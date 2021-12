Autofotka týdne: Speciál pro 007 je v Česku. Dražit ho budou v pondělí

Do kin přišla pětadvacátá bondovka No Time To Die v září. Kromě agenta 007 v ní hrají landrovery. A proto oddělení Land Rover SV Bespoke vytvořilo limitovanou edici Land Rover Defender V8 Bond Edition.

Jeden ze tří set unikátních exemplářů je v Česku, v pondělí 20. prosince od 17 hodin se bude dražit v pražském autosalonu Dajbych. Vyvolávací cena je 3 688 928 Kč včetně DPH.

Zájemce o účast v aukci musí složit jistinu ve výši 77 tisíc Kč. „Očekáváme, že se cena v průběhu aukce vyšplhá podstatně víš. Jeden exemplář, který byl k dispozici v sousední zemi, se vydražil v přepočtu za více než 4,5 milionu Kč,“ uvádí Tomáš Petrů, marketingový manažer Autosalonu Dajbych.

„Pro některé zájemce může hrát roli jeho investiční hodnota daná unikátními bondovskými prvky výbavy,“ láká Tomáš Petrů zájemce o jedinečný černočerný teréňák.

„Land Rover Defender V8 Bond Edition je exkluzivní verze nejvýkonnějšího sériového defenderu, který byl kdy vyroben, inspirovaná auty z filmu No Time To Die. Potkávají se tak dvě velké britské značky a navíc je tento model oslavou 38 let trvajícího spojení značky Land Rover s Jamesem Bondem,“ řekl Finbar McFall, šéf značky Land Rover.

Vůz pohání kompresorem přeplňovaný pětilitrový osmiválec o výkonu 520 koní a točivým momentem 625 Nm. To znamená zrychlení z nuly na stovku za 4,9 s a maximálku 238 km/h.

Defender V8 je k mání ve verzích 90 a 110. Design inspirovaný vozy Defender, které se objevily ve filmu No Time To Die, zahrnuje rozšířený Black Pack s 22palcovými koly v lesklé černé barvě a předními brzdovými třmeny v barvě Xenon Blue.

Na zádi má speciální označení Defender 007, světelný kužel 007 se objeví i před dveřmi při nastupování a vystupování z vozu, podsvícené lišty prahů a exkluzivní animace dotykového displeje multimediálního systému.

Každý Defender V8 Bond Edition je opatřen logem SV Bespoke a exkluzivním gravírovaným označením „One of 300“.

Ve filmu No time to die, který do kin po celém světě vstoupil 30. září 2021, dělají Bondovi společnost především modely Defender a Range Rover Sport SVR. Navíc se v některých scénách objeví také Range Rover Classic a Land Rover Series III.