KTM 690 postavili z dakarského speciálu. Dodá odvahu na silnici i v terénu

KTM 690 s motorem LC4 je tu s námi už přibližně 20 let. Stroj je tradičně nabízen v terénní verzi Enduro a také v silničním provedení SMC. Když rakouská továrna oznámila letošní novinku, čekali jsme úpravy motoru splňující nové emisní normy. Po nástupu nového modelu KTM 790 se mnozí ptali, zda má pro KTM ještě smysl rozvíjet model 690, jestli si nebudou tyto stroje tak trochu lézt do zelí. Moc změn tedy publikum neočekávalo.

Jenže člověk míní a KTM mění. A to dost výrazně. I když to na první pohled nevypadá, změnilo se 40 procent motorky a přibylo hodně elektroniky.

Základem této hračky je trubkový rám, který byl u nového modelu více vyztužen, a to především v oblasti krku řízení. Za zmínku stojí i umístění nádrže pod sedlem a tím se chytře posouvá těžiště dozadu ke středu stroje. Sedlo je poměrně vysoko (890 cm u SMC a dokonce 910 cm u endura), ale vzhledem k úzké stavbě motorky jsem i se svými 175 cm dosáhl na zem obstojně (alespoň jsem si to ještě při osahávání šestsetdevadesátky myslel).

Ergonomie motocyklu je celkem strohá a připomíná krosky. Ovládací prvky na řidítkách jsou jednoduché. U pravého palce přibylo proti předchozímu modelu tlačítko přepínání kontroly trakce.

Displej je hodně malý a není na něm ani místo pro otáčkoměr, což je trochu škoda, ale po chvíli ježdění si jistě zkalibrujete uši (poslouchat motor se rozhodně neomrzí) a zvyknete si.

Motor

Jednoválcový kapalinou chlazený motor o objemu 690 ccm byl kompletně přepracován. Nejenže se musel poprat s novými euro ekonormami, ale oranžoví si s ním pohráli a zlepšili ho ve všech směrech. Zvýšil se výkon o sedm koní. To by nebylo málo ani u dvousetkoňového superbiku, ale u téhle motorky je to nárůst o deset procent a to je zatraceně hodně!



To však není všechno. Zlepšil se i točivý moment, celý průběh motoru je mnohem hladší bez větších propadů a v neposlední řadě se snížily vibrace. Hladce fungující převodovka dostala do vínku quickshifter. Odpružení zajišťují prémiové tlumiče WP a ani brzdy se nemají za co stydět, použitá Bremba fungují skvěle.

Elektronika

U podobných hraček nad představením elektroniky většinou nejásáme. Příchodem všemožných asistentů se sice (většinou) zvyšuje bezpečnost jízdy, ale mimo to se s tím ruku v ruce vytrácí i ryzí zábava. A tady přibylo elektroniky opravdu hodně.



Zcela zásadní je kontrola trakce, ABS pracující i v náklonu nebo například právě quickshifter, tedy řazení bez spojky, pod plným plynem. V KTM tyhle věci umí. Quickshifter funguje skvěle a je vážně návykový. Umožní soustředit se na jízdu samotnou.

Kontrola trakce má dva režimy. Základní režim street – a ostřejší režim offroad pro Enduro a sport pro SMC verzi. Pokud si na to troufáte, je možné kontrolu trakce i zcela vypnout.

Enduro

Dost ale výčtu parametrů a technický specifikací, důležitější je jízda. První mi přichází do ruky Enduro-R. Nejsem zrovna odkojený terénem, a proto začínám test se silným respektem. Vyrážíme mezi vinice na polňačky, šotolinu, les a občas nějakou loučku. Většinou se do podobných podmínek dostávám s těžšími cestovními endury a tak mi lezou oči z důlků a nestačím se divit!



Na polních cestách a šotolinách je Enduro R jako ryba ve vodě.

Proti ostatním motorkám si připadám jako na horském kole. Vede nás zkušený jezdec a tak si při jízdě za ním troufám s šestsetdevadesátkou stále víc a víc. Motor je krásně elastický, má skvělý nástup už od nižších otáček a až do omezovače (v 9000 ot/min) se roztáčí hezky plynule. Řazení v těžkých botách usnadňuje quickshifter a skvěle sekunduje podvozek.

Kontrola trakce dovolí i větší prokluz zadního kola a i když začne výkon krotit, dělá to s noblesou a nadhledem, že si toho nejspíš ani nevšimnete. Tento stroj mě zkrátka baví. Jenže jízdu v lehkém terénu střídá příjezd k motokrosové trati. Velké horko a sucho, prach a ani vyjeté koleje mi nepřidávají na klidu.



Začínám být trochu v křeči a se strojem se začínám trochu prát. Aby bylo jasno, funguje skvěle (na rozdíl ode mne) a kolega endurář předvádí s touhle hračkou pěkné kousky. I já si postupně troufám víc, než jsem čekal. Při jednom otáčení na místě v téměř nulové rychlosti přejíždím nerovnost, jenže když se chci opřít o nohu, zamávám s ní jen kousek nad zemí, na kterou nedosáhnu, a už se válím.

K vyjetí na motokrosovou trať byla potřebná trocha motivace a povzbuzení.

Jenže to není žádná leštěnka a šestsetdevadesátka je na podobné kousky stavěná, takže ji zvedám (a znovu oceňuji nízkou hmotnost) a pokračuji dál. Cestou zpátky střídáme asfalt, šotolinu a lesní cesty. Postupně si troufám řešit drobné problémy přidáním plynu a nejen brzdou. Získávám na motorce mnohem více jistoty a užívám si i terén.

SMC-R

Od začátku se nejvíc těším na okruh, tento povrch je mi přeci jen bližší. SMC mě odměňuje hned od začátku. Nemám vůbec co vytknout a všechno funguje skvěle. Jsem sice utahaný z dopoledního endurového řádění, ale motorka mi padne ihned do ruky. Testujeme na motokárové trati poblíž Bratislavy v Dlhé, což jsou ideální podmínky pro tuhle hračku. Použité pneu Bridgestone drží na rozpáleném asfaltu jako přilepené.



Přestože je podvozek WP plně stavitelný (stejně jako u endura) nemám potřebu měnit jeho nastavení. Funguje skvěle a dostávám i skvělou zpětnou vazbu, díky které včas vím, kdy se začínám blížit limitu (mému nebo pneumatik). Přepínám kontrolu trakce ze „streetu“ na „sport“.

Teď se dostávám o level dál a začíná ta pravá zábava! Přestože mám na předním kole stále aktivované ABS, na zadním kole je vypnuté a díky tomu můžu poslat před nájezdem do zatáčky zadní kolo do smyku. Do teď to pro mě byla spíš teorie, ale teď – na stará kolena se mi to v hlavě konečně správně sepnulo a konečně mi to jde!



Jednoválec má skvělý nástup a krásně mě vystřeluje ze zatáček. Kontrola trakce na výjezdu dovoluje takový smyk, že se musím ujistit, jestli je trakce vážně zapnutá. Zjišťuji, že ano, že zvládnutí smyku na výjezdu byla evidentně její zásluha a vracím se na okruh.

V terénu oceníte nízkou hmotnost a skvělou ovladatelnost.

Lehké drifty si díky kontrole trakce užívám víc a víc. Zatímco u Endura způsobovala výška stroje mou nejistotu, tady si umím představit, že by mohl být stroj i vyšší, protože díky velkým náklonům, které stroj dovoluje, mám problém uhnout dostatečně nohou. Přeci jen už nejsem nejmladší, ale toto jsem nečekal.

Šestsetdevadesátka je skvělý stroj. Oproti sedmsetdevadesátce je mnohem radikálnější a emoce z ní sálají na všechny strany. Je znát, že u 690 se nešetřilo a byly použity prémiové komponenty a díky tomu vše funguje excelentně. Nebude to motocykl pro nekonečně dlouhé výlety a polykání kilometrů. Už vůbec ne na výlety ve dvou.

Někomu nemusí vonět vibrace jednoválce - přestože se výrazně snížily. Cena sice odpovídá použité technice, ale u malé a navíc tak trochu jednoúčelové motorky, by člověk čekal menší cenovku než 280 000 korun. U SMC vím o spoustě silnic, kde bych se s ním vyřádil, ale u endura obecně vidím problém v tom, že není moc možností, kde (legálně) jezdit.

Většinu lidí nebaví jezdit dokola po jedné nebo dvou tratích v okolí. Ale pokud všechno toto víte a přesto takové podmínky vyhledáváte a dokážete si je užít, tak tento stroj vás určitě nezklame a zaručeně si ho užijete podle hesla KTM: Ready to race.

A je jedno, jestli se budete honit s někým jiným, nebo jestli budete na téhle hračce překonávat „jen“ sami sebe. Koneckonců o kvalitě a ultimátnosti této káteemky svědčí i fakt, že právě tento stroj je základem veleúspěšného dakarského speciálu.