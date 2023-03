Čtenáři se hádají: zákaz spalováků a povinné elektromobily Čechy štvou

Podle většiny diskutujících to vypadá, že je čas založit další sdružení, tentokrát Milion chvilek za spalovací motory. Vlna odporu se nese téměř jednoznačně, příznivci zákazu jsou ve výrazné menšině, odhadem 1:9. Pokusili jsme se rozdělit diskutující do několika skupin, každá z nich problematiku budoucnosti individuální mobility nasvěcuje z malinko jiného úhlu.

„Posledním krokem legislativního procesu mělo být formální hlasování členských států o potvrzení dohody, které bylo naplánováno na 7. března,“ popisuje magazín Autoweek. Kvůli vlně odporu Itálie, Německa a dalších zemí ovšem Švédsko, které nyní Evropskou unii vede, hlasování odložilo na neurčito. „Tento krok, v tak pozdní fázi tvorby zákonů EU, je krajně neobvyklý,“ komentuje Autoweek.

„Politici v některých evropských zemích reagují na skutečnost, že drtivá většina evropských spotřebitelů dává najevo nedůvěru k elektromobilům. Bez vydatných státních dotací, samozřejmě placených z daní těch, kteří si elektromobily nemohou dovolit, se v žádné evropské zemi elektromobily ve velkém neprodávají. Jejich nedůvěru podporuje i skutečnost, že ojeté elektromobily výrazněji ztrácejí na hodnotě než ojetá auta se spalovacími motory, po nichž naopak poptávka roste,“ dodává magazín.

„Česká vláda 28. října 2022 k velké radosti Franse Timmermanse usilovně pomáhala zákaz prosadit. Ještě ve čtvrtek se pro Euractiv jednoznačně vyslovila pro zákaz spalovacích motorů a spolu s Nizozemskem stála na straně jeho hlavních zastánců. Až ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto, přislíbila německé vládě svou podporu v prosazování syntetických paliv,“ upozorňuje Autoweek.

Evropa tedy plánuje zakázat prodej spalovacích motorů v roce 2035, Velká Británie už dokonce o pět let dřív. Stejný plán mají také vůbec největší hráči na automobilovém trhu, jako jsou USA a Čína, ale i další velké země jako například Kanada, Chile, Japonsko či Thajsko.

Luboš Štěpnička: Klidně buďme proti. Řekněme, že ČR dá veto. Kde si to nové spalovací auto koupíte, když ten zákaz přijmou mezi 2030 až 2040 největší ekonomiky světa? Budete dovážet fordy z Ameriky nebo moskviče z Ruska? Protože od Británie po Japonsko se ten zákaz plánuje téměř všude. VW výrobu spalováků zruší bez ohledu na to, co si naše země usmyslí. Stejně tak všechny evropské automobilky. Mě fascinuje, že si někdo myslí, že EU v tom má slovo. EU přistoupila na faktický stav věci. V reakci na zákazy všude automobilky ty auta prostě dělat nebudou. Ten zákaz ze strany EU existuje proto, aby členské státy přijaly realitu a efektivně se připravily. Tohle je rozhodnutí velkých a bohatých států. Já neříkám, že to je správné rozhodnutí. Já říkám, co je fakt. Faktem je, že velké ekonomiky se už rozhodly. V takovou chvíli je rozhodnutí EU nebo ČR naprosto irelevantní.