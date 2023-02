VIDEO: Až pátý šťouchanec ukončil policejní honičku

Policisté kalifornské dálniční hlídky pronásledovali vůz, který jim ujížděl. „Zpočátku měli situaci pod kontrolou, ale poté, co přešli do sledovacího režimu, kdy vůz jen z dálky sledovali s helikoptérou nad hlavou, auto prorazilo pár drátěných plotů a nacouvalo do vozidla policie,“ popisuje zpráva losangeleské policie, která uvádí, že chvílemi auto prchalo rychlostí až devadesát mil za hodinu (145 km/h).

Na záběrech z helikoptéry jsou ovšem vidět hlavně momenty, kdy vůz s proraženou pravou přední pneumatikou jede mnohem nižší rychlostí. Smečka policejních aut ho sleduje. Následně mělo dojít k proražení také pravné zadní pneumatiky.

„Podezřelého bylo vidět, jak v autě kouří a občas ukazuje z okna na policisty,“ popisuje zpráva.

Následně policisté auto začali zastavovat sérií takzvaných PIT manévrů. Konečně, téměř po dvou hodinách pronásledování, se na pátý pokus podařilo vůz znehybnit. S tasenými zbraněmi pak policisté řidiče vytáhli z vozu a ten putoval do vazby.

V závěru videa je vidět, že ujíždějící auto bylo vybaveno automatickou převodovkou (která u aut prodávaných v Americe převažuje). Když řidiče z vozu policisté vytáhli, uvolnili tím brzdový pedál, na kterém stál. Na policistu stojícího před vozidlem se proto auto nečekaně rozjede.

Takzvaný PIT manévr je jednou z disciplín, které umožňují kovové rámy na přední části policejních vozů. Při tomto způsobu policisté narazí rámem do zadní části pronásledovaného vozu, který takto otočí a zastaví. Rámy pro PIT manévry postupně nasazuje na své vozy při obměně vozového parku i česká policie.