. „Žebříčkům prodejů nových aut dominuje Škoda Octavia, jejíž cena ale 1,5krát převyšuje částku, kterou je většina Čechů ochotná za nové auto utratit,“ konstatuje Jiří Solucev.



Na příkladu Octavie lze dobře demonstrovat, jak ceny nových aut rostou už teď. Zatímco třetí generace startovala v základní výbavě s cenovkou 334 900 Kč, současná čtvrtá generace začíná na cenovce 493 900 Kč. Technicky nebo výbavově samozřejmě nejde o porovnatelná auta, ale faktem je, že zákazník dnes nemá možnosti si levnější octavii koupit. Za podobné peníze jako dříve octavii je dnes možné koupit Fabii Combi.

A zatímco automobilky méně prodávají, musejí víc než dřív investovat do vývoje elektromobilů a zároveň platit emisní pokuty. Za každý gram CO 2 nad limit 95 g/km musí platit částku 95 eur, což je v přepočtu skoro 2 500 korun. Podle údajů analytické společnosti JATO jsou stále dvě pětiny automobilek s plněním emisních limitů pozadu. Patří mezi ně i koncern Volkswagen, jehož součástí je Škoda Auto. Otázkou je, nakolik výrobci promítnou pokuty do cen nových vozů. Pravděpodobné je, že ano.

Další zdražení pak budou představovat nové povinné bezpečnostní prvky. V roce 2019 byly schváleny normy, podle kterých bude ve všech nově vyrobených autech v EU od května 2022 povinný inteligentní systém pro regulaci rychlosti (ISA), usnadnění montáže alkoholového imobilizéru, systém varování řidiče před ospalostí a ztrátou pozornosti, pokročilý systém upozorňování na rozptýlenost řidiče, signál nouzového brzdění, detekce zpětného chodu a zařízení pro záznam údajů o událostech (černá skříňka).

České domácnosti proto zjišťují, že budou muset volit jiné formy užívání auta než přímé vlastnictví. Sdílení aut prostřednictvím carsharingu je pro omezenou skupinu uživatelů, lidé se proto začali výrazně víc zajímat o pronájem formou operativního leasingu, což bylo doteď doménou firem.

Tuzemské domácnosti si loni od členů České leasingové a finanční asociace (ČLFA) půjčily na financování nových osobních aut formou leasingu anebo spotřebitelského úvěru 4,17 miliardy korun, o 9,6 % méně peněz než v roce 2019. Průměrná výše leasingu či úvěru na nové osobní auto přitom loni v privátní sféře dosáhla 277 144 korun a meziročně vzrostla o 7,8 %. Zatímco předloni činil podíl nových aut financovaných v domácnostech operativním leasingem 10 %, loni už to bylo 28,2 %. Růst je tedy takřka trojnásobný.