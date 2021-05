Revoluční harley jsme protáhli bahnem, má vychytávku pro malé jezdce

Komentář Petra Pavla Armádní generál ve výslužbě Jako člověk, který se k GS propracoval přes různé motorky jako k pomyslnému vrcholu víceúčelovosti, ale přitom bez vyhraněnosti k jakékoliv značce, jsem se snažil o nezaujatý a vyvážený pohled. I když jsem se, upřímně řečeno, neubránil určitému předsudku ve formě pochyb, že by zrovna Harley-Davidson mohl udělat cokoli, co by sneslo srovnání s etalonem cestovních endur. A byl jsem také ovlivněný prvními obrázky, které pochyby spíš posilovaly, než vyvracely. Pohled na živou motorku je výrazně lepší než obrázky. Stylistické řešení předního světla chápu jako snahu o designový jazyk značky a odkaz k minulosti a bude určitě věcí zvyku. Je pravděpodobné, že se časem začne líbit i těm, kteří nad ním dnes kroutí hlavou. Celkové zpracování a detaily nedosahují úrovně německé konkurence, která je uhlazenější a vypiplanější, ale vzhledem k účelu motorky víc než postačuje. Naopak, k trochu drsnému charakteru se hodí lépe než uhlazenost a motor sám o sobě je vyloženě krásný. Verze S je na můj vkus až přecpaná hračkami, které většina lidí ani nevyužije. Ale to je bohužel trend doby. To platí i o změti ovladačů na obou stranách a množství údajů na displeji v detailním náhledu. Jinak je vše přehledně uspořádané a relativně snadno použitelné. Trochu mě iritovalo ovládání blinkrů bez zpětné vazby, které občas vypíná samo, ale často (při malé změně směru nebo při předjíždění) člověk necítí, jestli dotyk zabral, nebo ne. „Vojenská“ zelená u S verze motorce sedí, ale v matu by byla atraktivnější než v lesku. Posaz, výška sedla, úhel nohou i vzdálenost k řídítkům byla pro mě v pořádku, i když sklon těla je větší než u GS. Téměř nulový nájezd bránil využití většího rozsahu otáček, přesto se člověk s motorkou velmi rychle „sžije“. Motor jde snadno do otáček a nástup výkonu je plynulý. Dostatek krouťáku téměř od volnoběhu umožňuje velmi klidnou jízdu i bez nutnosti podřazování a bez jakéhokoli cukání i při posunování v hustém provozu. Převodovka a řazení byly na tak syrovou motorku neuvěřitelně hladké, krátké a přesné. Žádné kladivo do kovadliny jako u klasických harleyů. I když to není ani nutné, člověk by nejraději stále řadil nahoru a dolů. Na jízdu po nezpevněném povrchu bylo moc mokro a klouzavo, ale jízda po všech druzích silnic všech stupňů kvality byla vyloženě pohodová. Motorka je klidná ve všech rychlostech a nezavlní se ani při necitlivém brždění v náklonu.

Při zastavení mě trochu vystrašil boční stojánek, který se po dotyku se zemí ještě kousek „zhoupne“ a vyvolá pocit pádu. Naopak hlavní stojan funguje skvěle a posadit na něj motorku je hračka. Celkově mám z PanAm mimořádně příznivý dojem. Chlapi z Milwaukee odvedli skvělou práci. Myslím, že vzhledem k výkonům, užitné hodnotě, výbavě, ceně a určitě také „HD efektu“ bude pro všechny zavedené značky cestovních endur hodně těžkým konkurentem.

Bude zajímavé sledovat, jestli a jaké mušky Harley-Davidson vychytá během prvního roku, jaké nabídne příslušenství (např. držák na navigaci, nosiče a kufry nebo mřížku chladiče) a jestli udrží cenovou výhodu vzhledem k ostatním. V takovém případě bych se vůbec nebránil vážným úvahám o změně značky.