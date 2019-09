GLB: sedm míst na základech malých mercedesů s pohonem předních kol

Frankfurt (Od zpravodaje iDNES.cz) - Po vlažném přijetí někdejšího GLK to vypadalo, že se hranám u Mercedesu na dlouho odzvonilo. Nakonec se vracejí jen po čtyřleté pauze, a to díky krabicovitému SUV GLB. To může být i sedmimístné a ve verzi AMG nabídne přes tři sta koní.