Bicykly jsou hvězdami autosalonu v Mnichově. Odvezou pivo, nákup i rodinu

Změnou oproti předchozím autosalonům IAA je přítomnost výrobců jízdních kol, kterých se v Mnichově sešlo na sedm desítek. Na to v projevu při zahájení veletrhu upozornila i kancléřka Angela Merkelová, která poznamenala, že boom zájmu o jízdní kola vyvolala pandemie nemoci covid-19. „Kvůli pandemii zažíváme opravdový boom jízdních kol,“ řekla kancléřka na úvod svého projevu při zahájení veletrhu.



Kategorií kol, které se nejen v Německu dostává stále větší pozornosti, jsou ta nákladní. S jejich pomocí je možné snadno přepravit velký nákup i s basou piv. Výrobce Hercules na své kolo s elektromotorem Rob Family F360 dodává takové příslušenství, že bicykl připomíná spíše rodinný motocykl Čechie, který dokázal přepravit i čtyři cestující. Kolo Hercules je k dodatečným sedátkům možné vybavit i nosičem, který uveze třeba přepravku jablek, jak prezentoval i vystavený kus.



Nákladní kola nejsou nijak levnou záležitostí, cena těch předvedených na výstavě se pohybuje kolem 6 000 eur (150 000 Kč). A to není zanedbatelná částka ani pro německé domácnosti, které navíc při nákupu nemají nárok na dotaci jako v případě elektromobilů. Změnit to chtějí Zelení. V srpnu poslanec této ekologické strany Sven-Christian Kindler navrhl, aby zájemci z řad domácností dostávali na takové kolo dotaci 1 000 eur (25 400 Kč). V příštích čtyřech letech by tak podle něj mohlo Německo uvolnit miliardu eur (25,4 miliardy Kč), což by stačilo na milion kol s nákladní plošinou.



Kancléřská kandidátka Zelených Annalena Baerbocková tyto dotace považuje za dobrý nápad, neboť na ekologický bonus by dosáhli i lidé, kteří si nechtějí koupit elektrický vůz, případně nemají řidičský průkaz. Vládní konzervativní unie CDU/CSU a také opoziční liberálové FDP návrh odmítají. Podle konzervativců sice nákladní kolo smysl dává, ale především ve městě.

Popularita nákladních kol roste právě především ve velkých německých městech. Několik rozvozových firem dokonce vsadilo na výhradní využívání těchto kol, zákazníkům tak tyto společnosti v reklamách zdůrazňují, že jejich služby jsou ekologické a bez emisní zátěže.