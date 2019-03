Porsche překvapuje novým kupé Cayenne. Už jsme v něm seděli

Bratislavská fabrika koncernu VW přidá na linku s cayenny další verzi, to je poprvé v historii modelu, který kdysi zachraňoval Porsche (čtěte zde).



O tom, že ke klasickému pětidveřovému provedení přibude ještě další verze, bylo podle Wolfganga Butscheka z Porsche rozhodnuto od začátku: „Vývojové práce odstartovaly nejpozději rok po SUV provedení,“ uvádí. Inspirací byly analýzy poptávky trhu a úspěch konkurentů, hlavně BMW X6.

Snížení střechy a ladnější silueta Cayennu rozhodně prospěly. Ze zavalitého SUV je teď o dost atletičtější auto, které působí mnohem elegantnějším dojmem. Cayenne vždy exceloval v jízdních disciplinách (a třeba také životností), ovšem zvlášť v první generaci dnes vypadá jako karikatura sebe sama.

Z tříčtvrtečního předního pohledu vypadá kupé trochu jako 911 na zvýšeném podvozku a velkých kolech. Základem jsou dvacetipalcové ráfky. U sportovního provedení s úpravami snižujícími hmotnost karbonem a dalšími úpravami o 20 kilogramů jsou dvaadvacetipalcové.

U jiných karosářských verzí plebejštějších modelů se snaží vývojáři použít co nejvíce společných dílů, třeba kombíky bývají odlišné až od prostředního sloupku a zadních dveří. Porsche je ovšem automobilová šlechta, za kterou jsou ochotni zákazníci platit a očekávají výjimečný přístup.

Jeden stupeň rozdílu

A tak mají SUV a kupé, jak u Porsche dvě verze Cayennu rozlišují, společnou jen příď – kapotu, světla, blatníky a to co je pod nimi. Dál už je kupé jiné, a i přesto, že se přední sloupek rámující čelní okno sklonil o pouhý jeden stupeň (vůči vodorovné linii), znamená to kompletně nový vývoj (3–4 roky), nastavení linky, crashtesty, ladění aerodynamiky, podvozku, prostě všechno.

Jiné tak musí být i rámy dveří dveří. Delší je také čelní sklo. Střecha a všechno ostatní už je pak jiné a záď je zcela svébytná. Takže je nakonec kupé oproti SUV o 20 mm nižší a o 13 mm delší.

Interiér je vpředu stejný s „obyčejným“ Cayennem, výplně dveří jsou ovšem z „neviditelné“ vnitřní strany upravené tak, aby se daly uchytit do modifikovaných rámů dveří.

A proč ta úprava čelního sloupku o zanedbatelný jeden stupeň? Designéři to tak chtěli, jinak by silueta kabiny nebyla tak ladná. Linie zádi pak klesá v typickém stylu kupátek porsche. Na horní hranu víka kufru ještě přidali spojler. Zadní řízená náprava je o 18 milimetrů rozšířená (delší ramena nápravy), díky tomu nabyly také svaly zadních blatníků.

Ze zádi se nad devadesátikilometrovou rychlost vysouvá (o 13,5 centimetru) nahoru a vzad obrovité křídlo, které vylepšuje přítlak na zadní nápravě. Ovládat se dá také tlačítkem z místa řidiče.

Nejvíc změn je vzadu. Pokud nezvolíte čtyřmístné provedení se dvěma oddělenými křesly, jsou tam sedadla stejná jako ve standardním cayennu s vyšší střechou. Protože však konstruktéři u kupé vynechali mechanismus jejich posunu, jsou uchycená napevno a o tři centimetr níž, to zas pomohlo dohnat prostor nad hlavami, který u kupátek obvykle ubírá klesající linka střechy.

Wolfgang Butschek říká, že to přesně nemají změřené, ale místa na hlavu by mělo být v kupé téměř stejně jako v SUV.

A ještě jedním fíglem si pomáhají: pozornému divákovi neujde, že Cayenne Coupé má vždy černou střechu, v základním provedení je prosklená neotevírací, ve sportovním paketu karbonová prolisovaná. Ten černý díl je trochu vyklenutý nad bočnice střechy, i to uvolní místo nad hlavou vzadu, v těchto případech se vždy hraje o každý milimetr.

Do cayennu se navíc skvěle nastupuje, nohu není třeba zvedat přes zvýšený práh, ten je totiž zarovnaný s podlahou. A je to tak i u kupé.

Oproti SUV má nová sportovnější varianta menší kufr, z původních 770 je 625 litrů.

Třetina prodejů

Do prodeje dorazí nové provedení Cayenne v polovině roku se základním šestiválcem o výkonu 340 koní a ve verzi Turbo s osmiválcem s 550 koňmi, přeplňované jsou benzinové motory v obou případech. Nejprve přijede do Evropy, pak bude následovat zbytek světa. Pro Cayenne nejdůležitějšími trhy jsou obecně Čína a USA.

Podle Butscheka Porsche předpokládá, že kupé bude tvořit dvacet až třicet procent prodejů Cayennu. Cílem je ulovit hlavně nové zákazníky.

Příplatek oproti standardnímu Cayennu, který startuje s cenou těsně pod dvěma miliony korun včetně DPH a končí u verze Turbo na 3,65 milionech, bude 5 až 7 tisíc eur.