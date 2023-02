Nebylo kde zaparkovat, řidič to zkusil na střechu stojícího auta

Teoreticky se i vám může stát to, co řidiči červeného hatchbacku v thajském městečku Pathum Thani, správním středisku stejnojmenné provincie v širším okolí Bangkoku. Bezpečnostní kamery v noci z úterý 15. února na středu zachytily nijak zvlášť rychle jedoucí tmavě červený hatchback neidentifikovatelné značky, jak v úzké uličce naráží do blatníku zaparkované černé hondy. I k překvapení samotného řidiče však kinetická energie jeho auta stačila k tomu, aby se vyhouplo na bok hondy – a v tu chvíli jel po dvou kolech.

Jenže co si v takové situaci počít? Řidič, který byl podle agentury Reuters „údajně pod vlivem alkoholu“, se zřejmě snažil z druhého vozu zase sjet dolů, pravděpodobně jej ale přemohl strach, že by mohl svoje auto při „seskoku“ poničit mnohem víc, než když zůstal v pozici na dvou kolech. Později auto odstranila odtahová služba.

Často se traduje, že chaotická doprava v populární turistické destinaci, která je vděčným námětem videí a fotek z dovolených, je ve skutečnosti bezpečná. Nic ovšem není vzdálenější pravdě – Thajsko patří k zemím s největším počtem obětí při dopravních nehodách. Podle WHO je to 32,7 mrtvého na 100 tisíc obyvatel, zatímco v Česku je to 4,2 a například ve Švédsku 2,2.