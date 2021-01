Zimní tragédie zvaná autobaterie. Neničte ji a nabíjejte

Ani v létě za vysokých teplot není baterie v autě bez ohrožení, protože spotřebovává elektrolyt. Každopádně s prvními pořádnými mrazy přichází zkouška vašeho akumulátoru. Rada první, kterou už nikdo nedožene: před každou zimou se ujistěte, že máte akumulátor v dobré kondici. V autoservisu nebo odborném zařízení si jej vždy nechejte zkontrolovat a dobít. Pokud se nebudete delší dobu pohybovat na Sibiři, kde je minus dvacet stupňů Celsia, nemusíte mít starosti.

A co s většinou motoristů, kteří si na akumulátor před zimou nevzpomněli? Experti z Ústředního automotoklubu společně s partnery z německého automotoklubu ADAC sestavili osmibodový manuál, který vám může pomoci, když protočíte ráno v autě klíčky naprázdno.

1. Sledujte napětí v akumulátoru

Ano, výrobci a prodejci slibují bezúdržbový provoz. Tak proč? Bezúdržbový je pouze elektrolyt, jehož hustota se už dnes nemusí kontrolovat a není třeba nikam dolévat destilovanou vodu. Kontrola napětí se řešit musí.

„Někteří hovoří jako o bodu zlomu o hodnotě 12,6 V, jiní o jednu desetinu nižší. Každopádně, jakmile klesá napětí baterie pod 12,5 V (plně nabitá baterie má klidové napětí až 12,7 V), omezuje se aktivní povrch desek a zvyšuje se samovybíjecí proud,“ vysvětluje ÚAMK.

Za doslova kritickou platí hranice 12,2 V, kdy v baterii dochází ke krystalizaci síranu olovnatého, jež se váže k elektrodám uvnitř akumulátoru, a nastává sulfatace. Nízké napětí můžete vyřešit v klidu z domova, stačí pořídit nabíječku (od 700 korun) a akumulátor dobít doma.

2. Pozor na minusové teploty

Nabité baterie v dobrém stavu nemají v klasické zimě do deseti stupňů pod nulou žádné problémy. Ale jakmile klesne teplota ještě níže a vy auto pravidelně nepoužíváte, ztrácí baterie kapacitu až o třicet procent.



„Uvádí se, že při minus 20 stupních se kapacita sníží asi na polovinu, při minus 30 stupních asi na čtyřicet procent. Důvodem jsou opět ionty elektrolytu,“ varují experti. Za nízkých teplot se zvyšuje hustota tekutiny v baterii a snižuje se tedy pohyblivost iontů v elektrolytu.

3. Krize se dá předvídat

Je to jako se vztahovými problémy, nic nevzniká z čistajasna, i akumulátor vám před v kolapsem dává varovné signály, nepřestává fungovat z okamžiku na okamžik.

Když dochází šťáva, můžeme sledovat kolísavé napětí. „Registrujeme například pomalé protáčení motoru při startu. Stejně tak je příznakem budoucích problémů kolísání intenzity paprsku reflektorů, osvětlení ve vozidle nebo podsvícení přístrojové desky a podobně,“ upozornil ÚAMK.

Řešení je jednoduché: baterii co nejdříve dobijte. A pokud nemáte nabíječku, vydejte se s vozem na delší trasu.

4. Za silné zimy oželte krátké trasy

Logická rada: jakmile jezdíte v zimě málo, nebo se vydáváte jen na krátké trasy, s dětmi do školy, do obchodu nebo k lékaři, akumulátor ve vašem voze trpí a rychleji se vybíjí. Nedostane šanci, aby se za delší jízdy za pomocí alternátoru baterie dostatečně nabil a opět se tak dostal do dobré kondice.

Co je delší jízda? Na tuto otázku má každý jinou odpověď, podle lidí z ÚAMK nabídne alternátor baterii dostatek energie až po patnácti ujetých kilometrech.

5. Baterii netrapte

Pokud budete baterii v autě trápit, může vám to v zimě velmi rychle vrátit, prostě už nenastartuje. Čím vším jí při ranním zimním startu ubližujete? Před startem motoru rozhodně nezapínejte elektrické spotřebiče, jako jsou světlomety, vyhřívání oken či sedaček a autorádio. Ano, každý z řidičů má svou rutinu, ale mnoho z nich by ji alespoň na zimu mělo změnit.

Další ranou, kterou nemusí váš akumulátor ustát, jsou opakované neúspěšné starty.

„Pod oním trápením baterie si je na místě představit také zašpiněný akumulátor plný prachu, mastnoty, bláta nebo vody. Přesněji kontakty na baterii. I tyto zdánlivé drobnosti zvyšují samovybíjení,“ doplňují experti z ÚAMK.

6. Pořiďte si startovací kabely

Pokud už se stalo a auto nelze nastartovat, nejvhodnějším oživením je použití startovacích kabelů. Ty nejsou v povinné výbavě, ale na zimu bychom je jako součást výbavy vozit měli. Ať už pro svoji záchranu, nebo pomoc jinému řidiči v nouzi. „Při koupi je na místě hledět nikoliv na cenu, ale na fakt, zda má výrobek evropský certifikát. Laické rozhodování pak napovídá, slabý svazek drátů kabelu nevypovídá nic o kvalitě,“ upozorňuje ÚAMK.



Použití startovacích kabelů má svá jasná pravidla a při troše soustředění je zvládne zapojit každý: nejdříve připojíte plusový pól oživovaného vozu, poté plusový pól zachránce. Dále zapojíte minusový pól zachránce a nakonec svorku k minusovému kabelu na kovový díl motoru oživovaného vozu. Pak už stačí jen nastartovat. Startování nemá být delší než deset sekund a mezi jednotlivými starty by měla být asi půlminutová přestávka.

7. Zapomeňte na roztahování auta

Legrační situace, kdy několik lidí roztlačuje souseda, známe spíš už jen ze starších filmů. Na opakování komických filmových scén rovnou zapomeňte. U moderních aut totiž může dojít ke spálení katalyzátoru a v horším případě pak poškodíte rozvodový řemen nebo řetěz s následným střetem ventilů s písty. Auto pak místo výměny akumulátoru čeká generální oprava motoru, a to už je jiná cifra.

Ani roztahovat auto druhým vozem není dobrým řešením. Když už jiná šance není, roztahujte „mrtvé“ auto jen velmi pomalu, jemně v něm zařaďte druhý převodový stupeň a před uvolněním spojky začněte startovat. „Tak snížíme ráz do motoru při záběru spojky. A pozor, mnohem méně jsou pro takovouto nouzovou operaci vhodné diesely,“ dodává ÚAMK.

8. Pomůže hudba a teploučko

Ne, nezbláznili jsme se. Je to rada pro poslední záchranu. Pokud nemáte žádnou jinou volbu, může být vašim pomocníkem teplo. Jestliže není baterie úplně vybitá, ale vůz přesto nestartuje, můžete mu pomoci pookřát například v kryté garáži. Dokonce pomáhá i láhev s horkou vodou, kterou k akumulátoru pod kapotu umístíte na deset minut.

A ještě jeden fígl, který sice odporuje trvalé péči o baterii, ale může vás v promrzlém autě zázrakem zachránit. Těsně před startem pusťte autorádio. Nejde ani tak o atmosféru a o hudbu, ale o to, že při zapnutí rádia a světlometů těsně před startováním dojde k jemnému zahřátí akumulátoru malým odběrem proudu. „Tato rada bude fungovat u baterie, která je stále ještě v relativně dobrém stavu. Pokud ji necháme zcela vybít, zima jen dokoná, co jsme sami zavinili,“ uzavírá malý zimní manuál ÚAMK.