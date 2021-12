Autofotka týdne: Elegantně reznoucí ferrari jako umělecké dílo?

Protože ovšem nákupní horečka po veteránech přesahuje i ty nejšílenější předpovědi, ceny rostou závratným tempem. A k tomu patří ferrari se svou aurou jedinečnosti k nejžádanějším na světě. Bájné sporťáky z Maranella si tak nacházejí kupce téměř za jakoukoliv cenu a v jakémkoliv stavu. A dá se říci, že to jsou vždy dobře uložené peníze. Před nedávnem jsme se ostatně svezli v „českém“ dvanáctiválcovém Ferrari 612 Scaglietti v raritním provedení s manuální převodovkou, jehož cena za poslední rok a půl vzrostla o dobrých 40 procent (čtěte zde).

Jsou ovšem kusy, u kterých je investiční nebo historický potenciál diskutabilní. Pravděpodobně nejvrakovatější ferrari v nabídce může youtuberovi s přezdívkou „Čislo 27“ spíš vydělat na příjmech z online reklamy. Protože Ferrari Dino 308 GT4 bez motoru v pokročilém stadiu rozkladu je aktuálním hitem internetu.

Prodejce tvrdí, že auto koupil před několika lety a od té doby ho skladuje v suchu. Interiér má být téměř nedotčený. „Vůz je vyveden ve vzácné barvě laku Bianco Polo Park s černým interiérem, který vybledl do námořnické modré.“ Majitel tvrdí, že má k vozu, který rozežralo britské počasí, originální klíče a veškerá dokumentace, která říká, že ho jako nové dodal zákazníkovi prodejce Cooper Car v Leicesteru. Kola jsou původní a stále ve slušném stavu.

Prodejce uvádí, že z auta vymontoval motor s převodovkou, které je ochoten prodat zvlášť. „Natočeno“ prý měl 45 tisíc mil tedy 72 400 kilometrů.

Britský prodejce ho nabízí za 15 tisíc liber, to je asi 450 tisíc korun. Kolik by stálo ho uvést do prvotřídního nebo alespoň provozuschopného stavu, nelze ani odhadnout. Možná to ani nejde. Spíš bude využitelnější pro umělce, který ho využije k vytvoření netradičního díla. Ostatně, jedno takové nabourané už jako umělecký exponát slávu udělalo. Sám prodejce vraku připomíná, že francouzský umělec Bertrand Lavier prodal nabouranou 308 jako uměleckou instalaci za 250 tisíc dolarů (čtěte zde).

„Je těžké se rozhodnout, co s autem dělat. Mám udělat pěkný bílý sokl a prodat ho na něm? Možná bych měl... Na světě je mnoho krásných ferrari, ale kolik je takových?,“ přemítá prodejce na eBayi s tím, že může zajistit dopravu po celém světě.

Americký web Autoevolution komentuje: „Je to také nejlevnější ferrari na světě... Avšak vzhledem k tomu, že je zcela nezachránitelné a chybí mu motor, mohlo by být možná také nejdražší na světě.“

„Opravdu mě netrápí, jestli ho prodám, nebo ne, mám jiné 308 GT4, které možná jednoho dne poslouží k přestavbě tohoto auta, pokud se neprodá,“ uvádí a dodává: „Pro mě je to a Automobilový ANDĚL SEVERU ...pomalu rezaví, ale dělá to neuvěřitelně elegantně...“