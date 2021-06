Prahou po dvou kolech. Skůtršňůru letos upletlo 500 jezdců a zářivá Italka

Skútršňůra, celorepublikový sraz skútrů všech značek a typů, v sobotu oslavila osmnácté narozeniny. Na parkoviště Na Mlejnku v pražském Braníku se letos od půl deváté ráno sjelo na pět set skútrařů z celého Česka, kteří poté vyrazili na spanilou jízdu Prahou a následně přes Zbraslav do Autokempu Ždáň na Slapy.



„Je to už akce s tradicí, která má podpořit skútry jako formu dopravy ve městě i mimo město a jako relativně mladé odvětví v Česku. Chceme ukázat, že se jedná o rovnocenné účastníky provozu a je třeba vzájemné tolerance a respektu, kterou se tímto mezi dvoukolovými a vícekolovými vozidly snažíme prohloubit,“ vysvětlil hlavní organizátor Skútršňůry Václav Nerad ve slapském autokempu.

Skútraři si mezitím povídají, obchází stroje kolegů, objednávají klobásky a birelly a plánují cestu domů, kdy už pojede každý po vlastní ose. Někteří odjíždí po chvíli, jiní si užívají slunce u přehrady až do pozdního odpoledne.

I když skútry si svou tradici v Česku ještě budují, i tady se ukazuje, že zájem o individuální dopravu roste, a to nejen kvůli pandemii. Zatímco na prvním ročníku v roce 2004 se na Skútršňůru sjelo asi šedesát jezdců, posledních pár let už se účastníci počítají po stovkách.

„Letos jejich kolona při průjezdu Prahou sahala od Úřadu vlády až k Tančícímu domu. Podle rozdaných památečních samolepek je zde dnes dnes kolem pětistovky účastníků, i když očekávali jsme ještě větší účast, a to kolem sedmi set lidí,“ dodal Nerad.



O všechny bylo během cesty dobře postaráno. Celou akci jistili kromě organizátorů i další dobrovolníci a záchranáři z Czech SAR Teamu. Koloně skútrařů klestila cestu Policie ČR. Někde musela auta zastavit, jinde zpomalit, kolemjdoucí si však spanilou všehochuť užívali a na troubící skútry mávali, fotili si je a natáčeli.



„Letos na šňůru dohlíželo jednadvacet „vesťáků“ na skútrech i na čtyřkolkách. Vše vzadu hlídal ještě skříňový a osobní záchranářský vůz, naštěstí se nic nestalo,“ dodal hlavní organizátor s tím, že byl připraven i velký pick-up pro případ, kdyby to jeden z účastníků takzvaně „položil na silnici“ a skútr by bylo třeba odvézt.

Oči na tom před tebou

Skútršňůra má svá pravidla, se kterými organizátoři seznámí jednotlivé účastníky ještě před samotným vyjetím na spanilou jízdu hlavním městem. V jednom jízdním pruhu jedou jezdci v koloně, kterou vede i uzavírá policie. Na šířku pruhu se vejdou dva stroje, jezdci se však musí řadit cik cak.

Přidávám se do pestré šňůry a pamatuji na to, že si musím hlídat dostatečný odstup od skútru přede mnou i vedle mne, předvídat jízdu parťáka přede mnou a především: nepřejíždět v koloně ze strany na stranu. Do šňůry ohraničené policií nesmí vjíždět žádné jiné vozidlo, což někteří neví. Na chvíli se k nám přidá například jeden cyklista.



Na Šňůru s červenou

Skútršňůra není klasický sraz klubu jedné značky. Připojit se mohou jezdci na skútrech všemožných značek a typů, možná proto tu panuje tak uvolněná atmosféra. Najdete tu všehochuť lidí i strojů. Jsou tu ti, kteří se na skútru dopravují do práce nebo do školy, co na něj sedají jen o víkendech a tráví na něm svůj volný čas. Či jen fanoušci, kteří skútr zatím nemají, ale půjčili si elektrický BeRider (psali jsme o něm zde).

Já se Skútršňůrou projela s testovanou limitovanou edicí italské ikony Vespa Primavera 125 RED. Tato Italka je celá v červené. Tentokrát to není jen dokonale rudý lak, ale do rudého oblékli i sedlo a kola skútru. A její barva není samoúčelná, červená vespa pomáhá. Z každého prodaného kousku jde sto dolarů (tedy v přepočtu asi 2 100 korun), za každé prodaného příslušenství pak deset procent, na boj s HIV a nově také s pandemií covid-19.

Většina fanoušků těchto Italek už ví, že vespa se téměř nemění, příliš nereaguje na obchodní tahy ostatních značek a jde si svou osvědčenou klasickou cestou. Ani tentokrát tedy nečekejte žádné převratné novinky. Vespa Primavera je holka spíše do města. Je nádherná, má stále stejný neokoukatelný nadčasový design a svůj styl. Nedohání se s konektivitou, většími světlomety, bezklíčovým zapalováním, větším úložným prostorem či většími koly. Primavera je obří vášeň s malými nevýhodami.

Tedy přesněji koly. Po Praze jede nádherně, svižný motor zajistí rychlé rozjezdy a ABS hladkou a okamžitou brzdnou reakci. Udávaná spotřeba 2,5 l/100 km odpovídá, osmilitrová nádrž vám zajistí dlouhou cestu. Naše Červená najezdila v sobotu přes 100 kilometrů a ukazatel množství benzinu v nádrži se hnul jen o píď.



Větší kola by si na vespě jen málokdo dokázal představit, ale milovníci vos vědí, že to odnesou natřásáním na kostkách či na nerovnostech na silnici. A také menší jistotou na mokré vozovce či štěrku, což se potvrdilo i při Skútršňůře za Davlí poté, co se přehnal silný déšť a silnice zůstaly mokré a kluzké.



V momentě, kdy si na stroji uvědomíte, že jste krásně vidět, vose vše promíjím. Přitahujeme pozornost, lidé i na srazu nás chválí, usmívají se na nás, každý se dá do řeči. Ani auta nás v provozu po cestě ze srazu nepřehlédnou. A když projíždíte okreskami kolem polí s vlčím mákem, který má stejnou barvu jako limitka RED, je všechno natřásání okamžitě zapomenuto. Tady jde především o zážitek.