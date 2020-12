Auto zastaví nejčastěji baterie. Problémy se starty začnou po pěti letech

Zůstat stát na trase kvůli defektu na vozidle stojí čas, nervy a mnohdy i dost peněz za opravu, už samotný odtah vozu do servisu umí vyjít na nečekaně velké peníze.



V loňském roce zasahovalo v Německu 1750 řidičů havarijní služby u 3 756 226 případů – což je průměrně více než deset tisíc případů denně – v poslední době měli co do činění převážně s defektními autobateriemi (41,8 procent). Často se poruchy týkaly i motoru (17,4 procenta). Příčinou téměř čtvrtiny veškerých problémů byly závady na brzdách, podvozku, startéru či světlech. Nápadný je narůstající podíl poruch pneumatik, který poprvé překročil hranici sedmi procent. Současný trend, kdy automobilky dávají přednost používání opravných sad s kompresorem před rezervními koly, je evidentně vede stále častěji k tomu, aby volali Žluté anděly, než aby jako dříve sami vyměnili pneumatiku.



U standardního problému, jímž jsou baterie, se ukázala souvislost s rokem uvedení vozu do provozu: mezi pátým a šestým „rokem života“ baterie se kumulují poruchy. U vozidla starého jedenáct let se teto typ poruch pohybuje na velmi vysoké úrovni. Stejně tak ale zůstane často stát i poměrně nový vůz s prázdnou nebo poškozenou baterií – vzhledem k četným spotřebičům energie a nedostatečnému výkonu se baterie často rychle přetíží. Jak o autobaterii pečovat a na co dávat pozor čtěte zde.

Šampion Yaris

Do statistiky byly zařazeny modely, jichž je v Německu ročně přihlášeno nejméně sedm tisíc kusů. Standardně lepší než průměr byly například modely Toyota Aygo, MINI, Mercedes třídy A a BMW X3. V problémových případech se ukázalo, že žádná modelová řada není ve všech letech výroby špatná. Nápadné byly tento rok ovšem modely Kia Ceed z roku 2011 a ze zcela nových vozů Nissan Qashqai s nadprůměrně častým výskytem poruch. U poslední jmenované značky byly nejčastější příčinou právě poruchy baterie.

Toyota Yaris druhé generace vyráběná v letech 2005 až 2011.

Poprvé byl ukazatel poruchovosti (počet poruch na 1000 registrovaných vozidel) počítán pro vozidla od tří do dvaceti (nikoli jako dosud do deseti) let. Statistika poruchovosti tak umožňuje pohled i na starší vozy. Jako vynikající se zde ukázala Toyota Yaris, která jezdí i po deseti a více letech stále velice spolehlivě.

Hvězdy a propadáky

Statistika poruchovosti německého automotoklubu za rok 2019 zahrnula celkem 113 modelů od 25 značek. „Podle těchto údajů se mohou orientovat jak zájemci o koupi ojetého vozu, stejně jako řidiči, kteří chtějí prodat svůj vůz dřív, než přijdou na řadu drahé opravy,“ komentuje ADAC.

Analýza odhalila skutečné propadáky – tedy auta, která lze považovat za nespolehlivá; a také šampiony Za top modely jsou označeny vozy, u nichž poruchovost ve všech rocích uvedení do provozu patří k nejlepším 40 procentům. Propadáky jsou modely, jejichž poruchovost v jednom roce uvedení do provozu patří k nejhorším pěti procentům. „Převážná většina modelů vozů má rozdílné výsledky, které se liší podle roku výroby,“ upozorňuje ADAC.