Český startup chystá nabíjení elektroaut na zavolanou

Autorem myšlenky a jejím investorem je Jan Šamal. „Nimbee je v zásadě Wolt pro elektroauta, služba mobilního rychlého dobíjení, prostě krmení energií na zavolanou. Podobně jako u Uber si objednáte přistavení mobilní nabíjecí stanice k vašemu vozu přes aplikaci. Ve vaší nepřítomnosti vám pak z pojízdné baterie nabijí auto.“



Vše od objednání po dobití sleduje zákazník přes aplikaci v mobilu. „Službu v testovacím nekomerčním režimu spustíme v Praze na sklonku letošního léta a měla by běžet do konce listopadu. Komerční pilotní provoz se zpoplatněním služby bude spuštěn v průběhu příštího roku v některém z evropských měst. Za silného kandidáta považujeme Hamburk, pořád ale nevylučujeme spuštění v naší domovské Praze,“ říká Jan Šamal.

Samotné zařízení je baterií a nabíječkou o výkonu až 40 kW stejnosměrného proudu za použití všech v Česku rozšířených konektorů. Šířka Nimbee je pouhých 50 cm, obsluha by ho měla k autu postavit tak, aby nepřekáželo provozu. K dispozici bude mít i delší než běžné dobíjecí kabely.

Pro začátek byla uzavřena dohoda s českým importérem Audi. Po Praze by nabíječky měly rozvážet vozy Audi e-tron. V budoucnu se počítá s tím, že k zákazníkovi by Nimbee mělo přijet do 60 minut. Pro první období pilotního provozu bude službu možno objednat v rámci předem určených časových slotů, které bude možné si rezervovat s předstihem dvou hodin.

Služba, která by mohla řešit problém zejména uživatelů firemních aut, kteří nemají v rámci kanceláře dostupnou nabíječku nebo se jim nepovede najít volné místo u veřejné dobíjecí stanice, bude však muset překonat i pár překážek.

Jednou z nich je samozřejmě cena. Ještě dnes je řada dobíjecích stanic, například u supermarketů zdarma, a i ty ostatní nabízejí v rámci dlouhodobého předplatného vcelku rozumné ceny. Nimbee se jim bude muset postavit nejen uživatelským komfortem, ale i cenou. Přesné ceny zatím provozovatel služby nechce komentovat. „Cena za kWh bude zlehka pod průměrem ceny na daném trhu o srovnatelném výkonu,“ tvrdí Jan Šamal. „V ostrém komerčním provozu počítáme s modelem předplatného nebo dynamických cen ovlivněných časovým pásmem, ve kterém budeme vůz zákazníka nabíjet. Například v noci bude služba levnější, ve špičce ráno dražší.“

Druhou překážkou se může stát fakt, který má být paradoxně uživatelskou předností služby. Že u samotného nabíjení nebude muset zákazník být. To je uživatelsky samozřejmě velmi příjemné, protože co má člověk dělat dvě hodiny na parkovišti u prodejny potravin, aby si nabil svůj elektromobil. Tento komfort bude ovšem možný jen díky tomu, že uživatel přes aplikaci umožní obsluze Nimbee přístup ke svému vozu.

„V rámci mobilní aplikace, která bude dostupná pro platformy iOS a Android, nabídneme všem zákazníkům možnost povolit vzdálené otevírání pro možnost nabití,“ říká Šamal. „A to bez fyzické instalace jakéhokoli zařízení do vozu. V praxi tedy nebude nutná součinnost majitele vozu během nabíjení, pokud nám k tomu dá na poprvé souhlas.“

V principu podobnou službu zkoušela před dvěma lety Škoda Auto, když ohlásila ve spolupráci s firmami Rohlík a Alza spuštění služby doručování nákupů přímo do kufru auta. Souhlas měl dávat zákazník právě také přes mobilní aplikaci. Služba ale zatím stále není v provozu. „Na projektu doručování do kufru se skutečně pracuje, zatím probíhají nezbytné testy,“ potvrdil iDNES.cz Martin Ježek ze Škoda Auto. Více o projektu čtěte zde.

Velký důraz byl při vývoji služby kladen právě na bezpečnost. Podle před dvěma lety zveřejněné tiskové zprávy měla výměna dat probíhat v kódované podobě, kurýr měl mít možnost vůz otevřít pouze v krátkém časovém úseku, jehož délku by stanovil sám zákazník. Otevírat auto přes cizí aplikaci bude velmi obtížné.

Konkrétně značka Škoda v současnosti z bezpečnostních důvodů neumožňuje třetí straně odemknout vůz na dálku. Pro majitele vozů značky Škoda tak připadá v úvahu možnost osobně kurýrovi / pracovníkovi s dobíječkou vůz odemknout, popřípadě využít služeb Škoda Connect a odemknout vůz pomocí aplikace na dálku.

S Audi už však Nimbee problematiku vzdáleného přístupu vyřešilo. „Pracujeme na tom, aby to do budoucna fungovalo se všemi značkami na našem trhu,“ dodává Jan Šamal pro iDNES.cz.