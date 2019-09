Škodovka rozesela po Praze padesátku zelených elektroskútrů BeRider

Jsou tiché, svižné a rozhodně bezpečnější než městské elektrokoloběžky. Jízda po Praze tak může být už jen zábavná, vzkazuje společnost Škoda Auto DigiLab, dceřiná společnost mladoboleslavské automobilky. Na začátku září představila projekt BeRider, v rámci kterého rozestavěla po širším centru Prahy padesátku jasně zelených elektroskútrů.

„Naše služba BeRider skvěle doplňuje stávající nabídku městské mobility v Praze. Ať už na cestě do práce nebo při prohlídce pamětihodností. Elektrické skútry BeRider jsou praktické, ekologické a jednoduché na obsluhu. Současně přinášíme i naši digitální odbornost: Každý skútr BeRider je vybaven senzory, které poskytují data v reálném čase,“ uvedla vedoucí Škoda Auto DigiLabu Jarmila Plachá.

E-skútry mají bezpečná šestnáctipalcová kola s kvalitním odpružením a dojezd až sedmdesát kilometrů, který zajišťují dvě lithium-iontové baterie. S LED světlomety a kotoučovými brzdami vpředu a vzadu slibuje BeRider bezpečnou a efektivní jízdu v pražském provozu.

Skútr je lehký, s oběma bateriemi váží 93 kilogramů, takže se s ním snadno manipuluje. Uživatelům nabízí dvě pohodlná místa a v uzamykatelném boxu dvě přilby velikosti L a M, hygienickou síťku na vlasy nebo reflexní vestu. Mimo město s ním můžete jet až 66 kilometrovou rychlostí.

Displej skútru ukazuje základní informace jako rychlost a dojezd. A na řídítkách najdete i pevný držák mobilního telefonu, takže se ulicemi hlavního města mohou svižně proplétat i mimopražští uživatelé s mobilní navigací.



Prostřednictvím integrovaného USB konektoru si lze mobil za jízdy dobíjet. K dispozici je i praktický háček na tašku nebo batoh.

„BeRider podporuje flexibilní a ekologickou dopravu v centru města. Hledání ekologických řešení v oblasti mikromobility je jedním z klíčových úkolů Škody Auto DigiLab. Naše inovační centrum tak v rámci Strategie 2025 přináší chytrá řešení mobility podle motta Simply Clever,“ okomentoval projekt při jeho odstartování ředitel společnosti Škoda Auto pro digitalizaci Andre Wehner.

Škodovka elektroskútry zavádí po úzké spolupráci s pražským magistrátem zatím v městských částech Praha 1 až 9. Po dohodě s úřady městských částí tým vytipoval širší centrum, kde je možné si skútr půjčit a zase jej zde na libovolném legálním místě vrátit. Tedy zaparkovat jako motorku na parkovací místo, a to i v modrých zónách.

„Se skútrem se lze v rámci dojezdu pohybovat i mimo tento okruh, ovšem do jeho vrácení se uživateli účtují minuty až do doby, kdy jej odstaví v dosahovém místě. Je možné si jej tedy půjčit třeba na výlet na Petřín či jinam, kam se s autem nedostanete,“ dodala Plachá s tím, že uživatelé budou mít k dispozici i výhodnější několikahodinové balíčky.

Aplikace BeRider Aby mohli uživatelé službu „BeRider“ využívat, musí si do svého chytrého telefonu instalovat aplikaci „BeRider“ (k dispozici pro iOS a Android) a přes ni se přihlásit. Aplikace je bezplatná .

(k dispozici pro iOS a Android) a přes ni se přihlásit. . Po úspěšné registraci mohou v aplikaci najít a rezervovat volný skútr a ten pak telefonem, bez klíče, odemknout a zamknout. Rezervace trvá patnáct minut a je zdarma.

Po skončení jízdy uloží příslušné přilby zpět do uzamykatelné schránky . Po krátkém potvrzení prostřednictvím aplikace doba používání končí.

. Po krátkém potvrzení prostřednictvím aplikace doba používání končí. Půjčovné se platí kartou a účtuje po minutách. Cena za minutu je pět korun. Při první jízdě je 15 minut zdarma.

Cena za minutu je pět korun. Při první jízdě je 15 minut zdarma. Pro použití skútru je nutný řidičský průkaz skupiny B. Další informace a instrukce jsou také na oficiálních webových stránkách služby „BeRider“.

Škodovka se snažila vyjít zákazníkům maximálně vstříc, kromě jednoduché aplikace jim na webových stránkách Be-rider.com nabízí také manuál, jak se skútrem zacházet a jaká pravidla při jeho provozu dodržovat tak, aby nedošlo ke kolizi.

Parkovací pozice, nabití a další data se v reálném čase přenáší ze skútru do dispečinku prostřednictvím 62 senzorů na každém stroji. Dispečink je pak schopný lokalizovat chybně zaparkované nebo vybité skútry a rychle odstraňovat případné problémy.

„Služby sdílené bezemisní mobility, které respektují lokální specifika Prahy, považujeme za velmi pozitivní příspěvek pro naše město. Škoda Auto DigiLab nabízí promyšlené řešení, kterému přeji úspěšný start,“ vítá novou službu pražský primátor Zdeněk Hřib.

Škodovka neuvedla, kdo pro ni elektrické skútry vyrábí, Wehner pouze uvedl, že se jedná o společnost ze Španělska. „Našeho partnera bychom neradi nyní zmiňovali a nemůžeme v současnosti říct, zda budeme v budoucnu skútry sami vyrábět. Nyní nám ale jde především o vyhovění zákazníkům a o dobrou spolupráci s naším partnerem,“ řekl Wehner. Servis skútrů zajistí Škoda Auto DigiLab v Česku.

„Jde o pilotní projekt, který je nyní na startu a který ode dneška zkoušíme u našich zákazníků. Do budoucna bychom rádi na základě spokojenosti zákazníků tento koncept mikromobility rozšířili jak po Praze, tak do dalších českých měst. Poté případně dále do velkých měst v Evropě,“ dodal Wehner.

Sdílená mikromobilita ve velkých městech, především v Praze, se v posledních měsících rychle rozvíjí. Asi padesátku e-skútrů rozvezla nedávno po Praze také společnost re.volt, na ulicích parkuje zhruba 1 500 elektrokoloběžek Lime, sdílené bicykly Rekola nebo auta Car4way, re.volt či Anytime.

První jízda

Zelený e-skútr jsme měli možnost během jeho představení jako jedni z prvních projet. Design vás ničím zvláštním neohromí, ale pro škodovku typická svěží zelená je příjemná a na ulicích je dobře vidět. BeRider je lehčí než běžné skútry a dobře se s ním manipuluje i ženám. Ovládací prvky jsou pro uživatele přehledně očíslovány, takže se s nimi rychle seznámí i člověk, který skútry běžně nevyužívá.

BeRider je v pražských ulicích čilý a má pro elektroskútry typické vysoké, až cukavé, zrychlení, takže na křižovatkách zdržovat nebudete. Velká šestnáctipalcová kola s měkčími pneumatikami zajistí jezdci bezpečnost i na pražských kostkách a při přejíždění kolejí, příjemný posez a kvalitní odpružení zase příjemný komfort.

Příjemnou drobností je i to, že helmy nejsou ke skútru pevně zamčené a nezdržují tak uživatele při jejich odemykání během placené jízdy. Vrácení přileb do zavazadlového prostoru, které mimochodem podmiňuje ukončení jízdy, sledují senzory na skútru. Držák na telefon funguje na skútru i na kostkách velmi dobře, „kapsy“ na mobil, klíče a drobnosti jsou sice otevřené, ale velmi hluboké, takže se z nich nic neztratí.

Malou nepříjemností je kontrolka blinkrů, která indikuje směrovky na obě strany najednou. V rychlosti na ulici tak na displeji nezjistíte, zda blikáte na správnou stranu, což je pro laiky, kteří si skútr půjčí na pár minut či občasnou jízdu, trochu matoucí. Ovšem dá se na to zvyknout.