BMW ukázalo auto, které dokáže měnit barvu. Do výroby zatím nemůže

Když je možné v autech libovolně nastavit ambientní osvětlení, proč by nebylo možné navolit vnější zbarvení? Někdejší projekt Škody pod názvem Color Concept, kdy si bylo možné prostřednictvím středového displeje snadno a rychle zbarvit karoserii fabie podle momentální nálady, byl jen aprílový žertík. Nyní se ale tato myšlenka stává zásluhou mnichovské značky realitou.

Nikoli však každodenní. BMW iX Flow je totiž zatím jen konceptem, který podle zákulisních informací nemáme očekávat v konfigurátorech nových aut během nejbližších pěti let. Přesto si zaslouží pozornost. Slavné plameny na povrchu karoserií vozů BMW tak totiž mohly konečně skutečně „vzplanout“.

Chameleon z Mnichova

Plynulé změny barev umožňuje speciálně vyvinutý polep karoserie, který je přesně přizpůsoben konturám elektrického BMW iX. Toto řešení je nejen efektní, ale má i řadu výhod. „Řidič získá možnost vyjádřit navenek různé aspekty své osobnosti nebo dokonce aktuální náladu a nově je sdělit pokaždé, když usedne do svého vozu,“ říká Stella Clarkeová, projektová manažerka konceptu BMW iX Flow.

Kromě personalizace vnějšího vzhledu navíc může auto dát například najevo, zda je baterie plná, v případě sdílených vozidel zase třeba, zda je volné. Proměnný polep ale může pomoct i lépe najít auto v podzemních garážích, neboť by tak dokázalo celé „zablikat“. A v případě autonomních aut by mohla fólie zajistit lepší interakci auta s kolemjdoucími. Za slunečných dní by navíc šlo přebarvením z černé na bílou barvu zajistit lepší odrážení slunečních paprsků, tedy menší zahřívání auta a úspornější provoz klimatizace, což by v případě elektromobilů mohlo příznivě ovlivnit dojezd.

Aby se nepoddajná folie přizpůsobila hranatému plechovému opláštění elektrického SUV, museli u BMW použít pár triků. Vedoucí exteriérového designu divize BMW i Müller-Stolz to ještě upřesňuje: „Laserem jsme fólii rozřezali na malé kousky, aby odpovídaly obrysům. Vzhledem k tomu, že fólie je hodně tuhá, nařezali jsme do ní spoustu malých spojených trojúhelníků.“ Díky tomu fólie lépe kopíruje poměrně komplikovaný tvar auta.

Mění barvu jako celek nebo ve vlnách

Povrchová úprava karoserie BMW iX Flow s technologií E Ink obsahuje mnoho milionů mikrokapslí o průměru odpovídajícím tloušťce lidského vlasu. Každá z těchto mikrokapslí obsahuje záporně nabité bílé a kladně nabité černé pigmenty. Podle stimulace elektrickým magnetickým polem se přesunou na povrch těchto mikrokapslí buď bílé, nebo černé pigmenty, které dodají karoserii požadovaný odstín. Celý povrch karoserie iX Flow se zahřeje, což zajistí optimální a rovnoměrné zobrazení zvoleného barevného odstínu.

„Fólie mění svou barvu jako celek nebo ve vlnách. V závislosti na velikosti napětí se mění rychlost a průběh změny barvy,“ vysvětluje Stella Clarkeová. Nemusí se tedy jednat jen o černou a bílou barvu, ale s touto technologií je v závislosti na použitém polepu možná prakticky každá představitelná barva. A jsou možná i velmi různorodá zobrazení. Kupříkladu stisknutím tlačítka v aplikaci, patřící ke studii BMW iX Flow, získá auto během okamžiku jakési rally pruhy, povrchy na discích kol se střídavě kruhově rozblikají nebo kapota napodobí tep, který pulzuje mezi černou a bílou.

Technologie E Ink je sama o sobě energeticky velmi účinná. Na rozdíl od displejů nebo projektorů elektroforéza nepotřebuje žádnou energii k udržení zvoleného barevného stavu. Elektrický proud je potřeba jen krátkodobě pro samotnou změnu barvy.

Technologie, kdy si řidič může zvolit barvu svého auta, je však v běžné každodenní realitě z technických, ale i legislativních důvodů zatím jen těžko použitelná. Ale vše se vyvíjí. Tak třeba technický průkaz bude jednou elektronický a změna zbarvení vozu se do něj bude moct promítat v reálném čase. Kdo ví, co všechno nás ještě čeká...