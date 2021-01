Jak jezdí elektrický Harley-Davidson? LiveWire poskytuje unikátní druh zábavy

Na začátku je nutné říci, že jsem z těch, kteří se označují jako staromilci, zastánci klasických motocyklů a prostě všeho, co je spojeno s benzínem, převody a všudypřítomným hlukem. Proto pro mě byla představa elektrické motorky trochu hůře stravitelná a nezajímalo mě to. Naprosto chápu důvod, proč tento stroj vznikl, ať se mi to líbí nebo ne. Jde o pokrok a chuť ukázat, že není nic, co by Harley-Davidson neuměl, že dokáže vyrobit jakýkoli motocykl včetně toho, kde je třeba použít zcela nové postupy a technologie.

Také přiznávám, že Harley-Davidson je moje „srdcovka“ a řekl bych i rodinná záležitost! Když jsem LiveWire viděl poprvé na Prague Harley Days 2017 jako prototyp, na který se dalo sednout, vizuálně se mi sice líbil, ale divně bzučel a ani jsem se ho nedotkl…