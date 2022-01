Startuje lednová výzva Do práce na kole, potrvá do konce týdne

Před rokem, v době přísných protikoronavirových opatření, se lednové výzvy zúčastnilo 1 550 lidí, kteří absolvovali 31 700 kilometrů na kole či koloběžce, 11 200 kilometrů pešky nebo poklusem, 3 200 cest na kole a 2 800 cest pěšky, uvedli organizátoři kampaně na webu.

Podle nich využívá kolo a chůzi jako dopravní prostředky po celý rok stále více lidí. Konkrétně v Praze vzrostl počet průjezdů na kole v porovnání v obdobím před pandemií covidu-19, která začala na počátku roku 2020, o 50 procent.

„Aktivní cesta do práce řeší několik problémů najednou. Ušetříte čas, který byste strávili cestováním třeba do posilovny, pravidelný pohyb je zásadní faktor prevence proti kardiovaskulárním onemocněním a depresi. Navíc pomůžete svému městu tím, že nevytváříte dopravní zácpy a napomáháte lepší atmosféře měst i místní ekonomice,“ uvedla Anna Kociánová ze spolku AutoMat k důvodům, proč by se lidé měli do práce či za zábavou dopravovat „bezmotorově“.

Tradiční květnová výzva Do práce na kole se letos bude konat po dvanácté. Na rozdíl od lednové akce trvá celý měsíc a účastnit se jí mohou jednotlivci i soutěžní týmy rodin, kolegů či přátel. Registrace do jarní výzvy začne 1. února.