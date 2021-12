Monstrum BMW přiveze superledviny, v Mnichově je zkoušeli před čtvrtstoletím

Ledviny (někdo v jejich tvaru na nejčerstvějších kreacích mnichovských vidí spíš bobří zuby) jsou na moderních bavorácích naprosto nepřehlédnutelné. Polarizují, vyvolávají diskuzi. Takže publikum přehlédne tvarovou bezradnost zbytku – ve změti ozdob a různých kudrlinek si často nevšimneme, že proporce, silueta, základní tvary moderních bavoráků moc „nedrží pohromadě“. Zadívejte se na ně a odmyslete si všechny doplňky, grafické prvky, křidélka, mřížky… Samotný základní „tvar“ auta je „beztvarý“.

V tom ohledu je nejnovější koncept XM, který vyvolal tolik vášní – zase hlavně kvůli těm superledvinám (dokonce osvětleným), mnohem důležitější. Auto má totiž tvar, siluetu. Hezky napruženou, agresivní, svébytnou. A od knedlíkovitých hmot dnešních bavoráků odbočuje ke kubistické říznosti. Prostě to funguje, pasuje dohromady. Tak má vypadat koncept. Možná chvílemi trochu přehání, některé prvky a svaly komixově přifukuje, tak to ostatně u konceptů bývá, jinak by publikum nezaujaly.

A pozor, není to jen designérské cvičení k naštvání publika, vzejde z něho sériové auto, budoucí nejvýkonnější modelu zbožštělé divize M.

BMW Concept XM představený na výstavě Art Basel 2021 v Miami Beach slibuje nepřehlédnutelný vzhled modelu, jehož produkce se rozjede na konci příštího roku. Vyrábět ho budou v americké továrně BMW Group ve Spartanburgu. Právě Spojené státy pro něj mají být nejdůležitějším trhem.

Největší, nejvýkonnější „eMko“ dostane elektrifikovaný pohon. „BMW XM bude k dispozici pouze s plug-in hybridním pohonem a výhradně jako M model,“ uvedl mluvčí českého zastoupení značky David Haidinger.

„Nově vyvinutý systém pohonu M Hybrid v BMW Concept XM spojuje motor V8 a vysokovýkonný elektromotor. Společně obě pohonné jednotky nabízejí maximální výkon 550 kW/750 k a točivý moment 1000 Nm,“ uvádí. Automobilka slibuje čistě elektrický dojezd až 80 km.

„Uvnitř vozu se propojuje zvláštní pojetí palubní desky zaměřené na řidiče, kterým jsou M modely typické, se zcela novým pojetím prostoru v zadní části interiéru. Zde je připraven salónek M Lounge s mimořádně komfortními sedadly a výrazně tvarovaným osvětleným stropem, který nabízí svým pasažérům výjimečně luxusní útočiště,“ popisuje Haidinger. To je zajímavý posun, výtvory divize M byly totiž vždy hlavně ultimativní řidičské stroje kladoucí důraz na výkony a požitek z jízdy. Tento kolos ovšem bude spíš podle všeho chtít být budoárem na kolech s výkony lokomotivy,

„Design BMW Concept XM je extravagantním přínosem BMW M do srdce luxusního segmentu. Má jedinečnou identitu a ztělesňuje expresivní životní styl jako žádný jiný model v nabídce BMW,“ říká Domagoj Dukec, šéfdesignér BMW.

Dvoubarevné lakování podtrhuje jeho výrazné linie: horní část je provedena v matné zlato-bronzové barvě, zatímco spodní část pokrývá šedý metalický lak. Pod spodním okrajem bočních oken obě barvy odděluje široká leskle černá linka, vytvářející dojem černého pásu kolem celého vozu. Protáhlá karoserie stojí na 23palcových kolech, je klidně možné, že na podobně monstrózních ráfcích dorazí i finální verze.

A když jsme mluvili o těch ozdobách: všimněte si log BMW, které jsou laserem vygravírované do zadního okna pod každou ze dvou střešních lišt. Jedná se o stylistický odkaz na ikonické BMW M1, které doposud bylo jediným samostatným modelem vyvinutým výhradně společností BMW M. Giorgetto Giugiaro tehdy toto řešení vymyslel s vysvětlením, že chtěl design M1 odlišit od podobně klínovitých italských sporťáků té doby. M1 tak zezadu každý pozná.

Pozdrav ze 13. komnaty BMW

Koncepty budoucích aut, na nichž si zkouší budoucí technické a designérské směřování bývají po svých pár chvilkách slávy většinou ukryté v depozitářích. A tu a tam se po letech postupně dostávají na světlo. U BMW je čas od času představuje oddělení Classic a většinou je doprovází i zajímavý příběhem jejich zrodu.

To byl třeba případ projektu s kódovým jménem Goldfisch (Zlatá rybka), ukrývající šestnáctiválcovou verzi řady 7. Nyní kromě SUV-kupé BMW ICE (Integrated Concept Engineering), což bylo v podstatě překarosované BMW X5, vytáhli v Mnichově z depozitáře i velký luxusní sedan BMW ZBF-7 z poloviny 90. let, který měl být inspirací pro budoucí revoluční „Sedmičku“. Ono ZBF je zkratkou pro „Zukünftige BMW Familie“, kterou lze přeložit jako „budoucí rodina BMW“. A dosti překvapivě ukazuje, že o zvětšení charakteristických ledvinek téměř na celou výšku přídě uvažovali v Mnichově už před čtvrtstoletím.

Kulatá světla pod kryty

Autorem této dosud tajné designové studie je Džodži Nagašima, který vystupuje i v novém videu na oblíbeném kanálu BMW Group Classic na YouTube. V designérském oddělení BMW pracuje již od konce roku 1988 a patří k opravdovým skrytým supertalentům studia, z nedostatku vkusu a tvůrčích schopností ho podezřívat nelze. Po studiích průmyslového designu na uměleckých univerzitách v Japonsku a Spojených státech pracoval jako exteriérový designér u Opelu (Německo) a Renaultu (Francie). I ve svých 66 letech stále pracuje jako kreativní vedoucí mnichovského studia exteriérového designu BMW. Kromě toho je i hostujícím profesorem na Fakultě designu Tokijské technické univerzity. Před několika lety jsme s touto utajenou skromnou superstar studia BMW udělali exkluzivní rozhovor (čtěte zde).

Designérské týmy automobilek jsou složené z návrhářů mnoha rozličných národností, a právě rozdílné kultury nabízejí různý pohled na věc, což je velmi motivující. Možná i proto Nagašima sehrál klíčovou roli při náhlém odchodu Clause Lutheho, způsobenou rodinnou tragédií, kdy v afektu zabil svého nejstaršího syna Ulricha, když zdrogovaný začal ohrožovat rodinu.

Japonský designér se tak do doby příchodu Chrise Bangla ujal v přechodném období let 1992 až 1994 vedení mnichovského designérského oddělení a dovedl dodnes oceňované BMW řady 5 E39 k sériové výrobě. Odvážil se poprvé umístit dvojité světlomety za skleněné kryty a podrobil linii karoserie přísnému aerodynamickému diktátu.

Nadčasový design tohoto modelu dodnes prakticky nezestárnul a mnozí příznivci vozů z Mnichova ho považují za jeden z vrcholů designu 90. let u BMW. Rodák z Tokia je ovšem nejvíce pyšný na třetí generaci řady 3 (E36), klíčovou roli však sehrál i v případě její páté generace (E90), a podepsal se i pod první generaci BMW Z3.

Pod Nagašimovým dohledem vznikla i celá řada pozoruhodných konceptů, od BMW Vision Efficient Dynamics (předobraz modelu i8) přes BMW Vision Future Luxury, BMW Pininfarina Gran Lusso, přes The BMW Next100, BMW Concept 3.0 CSL až po BMW Concept 8 a BMW Concept Z4.

Trval na dvacítkách

Černý čtyřmístný luxusní sedan BMW ZBF-7 vznikl v letech 1995 a 1996 v rámci interní designérské soutěže, kdy se rozhodovalo o dalším směřování této řady. Nagašima se rozhodl vyhnout se komplikovaným liniím a plamenům na povrchu, na nichž tehdy začal pracovat Američan Chris Bangle, který u BMW rozjel opravdovou designovou revoluci. Celý příběh čtěte zde.

Snad nejnápadnějším prvkem konceptu je obří mřížka tradičních ledvinek, která byla velkým odklonem od úzkých „nozder“ řady E38. Zajímavým detailem byla i velká chromovaná boční lišta na přechodu předních blatníků a dveří, která se v menší podobě objevila na řadě 7 (F01/F02).

BMW ZBF-7 měl dlouhý rozvor a oproti tehdejší řadě 7 E38 byl mnohem větší. Jedná se o tak velké auto, že pro něj dokonce nemohli najít odpovídající sériové pneumatiky. V té době se prodávaly nejvýše 19palcové, ale kvůli proporcím japonský designér požadoval ještě o palec větší. Musel tak požádat Dunlop, aby vytvořil zakázkové s ručně řezanými běhouny podle jeho návrhů.

Stejně jako u BMW řady 5 E39 i tento koncept charakterizují uhlazené přísně aerodynamické tvary. Kvůli co nejnižšímu odporu vzduchu má vůz výsuvné kliky a klasická vnější zpětná zrcátka nahrazují kamery.

Interiér ukazuje směr, který vyústil přelomovou řadou 7 (E65) z roku 2001. Na svoji dobu byl velmi futuristický, některé detaily, jako například dřevěné šuplíky ve středové konzole, ale působí až úsměvně. Minimum tlačítek nahrazovala časná vývojová verze systému iDrive, jehož ovládání bylo i vzadu. Na svoji dobu se jednalo o velmi progresivní řešení, které se na rozdíl od samotného auta dostalo do sériové výroby. Auto se podle japonského designéra vedení mnichovské automobilky líbilo, ale nakonec byl zvolen radikální řez. V Mnichově již začal naplno „úřadovat“ Chris Bangle s Adrianem von Hooydonkem a kormidlo exteriérového designu se rychle stočilo novým nečekaným směrem.

Jak ukazuje přiložené video, Nagašima prozrazuje, že koncept má plechovou karoserii, kterou podle dodaného hliněného modelu ve skutečné velikosti vytvořila jedna z italských karosáren. Jedná se o ručně vyklepávané díly, což už dnes prakticky nikdo jiný neumí. Nejedná se tedy jen o nějakou maketu, ale o plně funkční automobil.