Před pěti lety vyrobili posledního drsňáka jménem Defender

Klasický Land Rover byl představen v dubnu 1948 na autosalonu v Amsterdamu. Vozidlo, které se inspirovalo ve válečném jeepu, pomohlo na přelomu 40. a 50. let minulého století tradiční britské automobilce Rover přežít složité období.

Auto, které karoserii z hliníkové slitiny dostalo nikoli kvůli snaze uspořit hmotnost, ale kvůli nedostatku oceli v Británii, se ukázalo být „trefou do černého“. Do konce roku 1948 se vyrobilo 3 000 landroverů, následující rok to bylo 5 000 a v roce 1950 už opustilo výrobní linku přes 16 000 vozů.



Kromě domovské Británie se Land Rover (jméno Defender dostala teprve začátkem 90. let verze představená v roce 1983) vyráběl i Brazílii, Turecku či Španělsku.



Land Rover se dočkal řady modifikací, žádná nezměnila jeho charakter ani typické vady, jako například slabou odolnost ocelových částí proti korozi. Nejviditelnější změnou se stalo přemístění předních světel, zpočátku posazených doprostřed přední masky, do blatníků, kterou továrna koncem 60. let reagovala na nové předpisy. Během let se měnily například motory nebo interiér, ten se však nikdy nestal příliš pohodlným.

Velkými odběrateli landroverů se staly i armády, včetně české, která je používá od roku 1996. Z auta, které mělo jen na pár let zachránit automobilku Rover, se tak právem stala legenda, která má stále své věrné příznivce.

Od 90. let se však s postupným růstem obliby vozidel SUV zájem zákazníků o jednoduché auto s ocelovým páteřovým rámem a hliníkovou karosérií snižoval a ročně jich z továrny v anglickém Solihullu vyjíždělo jen kolem 15 000. Posledním vozem, který sjel z výrobní linky V Solihullu, byl LR Defender 90 Heritage Soft Top (čtěte více).

Land Rover, který je od roku 2008 součástí indického koncernu Tata, v září 2019 představil zcela nový Defender navazující na odkaz původního modelu, ale vybavený nejmodernější technikou. Charakterem je to zcela odlišné auto. Jak jezdí, čtěte zde.