Autofotka týdne: ferrari poprvé s přijíždí šestiválcem

Je to velká revoluce, k osmi a dvanáctiválcovým modelům se přidává šestiválcová novinka. Je to vůbec první sériový silniční model Ferrari v historii s šestiválcem. Na upřesněnou, šestiválcové bylo i právě Dino - bájné ferrari z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Nádherný sporťák tehdy ovšem nenesl jméno Ferrari, Enzo si to nepřál. Autu dal jméno po milovaném synovi, který zemřel moc mladý. Dino bylo jakýmsi „babyferrari“, předsálím exkluzivního světa pod znakem vzpínajícího se hřebce.



To novinka je ferrari se vším všudy. Ve jméně ukrývá tradiční šifru: první dvě numera značí objem motoru v decilitrech, šestka připomíná počet válců. GTB je zkratka pro tradiční označení Gran Turismo Berlinetta.



Zcela nový motor, kterému v Maranellu pro hlas a výkony říkají „malý V12“, dostal plug-in hybridizaci. Tak velí dnešní doba. Čistě na elektřinu ujede díky tomu nové ferrari až pětadvacet kilometrů, s vypnutým spalovacím motorem umí frčet až 135 km/h.

Třílitrový přeplňovaný vidlicový motor uložený za zády posádky má nezvyklé 120stupňové rozevření řad válců, to srazilo těžiště, mezi ně se vměstnala dvě turbodmychadla. Samotný spalovací motor má výkon 663 koní při osmi tisících otáčkách (o pět set otáček později zasahuje omezovač), k němu se přidává dalších 167 koní a 315 Nm dodaných elektromotorem vloženým mezi agregát a osmistupňový dvouspojkový automat. Akumulátor s možností dobíjení ze zásuvky má kapacitu 7,45 kWh a je uložený pod podlahou vozu.

Znalci Ferrari odhalí, že hybridní systém je převzatý částečně z modelu SF90 Stradale, který má kromě zadního ještě dva elektromotory na přední nápravě navíc.

Svými výkony tedy novinka překonává i osmiválcové modely značky. Z litru objemu dokázali motoráři značky vydolovat 221 koní, každý z nich táhne 1,77 kg vozu.

296 GTB má být obratnou hračkou nadšených řidičů, na rozdíl od pravověrných supersportů, které dnes fungují nejlíp na okruhu, chce být každodenně použitelné. Proto je nejmenší ze všech ferrari v aktuální nabídce, váží jeden a půl tuny, na délku má 456 centimetrů a rozvor 260 centimetrů, to je o pět centimetrů méně než mají dosavadní středomotorová ferrari.

Výkony jsou ovšem hodny moderního ferrari: maximálka je přes 330 kilometrů v hodině a z nuly na stovku umí vystřelit za 2,9 sekundy, sprint na dvoustovku trvá 7,3 sekundy. Ferrari udává i hodnoty zpomalení: díky velkému aerodynamickému přítlaku (360 kg při 250 km/h) zabrzdí 296 GTB z dvoustovky na 107 metrech. Kola mají průměr dvacet palců, přední jsou rozměru 245/35 ZR 20, zadní 305/35 ZR 20.

Zevnějšek, tvarovaný hodně podle diktátu aerodynamiky, nese odkazy na minulost. Interiér dvoumístného kupé je minimalistický, spojuje sportovní náturu značky s civilním využitím vozu.

Standardní provedení doplňuje od počátku přiostřená verze Assetto Fiorano s upraveným nastavením podvozku a aerodynamiky a o dvanáct kilogramů sníženou hmotností; když přikoupíte ještě karbonové ráfky, uspoří se dalších osm kilogramů. K tomu dostala speciální zbarvení a polepy ve stylu modelu 250 Le Mans.

Ferrari už sbírá objednávky, první kusy dorazí k zákazníkům začátkem příštího roku. Ceny startují na 269 tisících eurech bez daně, to je skoro sedm milionu korun, za verzi Assetto Fiorano se připlácí další skoro milion.