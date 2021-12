Autofotka týdne: Obří průšvih levných elektroaut

První, pro mnohé nepřekvapivě, značky Dacia. I pro její model Spring, o kterém se teď hodně mluví, protože je nejlevnějším bateriovým autem v Evropě (zároveň nejmenší, nejpomalejší a nejdražší dacií), je však výsledek pouhé jedné hvězdy za 49% ochranu dospělé posádky tragický.

Testy EuroNCAP jsou přísné, a tak je třeba výsledky důkladně prostudovat a zkoumat jejich dílčí parametry.

A to ten průšvih ještě zdůrazní. Dacie „tradičně“ ztrácely body za chybějící asistenční systémy (jsou to levná auta), ale při samotném nárazu zajišťovala kabina ochranu třeba u nové Dacie Sandero 70 %, to znamená, že samotné „železo“ chránící posádku je na dobré úrovni. Jednoduše řečeno: čert vem chybějící elektronické hlídače, ale to auta má podle všeho měkkou karoserii.

Jenže to není jediná tragédie pro koncern Renault-Dacia. Ještě hůř dopadl další mini elektromobil Renault Zoe, který je z pohledu image a prodejů francouzské automobilky důležitější než Spring. Zoe nedostal vůbec žádnou hvězdu – a jen 43 % za ochranu při nárazu. A to Zoe není – jak je u elektroaut běžné – žádná láce, startuje na tři čtvrtě milionu korun. Aktuální druhá generace bateriového renaultu technicky výrazně vychází z předchůdce.

A v tom je ten zádrhel. Když před deseti lety dorazilo první Zoe, dostalo z crashtestů plný počet pěti hvězd. A po „přestavbě“ na novou generaci nula? Na omluvu můžeme říci, že se metodika crashtestů EuroNCAP a hodnocení změnily. Více důrazu se klade právě na bezpečnostní asistenty, tedy prvky aktivní bezpečnosti. Jenže na druhou stranu můžeme říci, že podle stejných požadavků stavějí auta všichni, EuroNCAP „rozbíjí“ většinu aut napříč trhem.

Schematické znázornění „zranění“ figuríny za volantem springu při crashtestu se v hodnocení EuroNCAP červená, na to už dlouho zvyklí nejsme. Za pozornost stojí i zmínka, že u zbořeného vraku bylo třeba vyvinout víc síly na otevření dveří. To v reportech z crashtestů také nebývá obvyklé. To všechno naznačuje, že samotný technický základ – to železo – není v podání indicko-čínské Dacie zrovna nejrobustnější.

To všechno velmi dobře ilustruje slabinu současných malých elektromobilů – když do maličkého auta nacpete těžké baterie a bouchnete s ním o bariéru, nemůže to dopadnout úplně dobře. To jo fyzika.

U modelu Zoe je to trochu jiná písnička, i když podle reportu EuroNCAP měl potíže s konstrukcí přístrojové desky. Elektrický renault doplácí hlavně na to, že mu automobilka nedopřává dnes obvyklou nálož asistenčních systémů. A důkazem šetření na nesprávném místě může být nahrazení bočního airbagu jiným (podle všeho menším), který nezafungoval zrovna ideálně a neochránil dobře hlavu.

U obou aut EuroNCAP zjistil špatnou ochranu krční páteře zadních cestujících, to naznačuje špatnou konstrukci hlavových opěrek. Vozy Zoe i Spring pak tratily body za chybějící středový airbag, bránící střetu řidiče se spolujezdcem při bočním nárazu – to je novinka posledních sezon, kterou oběma vozům vyčítat nemůžeme.

Pro Renault je to nečekaná rána, na bezpečnosti si vždy zakládal. Jeho model Laguna byl v roce 2001 prvním autem, jež dosáhlo na maximálních pět hvězd v crashtestech, od té doby měla automobilka vždy „pětihvězdičkové“ portfolio. A i jeho nové clio, jež NCAP řadí do stejné kategorie supermini, dostalo předloni maximálních pět hvězd a 96 % za čelní náraz.

Ani jiná miniauta nemívala dříve s bouráním takové problémy (Škoda Citigo 81 %, Peugeot 208 91 %). Nejnovější průšvih budou jistě marketéři Renaultu svalovat na ledacos, my však máme podezření, že za tím může být současný děsivý chaos v autoprůmyslu a překotný vývoj „nových a levných“ elektromobilů.

Vždyť spring je vlastně předělaný indický model Kwid, kde vládnou jiné bezpečnostní standardy, který do Evropy doputoval přes Čínu (tam se jmenuje Renault City K-ZE).

Ale pro Renault to není úplně omluva – vždyť konkurenční minielektromobil Fiat 500e dostal velmi pěkné čtyři hvězdy a 76procentní ochranu dospělých pasažérů.

„Považuji za cynické nabízet levné ‚zelené‘ auto, za cenu vysokého rizika zranění posádky v případě nehody,“ okomentoval fiasko bateriového dua Renaultu Michiel van Ratingen, generální tajemník EuroNCAP. Obě značky se v reakci snaží ujistit publikum, že modely Zoe i Spring jsou bezpečné vozy vyhovující všem povinným bezpečnostním standardům.

A další překvapení nejnovější várky crashtestů – protože pět hvězd pro Škodu Fabia a další plejádu aut považujeme za standard – jsou dobré, ba skvělé výsledky automobilů z Číny. Těm se v minulosti nedařilo plnit bezpečnostní očekávání Evropanů, nyní však tři elektromobily – MG Marvel R, Lynk&Co 01 a NIO ES8 – získaly v případě MG čtyři (80 %), oba další však plných pět hvězd.

Lynk dokonce zabodoval o maličko lepší ochranou pasažérů než český elektromobil Škoda Enyaq (96 vs. 94 %). To jsou dobré zprávy – ale zděšení z debaklu levných a relativně dostupných elektromobilů zaplašit nedokážou...