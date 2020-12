Pět minut po dvanácté: auto potřebuje zimní servis, přezuto už máte dávno

A je to tu. Roční období, které dává autu i řidiči pořádně zabrat: mrazy, málo světla, ledovka na silnici a sůl na kapotě... jak připravit auto co nejlépe na zimu, muži většinou vědí. Věnují mu jedno odpoledne a co zvládnou sami, to zkontrolují. Případně už vědí, co je třeba řešit v servisu a kdy je dobré si tam zavolat, aby se vše stihlo.

Ženy, zahlcené spoustou úkolů v domácnosti a předvánočními přípravami, ale na auto zapomínají, případně je řeší na poslední chvíli - až konečně zbude čas, nebo se naskytne nějaký problém. Přitom auto je často klíčem ke zdárnému multitaskingu, který každý den od rána do večera absolvujeme.

Je za minutu dvanáct, dejte své auto do kupy, aby vám dobře sloužilo až do jara. A pokud vám naše rady alespoň připomenou, že je třeba autu jednou za čas věnovat pozornost, splnily svůj účel.

„Nejenom žena má své potřeby, bez kterých se neobejde, ale přesně takové má i auto. V první řadě tak, jak myslíte na svoji obuv na zimu, myslete také na kvalitní zimní pneumatiky,“ radí Michaela Kastlová, vedoucí servisního střediska Škoda Autospektrum 2000.

Fakt ještě nemáte přezuto?

Stát se to může, letos byli lidé zavření doma a s autem se téměř nejezdilo, bylo potřeba učit se s dětmi, servis měl plno... Sice riskujete pokutu když na letních vyjedete na sníh nebo ranní ledovku a ohrožujete sebe i ostatní, na druhou stranu jste se úspěšně vyhnula tlačenici v autoservisu. Toto měsíční zpoždění je však potřeba co nejdříve napravit, i když auto používáte pouze nárazově.

Pokud vybíráte nové pneumatiky, značka gum vás může navést, ale není stoprocentní jistotou. Zjistěte si rozměry kol (jsou napsané na bočnici, třeba 205/55 R16) a projeďte si nejnovější výsledky testů zimních pneu. To vám pomůže se rychle zorientovat a reagovat v servisu na nabídku. Rozhodně se neřiďte jen podle ceny, ale nenechte si vnutit nesmysl.

A koupi zvažte i v případě, že ještě naměříte správný počet normou povolených milimetrů (4 v zimě, 1,6 v létě). „Rozhodně nespoléhejte pouze na dezén pneumatik, ale také na jejich celkový stav - to se týká především jejich stáří,“ radí Kastlová.

Kapaliny a baterka

Když už budete volat do autoservisu, domluvte si kontrolu provozních kapalin - pokud nejezdíte jen zřídka, je dobré po roce nechat vyměnit olej. A nechat překontrolovat brzdovou a chladící kapalinu.

Protože budete teď auto často „rozmrazovat“ a potřebujete rychle čiré čelní sklo, nechte si zkontrolovat klimatizaci a případně vyměnit kabinový filtr.

A nezapomeňte na akumulátor. V servisu mají na jeho kontrolu speciální přístroj. „Akumulátor je nutné udržovat v dobré kondici, aby vás vozidlo někde nenechalo,“ připomíná servisačka. Pokud je v limitním stavu, ale je ještě fit, nechte si akumulátor dobít, abyste měly ráno jisté starty. Právě v zimě „umírají“ baterie nejčastěji.

Je dobré vidět

Tady někteří s přípravou na zimu končí, ovšem jsou ještě další nutnosti, za které vám plechový miláček poděkuje. A nejen on. V případě hustého sněžení si poplácáte po rameni i vy sama, případně za tmy získáte vděk protijedoucích řidičů - nechte si seřídit světlomety.

„Před zimou neotálejte se seřízením světlometů, které vám servis nabídne a za relativně krátký čas také udělá. Je to důležité nejen pro vaši bezpečnost, ale také pro bezpečí ostatních, jelikož je nebudete oslňovat a také nebudete unavení z toho, že pořádně nevidíte,“ radí expertka se servisu Škody.



Omrkněte i stěrače. „Celková viditelnost je nedílnou součástí zimní přípravy, se kterou souvisí i výměna stěračů, jež řada z nás odkládá,“ potvrzuje Kastlová. Jedná se přitom o položku za pár set korun a zručnější řidička je při troše soustředění většinou dokáže přehodit sama.

Zkontrolujte tedy, zda nejsou gumičky na stěračích zteřelé, poškozené například přimrznutím ke sklu či zanesené hrubými nečistotami a zda tak nehrozí poškrábání čelního skla.

Důsledná zimní příprava vás před Vánocemi nějaké koruny stojí, ale rozhodně není zbytečným vyhazováním peněz. „Během let, které jsem strávila v servisu, můžu říct, že záležitosti, které jsou zákazníkům nabídnuty nebo doporučeny nejsou kvůli tomu, aby z nich někdo tahal peníze. Jde především o to, aby zákazník mohl najet další kilometry v bezpečí,“ ubezpečuje šéfka střediska Škoda Autospektrum 2000.

Zvládne každá autoholka

Servis bychom tímto měly vyřešený. Existuje ale ještě pár drobností, na které je dobré před zimou myslet. Na benzince dokupte nemrznoucí směs do ostřikovačů (většinou je modrá). Většina je určena do velkých mrazů, takže se nebojte v našem mírném klimatu a se zimami, jaké v posledních letech jsou, kapalinu do ostřikovačů zředit s tou původní.

Na pumpě nebo v hobbymarketech si též obstaráte praktickou alobalovou fólii na čelní sklo, která je ochrání před namrznutím a ušetří ráno spoustu drahých minut. Zkontrolujte stav škrabky, v tyto dny bohatě postačí její gumová část - neměla by ale být zanesená či znečištěná - stejně jako stěrače vám může škrábanci znesnadnit výhled.

Do kufru na zimu přihoďte smetáček s lopatkou, rozmrazovač čelního skla ve spreji, baterku (nejlépe na kličku, která se dá nabít) a teplou deku - nikdy nevíte, kdy a kde skončíte a není nic horšího, než mrznout v zimě v koloně. Když s sebou budete vozit i startovací kabely, budete za frajerku, ale bylo by fajn je umět použít nebo je vozit s návodem.

„Rozhodně myslete na to, aby nádrž byla dostatečně plná. Nikdy nevíte, v jaké situaci se ocitnete, kdy například uvíznete v koloně a podobně. A pokud se letos chystáte někam na hory, určitě si sebou přibalte i sněhové řetězy. Nepřízeň počasí se nedá předvídat, takže musíte být připravené,“ dodává expertka s tím, že s instalací v nejhorším případě někdo pomůže.