Ženeva přesunutá na internet: mezi autonovinkami září Fiat 500 a koncepty

Fiat 500

Snímky Fiatu 500 unikly v předstihu. Nová generace kultovního modelu, na jehož jméně dnes stojí většina nabídky italské automobilky, se představuje po třinácti letech.



Je to pro značku obrovský krok kupředu, už proto, že u Fiatu zavádí naplno elektrický pohon. Miniauto má v novém vydání už podle předchozích prohlášení managementu automobilky opustit spalovací pohon a plně přepřáhnout na bateriový. Tato pětistovka, na jejíž výrobu se připravuje fabrika v Mirafiori, představí novou platformu určenou pro elektrické minivozy. Fiat si maluje, že prodá ročně 80 tisíc elektrických pětistovek. Pro ty, kdo budou chtít benzinovou, ponechá Fiat v nabídce aktuální model, který v uplynulých měsících přibral pod kapotu hybridní pohon.

Fiatologové namítnou, že elektrickou pětistovku nabízela automobilka už v aktuální generaci. Jenže to byl speciální projekt pro americký trh a značka dělala kvůli ztrátovosti projektu všechno pro to, aby o fiátky do zásuvky nebyl zájem (čtěte zde).

První set fotek aktuální novinky ukazuje, že kromě uzavřené verze se představí i provedení se stahovací střechou.

Auto zachovává klasické pětistovkové tvary, ovšem přidává modernější řešení detailů a možná o fous agresivnější pohled. Zajímavým řešením je plastické logo 500 na přídi. To podporuje myšlenku, že Fiat jednou vytvoří samostatnou značku 500, jako to udělal Citroën s DS nebo Seat s Cuprou.