Čipy budou chybět i v příštím roce. Hyundai si je chce vyrábět sám

Celosvětový nedostatek polovodičů částečně způsobila rostoucí poptávka po přenosných počítačích a dalších elektronických produktech během pandemie. Letos se kvůli němu uzavíraly některé výrobní linky na celém světě. Společnost Hyundai proto přerušila v dubnu výrobu v Koreji.



Podle jejího globálního provozního ředitele Josého Muňoze panovalo nejhorší období z hlediska čipů v srpnu a v září. „Čipový průmysl reaguje velmi velmi rychle,“ řekl Muňoz s tím, že jejich výrobce Intel investuje do rozšíření kapacity spoustu peněz. „Ale my chceme být ve skupině schopni vyvinout vlastní čipy tak, abychom byli o něco méně závislí,“ pokračoval. „Vyžaduje to hodně času a investic, ale my na tom pracujeme,“ dodal.

Podle Muňoze, který zastává funkci provozního ředitele automobilky, chce koncern Hyundai svěřit vývoj a výrobu čipů své dodavatelské divizi Hyundai Mobis.

Koncern Hyundai v listopadu 2008 oficiálně zahájil sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Zdejší továrna je jediným výrobním závodem firmy Hyundai v Evropské unii, produkuje až 1 400 aut denně. Dceřiná společnost Kia už v prosinci 2007 spustila sériovou výrobu osobních aut u Žiliny na Slovensku.

Čipů bude nedostatek i příští rok

Největší světový výrobce polovodičů na světě, společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), varuje autoprůmysl před dlouhodobým problémem se zásobováním čipy. „Tchajwanský výrobce nevidí v dohledné době konec jejich nedostatku a očekává omezení dodávek i v roce 2022. Společnost podle svého generálního ředitele C.C. Weie očekává, že letošní tržby meziročně vzrostou o 24 %, tedy víc, než se předpokládalo. Po zbytek letošního roku a po celý rok 2022 podle něho zůstane výrobní kapacita omezená. To by mohlo znamenat, že nedostatek polovodičů v mnoha odvětvích, včetně automobilového průmyslu, může ještě dlouho trvat,“ uvádí magazín Autoweek.

TSMC ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 13,8 procenta na 156,3 miliardy tchajwanských dolarů (121,6 miliardy Kč), a přesáhla tak prognózy. Firma uvedla, že těží z rostoucí poptávky po čipech do chytrých telefonů a dalších přístrojů, kterou umocnila pandemie covidu-19, a dále z globálního nedostatku polovodičů.

Společnost rovněž potvrdila, že postaví závod v prefektuře Kumamoto na jihu Japonska. Výrobu v něm plánuje zahájit v roce 2024. Investice bude podle médií činit zhruba 800 miliard jenů (154,3 miliardy Kč). Část nákladů na sebe vedle TSMC vezmou firma Sony a japonská vláda.

Akcie TSMC od začátku roku zpevnily o více než osm procent. Tržní hodnota firmy tak činí kolem 526,3 miliardy dolarů a je více než dvakrát vyšší než tržní hodnota Intelu a vyšší než tržní cena Samsungu, tedy dalších dvou velkých výrobců mikročipů.

Pokročilé čipy vyráběné společností TSMC se používají ve všemožných zařízeních od špičkových chytrých telefonů, jako je nový iPhone 13 společnosti Apple, až po umělou inteligenci, automobily a širokou škálu spotřebního zboží nižší třídy.

Společnost TSMC a Tchaj-wan obecně hrají zásadní roli v úsilí o vyřešení celosvětového nedostatku čipů, který způsobila pandemie. Automobilky, včetně firmy Škoda Auto, jsou kvůli němu nuceny omezovat výrobu. Nedostatek klíčových součástek poškodil výrobce chytrých telefonů, notebooků i domácích spotřebičů.