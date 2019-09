První jízda v Cayenne Coupé. Takové mělo být SUV od Porsche od začátku

Ten kdysi automobilku zachránil a teď se vyrábí ve třetí generaci. V ní dostává i nové provedení, které je konečně takovým SUV, jakým snad měl být model od začátku.



Milovníci značky Porsche často nemohou modelu Cayenne přijít na jméno. Jenže co naplat, velké SUV je velmi oblíbené a v podstatě kdysi zajistilo automobilce ze Stuttgartu budoucnost a zachránilo její existenci. „Pravověrní“ vyznavači značky tak nad ním sice mohou ohrnovat nos, právě díky Cayenne si však stále mohou koupit i skutečné sportovní modely 911 nebo Cayman a Boxster.

Oblíbený model (aktuálně po menším SUV Macan druhý nejprodávanější) teď přichází v nové karosářské variantě kupé. Je to vůbec poprvé, co se řada Cayenne rozšiřuje o další model. A byť možná není novinka tak průkopnická, jako někdejší prapůvodní Cayenne, o to víc je to auto, které do nabídky Porsche dobře zapadá.

Důvodů je několik: čtyřdveřové kupé je rozhodně nejelegantnější SUV od Porsche a zároveň jedno z nejpovedenějších aut své kategorie. Vedle „mastodontích“ BMW X6 a Mercedesu GLE kupé působí svěžím a elegantním dojmem, rázem je to rozený atlet. Vedle hodně „technicistního“ příbuzného Audi Q8 zase vypadá konzervativněji, vsází na jakousi tradiční dynamiku vzhledu. A samozřejmě oproti dalšímu příbuznému, brutálnímu Lamborghini Urus je Cayenne Coupé učiněný beránek, navíc za lákavou cenu.

Cayenne Coupé je tak ve třídě velkých SUV-kupé hodně dobře posazeno a zákazníky zaujme okamžitě. U Porsche předpokládají, že by mohlo tvořit asi třetinu prodejů modelové řady, ale tipujeme, že by to mohlo být i více. Tato karoserie prostě ke Cayenne opravdu sedí, jako by SUV z Zuffenhausenu (a s bratislavským rodištěm) takové bylo odjakživa. Zatímco první generace Cayenne dnes zestárla a vypadá spíš jako karikatura a ta současná zase vlastně kromě značky a jízdních výkonů v konkurenci už tak dramaticky nevyčnívá, Coupé má přece jen výraznější punc výjimečnosti a k tomu lépe jezdí.

Má i jakousi auru takového toho zbytečného auta, která k vozům a značkám této kategorie tak trochu patří. Vždyť k čemu je velké SUV, u kterého pak někdo „připlácne“ střechu a udělá z něj sporťák? Konstruktéři ale dnes umí divy, takže i když jsou tvary daleko dynamičtější než u běžného modelu, posádka to téměř nepozná a i pro zavazadla zbyl bohatý prostor (o změnách v konstrukci a designu Cayenne Coupé jsme již psali).

Výbava navíc a známé motory

Kromě očividných změn v designu prošlo Cayenne Coupé celou řadou drobnějších změn, které z něj mají už v základu udělat sportovnější auto, než je standardní SUV. Jednou z takových změn je i uspořádání interiéru, který je v základní specifikaci čtyřmístný, ale zákazníci si mohou připlatit za pětimístné provedení. Pátý pasažér vzadu uprostřed ale určitě nebude mít takové pohodlí, jako dva po stranách, což je asi jediný výraznější ústupek.

Jinak se ale oproti standardnímu Cayenne na výbavě auta především přidávalo. V základu má novinka dvacetipalcová kola, obrovskou panoramatickou prosklenou střechu, zadní výklopný spojler, paket Sports Chrono či systém PASM pro aktivní ovládání podvozku. Dále tu je posilovač řízení s proměnlivým účinkem, zadní parkovací kamera či sportovní sedadla nastavitelná v osmi směrech (a s integrovanými hlavovými opěrkami). Zatím nejsilnější provedení Turbo pak jde ve výbavě ještě dál, v základu má vzduchový podvozek, přední sedadla nastavitelná v osmnácti směrech a 21palcová kola.

S touto výbavou bude z počátku k dispozici trojice modelů: základní Cayenne Coupé má třílitrový šestiválec o výkonu 250 kW (340 koní), pak je tu verze Cayenne S Coupé s 2,9litrovým šestiválcem o výkonu 324 kW (440 koní) a nakonec Cayenne Turbo Coupé se čtyřlitrovým osmiválcem o výkonu 404 kW (550 koní). My jsme jezdili s dvojicí silnějších motorizací, přičemž provedení S se na trh dostane o trochu později.

Odlehčující doplňky

A je to trochu škoda, protože podle našich prvních zkušeností s oběma verzemi je šestiválec možná o trochu zajímavějším „řidičským“ autem. Jak je to jen u velkého dvoutunového SUV možné. Hlavním důvodem pro to je ovšem další příplatková výbava, kterou si lze k novince pořídit. Porsche nabízí několik různých sportovních paketů, které pomohou auto ještě vylepšit a hlavně trochu odlehčit.

Specialitou jsou například 22palcová kola GT Design, kde každé z kol ušetří oproti stejně velkému ráfku běžné konstrukce dva kilogramy. Nějaký ten kilogram ušetří i odebrání některých tlumících hmot. Za příplatek lze onu skleněnou panoramatickou střechu vyměnit za karbonovou, která opět spoří kilogramy a přispívá ke snížení těžiště. Méně tlumících hmot a karbonová střecha se projeví malinko větší hlučností na dálnici, ale rozdíl to není nijak zásadní.

Celkem umí tyto drobnosti ušetřit 18–22 kilogramů. V rámci paketů Sport Design lze také získat speciální sportovní sedadla v kombinaci látky a alcantary (ta jsou skutečně parádní, rozhodně lepší než ta standardní), volant potažený alcantarou (opět se drží lépe než standardní kožený). A chybět samozřejmě nemohou ani příplatkové karbon-keramické brzdy.

Tato vylepšení pak pomohou každému z modelů zlepšit akceleraci z nuly na sto o jednu desetinu sekundy. Cayenne S Coupé tak namísto sprintu za rovných 5 sekund umí stovku za 4,9 a u Turba se hranice posouvá z 3,9 na 3,8 sekundy.

A teď zpět k tomu, proč nás šestiválec bavil víc. Auto vybavené kompletní sestavou odlehčujících sportovních prvků totiž fungovalo opravdu výtečně. Kombinace neutahatelných karbon-keramických brzd (fungovaly skvěle i za studena), nižšího těžiště a klasického ocelového podvozku s adaptivními tlumiči umožní řidiči opravdu si užít jízdu i s takto velkým autem. Na klikatých slovinských silnicích, kde jsme Cayenne Coupé testovali, bychom si sice jistě více užili třeba Boxster, ale Cayenne S Coupé působilo opravdu dynamicky a vyváženě.

Pro skutečně rychlou jízdu to u modelu S vyžaduje od řidiče snahu: převodovku je dobré přepnout do manuálního režimu a řadit pádly pod volantem, na pedál je potřeba pořádně šlapat, pak Cayenne S Coupé předvádí, co dnes vlastně velká auta dovedou. I navzdory své hmotnosti je dlouho v zatáčkách neutrální, nedotáčivost se pak ale přihlásí trochu výrazněji. Dramatickým průjezdem ale není problém ani rozhodit záď, jen je celkově třeba počítat s větší hmotou auta.

Osm pro pohodu

Zatímco Cayenne S s kompletní sadou sportovních doplňků na nás skutečně působilo jako sportovní auto, osmiválcové Cayenne Turbo bez těchto vymožeností mělo spíš pohodovější charakter. Ano, jeho motor je samozřejmě mnohem výbušnější a dává autu samozřejmější dynamiku, na druhou stranu už jde o malicherná zlepšení. Dramaticky rychleji Turbo nepůsobí, řidiče už ovšem nenutí řadit, zběsilé tempo lze bez potíží držet i s osmistupňovou převodovkou Tiptronic S v plně automatickém režimu.

Turbo je však těžší, navíc má již zmiňovaný vzduchový podvozek. V zatáčkách přichází nedotáčivost dříve než u modelu S a podvozek nám vlastně připadal trochu nervóznější než konvenční ocel. V klidném tempu s autem v normálním režimu umí být plavnější a pohodlnější, ale na pokyny řidiče ve sportovním režimu lépe reagovalo provedení S s klasickou „ocelí“. Ano, do Turba si lze pořídit stejné odlehčující vymoženosti jako do typu S, jenže rozdíl v hmotnostech a onen vzduchový podvozek stejně nejspíš způsobí, že bude Turbo malinko těžkopádnější. Uznáváme, že osmiválec opravdu skvěle zní, ale ani šestiválcové provedení S se nemá zač stydět.

Silné Turbo jsme také měli k dispozici s ocelovými brzdami. Ani ty ale nebyly zcela obyčejné: šlo o brzdy Porsche Surface Coated Brake, které mají mít oproti klasickým ocelovým o 30 procent delší životnost a při brzdění se na nich vytváří jen minimum prachu. Proto mohou být brzdové třmeny bílé. Jenže i takové špičkové brzdy mají s Cayenne Turbo hodně práce.

Příplatek za keramiku v tomto případě vřele doporučujeme. Kupte si ji třeba místo toho podstatně dražšího osmiválce. Cayenne S Coupé stojí v základu 2 688 000 korun, zatímco Turbo vyjde na 3 955 000 korun. Přidejte veškeré sportovní a odlehčující doplňky, karbon-keramické brzdy a spoustu dalších drobností a pořád bude Cayenne S Coupé výhodnější než Turbo. A na řízení bude zábavnější. Kdo hledá maximální pohodlí a image, sáhne ale nejspíš právě po verzi Turbo bez sportovních doplňků.