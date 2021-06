O skútr pečujte jako o dítě: žádné skotské střiky, čistěte jej s něhou

Na ulicích větších měst přibylo letos hodně nových motorek a skútrů. Kromě toho, že je tato sympatická forma dopravy rychlá a flexibilní, přináší čerstvým jezdcům radost. Aby to nebylo jen na chvíli, natočili jsme chytrý manuál jak se o nového miláčka i o příslušenství starat. O skútr či motorku pečujte pravidelně, nejlépe po každé jízdě.

„Bezdotykové čištění vysokým tlakem vody v myčce určitě nedoporučuji. Tlak vody je potřeba umět používat. Vhodnější je tedy ruční čištění nasucho nebo na mokro, kde si pomůžeme třeba PET lahví,“ vzkazuje dovozce motokosmetiky Milan Klimt z firmy Motodream.

Další pravidlo: zajeďte si do motoshopu, nechejte si poradit od odborníka a zainvestujte do kvalitní kosmetiky. Podle Milana Klimta vyjde prvotní investice na 1 000 až 1 500 korun, ale přípravky a pomůcky vám při správné kombinaci dlouho vydrží a motorka či skútr poděkují.

„Je to minimální investice vůči tomu, co si pak člověk způsobí levným čističem,“ radí Klimt. Ještě jedna dobrá rada: vyplatí se nemíchat kosmetiku různých značek, jednotlivé přípravky si spolu nemusí rozumět.



Pro skútristy bez garáže či zahrady, kteří parkují na ulici a nemohou kolem svého nového miláčka poletovat s kbelíkem před vchodem, je nevhodnější suché mytí. „V takovém případě nepotřebuji ani vodu. Stačí použít pěnový čistič, který nastříkáte na stroj a povrch pak vyleštíte kvalitním měkkým hadříkem. Existují i biologicky odbouratelné čističe, které lze použít kdekoli, tedy na trávě i na chodníku. Ty jsou pro takové případy nejvhodnější,“ dodal Klimt.

Na čištění se budou hodit tři hadry. Jeden na hrubé čištění, druhý savý na jemnější čištění a finální na leštění. Hodit se bude také běžný malířský štětec, kterým si můžete pomoci při čistění v oblasti kol, brzd, variátoru. A zkušení jezdci už si schovávají i staré měkké zubní kartáčky.

Naopak, milující majitel skútru by se měl vyhnout domácím čisticím prostředkům, které lákají, protože jsou vždy po ruce. Obzvláště agresivnějším čističům či covidové desinfekci, domácím houbičkám či levným „švédským“ utěrkám: ne všechny jsou tkané dobře a můžete si poškrábat lak. Zvlášť efektní matná kapota je na každou začátečnickou chybu velmi náchylná.

Nejprve odstraňte mouchy

Skútr začněte čistit odspodu a od nejhrubších nečistot. Nejprve odstraňte mouchy a bláto, pokud je třeba stroj očistit vodou, postačí vám voda v PET lahvi, kterou špinavá místa opláchnete. Poté postupujte odshora dolů a skútr čistěte do sucha, vyleštěte. Nebojte se jemným proudem vody opláchnout brzdy, případně variátor. Kam se dostane ruka, tam je fajn to vyčistit. Naopak, nesahejte do elektroniky, té postačí pravidelný odborný servis a bez laických mycích nájezdů se obejde.

Čeho se při čištění skútru či motorky vyvarovat? „Nejdůležitější zásadou je se při čištění motorky neopalovat, tedy nepoužívat ani profi přípravky na slunci, které by na povrchu stroje neměly zaschnout, protože udělají šmouhy. Ale zajet si v klidu do stínu. Čistit pomalu a netlačit,“ poradil odborník.

Skútr či motorku je dobré očistit po jízdě, dejte však stroji čas vychladnout.

Pozor také na nečistoty na hadru, drobné kamínky či písek, který by mohl poškrábat lak, je dobré čistit motorku na zpevněném povrchu. A dámy by neměly zapomenout před plánovanou očistou skútru či motorky sundat všechny prstýnky. Ideální pro ruce i pro kapotu je čištění v rukavicích, které lak ochrání i před dlouhými umělými nehty.

Umyj si to!

Motorka nebo skútr je vizitkou jezdce. Není třeba ji chodit po nocích oprašovat, ale alespoň základní očistu si zaslouží po každé jízdě, čerstvá špína v menším množství se odstraňuje lépe než ta zaschlá a navrstvená.

Stejnou vizitkou je i přilba. Obzvláště ti, co jezdí za prací a po městě, by z ní měli čas od času odstranit hmyz a mušince. „Je to něco, co přichází do kontaktu s našim obličejem, takže bychom ji měli vydesinfikovat, očistit zvenčí a otřít si i plexisklo. Helma si zaslouží ještě častější péči. Všechny jsou navíc vyráběné tak, aby se vnitřní výstelka dala vyjmout a jednou za čas vyprat,“ dodal Klimt s tím, že alespoň jednou ročně bychom si tuto očistu měli dopřát.

U přilby je ještě důležitější vybrat správné přípravky. „Skořepina je z klasického plastu nebo karbonu, ale má polykarbonátové pohyblivé části, které jsou velmi náchylné na agresivní čističe, takže zde je ještě důležitější použít správné přípravky. Žádný jar nebo podobně,“ dodal Klimt s tím, že jiné přípravky jsou určené na matný lak a jiné na lesklý.

Na plexisklo můžete zevnitř nanést speciální přípravek, který brání zamlžování a zvenčí zase nanovrstvu podobnou tekutým stěračům. Obě vychytávky ocení jezdci ve vlhkém počasí a v dešti. A pozor na poškrábání, abyste pak nemuseli jezdit popaměti.

Tip na závěr: pokud není možné stroj uklidit na noc do garáže, využívejte plachtu. Skútr bude chráněný před povětrnostními podmínkami a méně se zašpiní. Ptačí trus je velmi agresivní a může, stejně jako na kapotě aut, lak na motorce či skútru trvale poškodit. Jen drobnost, plachtou skútr přikryjte až po vychladnutí, ať si jej ke stroji nepřipečete natrvalo.