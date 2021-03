Covidový paradox. Poptávka po levnějších autech spíš klesá

Nových aut se v posledním koronavirovém roce prodalo řádově o pětinu méně než dřív. Jak jsme už psali, podle průzkumu společnosti EY neměla pandemie žádný vliv na to, zda si nový vůz pořídí, u 69 procent lidí. Pouze 14 procent respondentů uvedlo, že nákup vozu zcela odloží, dokud koupě nebude nezbytně nutná, další pak zvolí auto o třídu nižší, než původně předpokládali. Průzkum také ukázal, že většina lidí chce nové auto do půl milionu, kterých bude na trhu ubývat (více čtěte zde).



Bylo by logické, aby podobná situace panovala i v oblasti ojetých vozů. Tento týden vydaná zpráva společnosti Cebia by to potvrzovala. Podle ní víc než polovina lidí (54 procent), kteří se aktuálně poohlížejí po ojetém voze, tvrdí, že kvůli zhoršené či nejisté finanční situaci změnila svoje nákupní chování.

Průzkum, kterého se účastnilo téměř 400 kupujících, ukazuje, že 20 procent kupujících hledá nyní levnější vůz, než původně plánovali. Nejčastěji přitom lidé plánují snížit investici do koupi vozu o víc než 50 000 korun (35 procent těch, kteří si plánují pořídit levnější vůz). Úsporu ve výši okolo 50 000 korun uvádí dalších 26 %.

Další hráči na trhu to ale vidí jinak. S pohledem průzkumu Cebia nesouhlasí třeba ředitel prodeje ojetých vozů Louda Auto+ Robert Imling: „Ani epidemie nedokázala změnit trend posledních let, kdy roste zájem o dražší a lépe vybavené ojeté vozy. V našich pěti autobazarech Louda Auto+ je to markantní, v kategorii levných aut do 200 000 korun jsme zaznamenali meziroční pokles prodejů o 46 procent, zatímco kategorie 200 až 300 000 korun rostla o 7 procent. Kategorie ojetých vozů v ceně 300 až 400 000 korun rostla dokonce o 14 procent. Jednoznačně také klesá zájem o ojeté automobily v nejnižším stupni výbavy.“

Poptávka po dražších a prověřených vozech převažuje i v online prodeji ojetin. „Takových je na Carvago.com ve srovnání s omezenou lokální nabídkou klasických prodejců asi dvacetkrát víc,“ řekl iDNES.cz Jakub Šulta, šéf internetového tržiště s ojetými auty z celé Evropy Carvago. „Naši zákazníci mají často jasnou představu, jaký vůz chtějí, a těší je, že si mohou vybírat ze stovek aut konkrétního modelu, místo jednotek, jak je tomu na tuzemském trhu.“

Zájem o dražší vozy se projevil i v prodejích AAA Auto, kde jde o vzorek řádově čtyřiceti tisíc prodaných aut v době od března 2020 do února 2021. Jde samozřejmě o auta prodaná v drtivé většině online. „Nejvíc rostl prodej aut v ceně přes milion korun, kterých jsme prodali víceo 40 procent. Lidé za ně u nás v období pandemie covidu-19 utratili 330 milionů korun. Zájem byl i o vozy v cenovém segmentu půl milionu až milion korun – těch se prodalo téměř 2 800 za 1,9 miliardy korun. Velmi dobře se prodávaly i vozy v ceně od 250 000 korun do půl milionu, kterých si od nás lidé odvezli přes 12 000 v celkové hodnotě 4,2 miliardy,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA Auto. Mezi vozy v ceně přes milion korun byl i nejdražší vůz, jaký se v síti AAA Auto prodal v posledních pěti letech, a to Mercedes G za 4,9 milionu. „Ten šel ovšem v rámci online prodeje na export,“ dodala Topolová.

Nejlogičtějším vysvětlením by bylo, že lidé, kteří si odepřeli nové auto a sáhli raději po ojetém, logicky nevybírají z těch nejlevnějších, ale spíš z těch dražších. Podle průzkumu Cebia je takových lidí 16 procent. Z kolotoče výměny aut tak „vypadli“ ti ekonomicky nejslabší, kteří kupovali levné ojetiny. Teď místo toho budou déle jezdit původními starými auta a dále tak navyšovat průměrný věk českého vozového parku.