Holanďan sestrojil motorku ze dřeva. Jezdí na palivo z mořských řas

„Právě ta lidská nejistota z budoucnosti nám dává možnost zkoušet zajímavé věci a dívat se na tradiční model osobní přepravy netradičním pohledem,“ říká Mans, který poprvé v roce 2015 začal ve své dílně spekulovat nad unikátním jednostopým strojem.

„Víte, klasická motorka je vlastně tím nejprostším způsobem, jak přeměnit energii na pohyb. Není to sice úplně nejpohodlnější, možná je to trochu nebezpečné, ale je to kouzelně svobodné,“ dodává.

Vynálezce přitom nechtěl, aby mu tento pocit osobní svobody a radosti z pohybu kalilo svědomí z neudržitelnosti. Fosilní paliva přispívají ke globálnímu oteplování a samotná výroba motocyklů také nepatří z hlediska své ekologické stopy mezi ty zrovna nejčistší procesy. Jak to tedy udělat jinak a lépe? S využitím starých a osvědčených, přírodě vlastních materiálů. Navrhl tedy základní rám motorky s vidlicemi, pevnými řídítky a odpružením kompletně ze dřeva.



Vnější kryt i sedačka, to vše je u jeho cestovního prototypu vystavěno ze dřeva. Přesněji tedy glulamu, lepených vrstev vysoustružených plošek spojených přírodním klihem. „Je to původnější systém, který navíc podává při zátěži lepší výsledky než adheziva na epoxidové bázi,“ dodává Mans.

Prohlídka jednotlivých součástí kapotáže stroje připomíná procházku arboretem. Základem je březové dřevo, které není zrovna ohebné a tvárné. Je však velmi lehké a s jednotlivými díly se dá lépe pracovat.

Materiál vyrobený přírodou

V nejvíce fyzicky namáhaných součástech nastoupil len, který je z hlediska odolnosti jedním z nejkvalitnějších přírodních materiálů. A pochopitelně tu nechybí ani korek, který byl využit jako kompresní materiál v přední a zadní vidlici. Pouze kola jsou z gumy, osy a vlastní blok motoru z kovu.

V roce 2017 Mans na holandském týdnu designu poprvé „slavně“ představil svou dřevěnou motorku světu. Chvály se zrovna nedočkal. Kromě skalních nadšenců do eko-inovací totiž nepřinášel nic tak výrazně nového.

Divákům přišel koncept dřevěného stroje poněkud prehistorický. Hračičkovitý, ale nepraktický. Auto nebo motorka ze dřeva totiž pořád produkují emise ve velkém, bez ohledu na „hezký“ vzhled.

Mans jim musel dát za pravdu. Kromě dřevěného skeletu, který je sice působivý, není jeho dílo zase o tolik čistší a ekologické. Ze strany kritiků však padla i slova inspirace. Manse v jeho dílně krátce po prezentaci navštívil Peter Mooij. Vědec, který se už pár let zabývá udržitelnými energetickými systémy a patří mezi přední evropské průkopníky přírodních paliv.

Řasy dávají palivo zadarmo

Rozhodl se, že do dřevěného koně nechá zasadit speciální motor, který bude poháněn palivem vyrobeným ze zelených mořských řas. „Některé mikroskopické vodní řasy produkují olej, stejně jako třeba olivy,“ vysvětluje Mooij. „A stejně jako z oliv z nich dokážeme takový olej dostat a zpracovat jej na nízkoemisní palivo. Bez větších konstrukčních zásahů do samotného tělesa motoru.“

Princip zůstává zachován, mění se jen médium. Celý koncept dřevěné motorky se tím však dostal na dočista jinou úroveň. „Palivo získané z řas má celkem dost výhod,“ doplňuje Mooij. „Je levné, u moře snadno dostupné. A hlavně: zmíněné oleje se získávají prostřednictvím fotosyntézy, tedy z oxidu uhličitého, který načerpají z atmosféry. Ano, spálením těchto olejů se CO2 do atmosféry zase uvolní. Ale je ho jen tolik, kolik si z ní vzaly řasy. Je to neutrální proces, při kterém ovzduší neznečišťujete.“

Příznivce motorek pochopitelně bude zajímat, co takový stroj ze dřeva vlastně dovede. A možná je příjemně překvapí. S nádrží na 0,6 litru utáhne bez větších komplikací dvacetikilometrovou projížďku v náročném písčitém terénu. Pokud nefandíte pomalé jízdě, můžete bez obav přidat plyn. Maximální rychlost tohoto stroje je dána limitem 100 kilometrů v hodině. Je tedy právě tak dobrý jak na pojížďky ve městě, tak mimo zpevněné silnici. A náhradní díly? Většinu z nich si můžete nechat vyrůst na vlastní zahradě.

Postavte si svou vlastní

Na celém tomto neotřelém konceptu je sympatická ještě jedna věc. Mooij i Mans si nenechali nic pro sebe. Vydali i praktickou brožurku De Dikke Alg: waarom algen de wereld gaan redden (Tlusté řasy aneb proč řasy zachrání svět), ve které krok za krokem popisují celý výrobní postup. Ať už dílenskou část s konstrukcí motocyklu nebo tu „laboratorní“ s výrobou paliva. Podle jejich návodu si tak může podobnou dřevěnou motorku sestavit každý.

„Vždycky mě fascinoval začátek 20. století a éra nástupu prvních automobilů,“ dodává Mans. „Byla to doba, kdy se lidé nebáli zkoušet nové věci. S jedním dobrým nápadem jste mohli udělat díru do světa. Možná je na čase něco takového zase vyzkoušet. S naším nápadem teď může každý experimentovat po svém.“