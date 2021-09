Můžete lamentovat, že Defender už není, co býval. A máte samozřejmě pravdu. Nový Defender je ale celkově mnohem lepší auto, podle mě je to dokonce nejlepší současný Land Rover a patří také k nejlepším SUV/of-roadům na trhu. V osmiválci s výkonem 525 koní tohle všechno navíc posunuje do naprostého extrému.