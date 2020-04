Nová a sebevědomější Kia Sorento dostala platformu pro elektrifikaci

Sorento je pro Kiu velmi důležitý globální model, od jeho uvedení na trh v roce 2002 jich prodala automobilka přes tři miliony kusů; z toho v Evropě to bylo přes 300 000. Na evropských trzích je Sorento největším SUV korejské značky, ve světovém měřítku stojí model ve středu nabídky.

V Evropě je to vlastně první SUV model značky, který dostává nový, sebevědomější design. Jeho hlavními prvky jsou ostřejší linky, protažené proporce a sázka na minimalismus v kombinaci s technicistními detaily. Sebevědomí modelu podpoří i možnost poprvé u Sorenta objednat až dvacetipalcová litá kola (nejmenší mají 17 palců).

Interiér pak získává mnohem prémiovější design a zpracování než stávající provedení, je tu samozřejmě i moderní infotainment s velkým dotykovým displejem. Na globální úrovni je nové Sorento třetí SUV s novým designovým jazykem a jasně zapadá mezi v Evropě neprodávané modely Seltos a Telluride.

Díky mírnému nárůstu rozměrů (ve všech směrech je Sorento o 10 mm větší než předchůdce, půdorys je 4 810 x 1 900 mm), o 35 mm delšímu rozvoru (2 815 mm) a nové vyspělejší platformě má Sorento více místa pro pasažéry i zavazadla než předchozí generace. A podle tvrzení korejské automobilky má být novinka nejprostornějším a nejpraktičtějším sedmimístným (volitelně) SUV ve své třídě.

Velký kufr a skvělé jízdní vlastnosti

Hodnota objemu zavazadlového prostoru je skutečně úctyhodná: v případě provedení bez třetí řady sedadel, která se skládá do podlahy, nabídne Sorento 910 litrů místa pro bagáž, sedmimístná verze se sklopenou třetí řadou pak stále skvělých 821 litrů. V plném obsazení zůstává za třetí řadou 187 litrů u naftových verzí nebo 179 litrů u hybridů. Praktičnost podpoří i to, že sedadla druhé řady lze sklopit stisknutím tlačítka v kufru. Kia slibuje také výrazně usnadněné nastupování do třetí řady díky možnosti posunout sedadla druhé řady o dalších 45 mm vpřed a novému madlu na C sloupku.

Z počátku budou pro nové Sorento v nabídce dvě pohonné jednotky. Benzinový hybrid kombinuje přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDI s přímým vstřikem paliva s elektromotorem (44,2 kW) a malou baterií s kapacitou 1,49 kW (baterie je v podlaze pod spolujezdcem). Celkový výkon sestavy je 230 koní, točivý moment vrcholí hodnotou 350 Nm. Kia slibuje nízké emise i spotřebu paliva, konkrétní hodnoty zatím neudává. Pohonné ústrojí je kombinováno se šestistupňovou automatickou převodovkou.

Druhou počáteční volbou bude naftový čtyřválec 2,2 litru, který stejně jako hybridní ústrojí Kia řadí mezi agregáty označované jako Smartstream. Diesel má výkon 202 koní a točivý moment 440 Nm. Novinkou je tu například blok z hliníku namísto litiny. Agregát je spojen s dvouspojkovou osmistupňovou automatickou převodovkou. Ta má podle výrobce řadit stejně hladce jako klasické měničové automaty.

Po jízdní stránce se má Sorento zlepšit ve všech ohledech, jak na silnici, tak v terénu. Jízdní vlastnosti na silnici má zlepšit i vyšší tuhost karoserie. Přesto se podařilo hmotnost oproti předchozí generaci snížit o 21,3 kilogramu. Čtvrtá generace Sorenta dostala v rámci nastavení pohonného systému i novou volbu Terrain Mode, která pomáhá zlepšit chování auta v bahně, písku i na sněhu. Režimy se volí otočným ovladačem, podobu otočného kolečka má mimochodem i volič automatické převodovky.

Celá řada asistenčních systémů

Pracovišti řidiče mají dominovat displeje. V přístrojové kapličce je displej s úhlopříčkou 12,3 palce, infotainment má v základu osmipalcovou obrazovku a v lepší verzi pak úhlopříčku 10,25 palce. Kia slibuje různé funkce a služby konektivity, přes Bluetooth lze připojit dva telefony zároveň (třeba jeden pro volání, druhý pro hudbu) samozřejmostí je podpora Apple Car Play a Android Auto.

Ve všech třech řadách si mohou cestující nabíjet svá mobilní zařízení z USB konektorů. Kromě hudby lze z reproduktorů audiosystému (na přání Bose s 12 reproduktory) posádku uklidňovat i paleta zvuků s přírodní tématikou nazvaná Sounds of Nature (Zvuky přírody). Náladu v interiéru může ovlivnit i ambientní podsvícení, které zvládá 64 různých odstínů.

Samozřejmostí je spousta asistenčních systémů. Nechybí například systém nouzového brzdění s rozpoznáváním chodců, cyklistů i vozidel. Systém pro sledování mrtvého úhlu může mít funkci pro zabránění kolizi, je tu rozpoznávání rychlostních limitů a pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, ten navíc může pracovat inteligentně i s daty z navigace. Novinkou bude systém pro automatické vyparkování z kolmého stání, tato funkce půjde aktivovat klíčkem od vozu.

Prodej nové generace Sorenta by měl být v Evropě zahájen ve třetím čtvrtletí letošního roku. Evropa by měla dostat přednost, auta sem poputují z továrny v Koreji.