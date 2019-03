Magnus Walker, nejbláznivější sběratel porsche má image bezdomovce

V případě Magnuse Walkera vzhled klame. Dlouhán v lehce otrhaném oblečení, s čepicí, předlouhými vousy a ještě delšími dredy je ve skutečnosti jeden z nejprominentnějších příznivců Porsche. Německá automobilka jej pravidelně zve na autosalony a další akce, Walker totiž zaujme nejen vzezřením, ale i svým nadšenectvím. Kdo ve skutečnosti je a jak se stal jedním z nejvýraznějších sběratelů aut?



Magnus Walker, známý sběratel porschí na autosalonu v Ženevě obdivuje expozici oslavující 70. výročí značky Abarth.

Walkerova vášeň pro Porsche propukla už v deseti letech, když s otcem v roce 1977 navštívil autosalon v londýnském Earl’s Court a poprvé zblízka uviděl model 911 Turbo. Cesta ke sbírce německých sporťáků ovšem rozhodně nebyla přímočará. V patnácti letech ho vyhodili ze školy a v rodném anglickém Sheffieldu se protloukal po brigádách, volný čas trávil pitím a na punkových a metalových koncertech.



Rozhodující změna přišla v roce 1986. Walker odjel na pracovní pobyt do amerického Michiganu a po jeho konci už v USA zůstal. „Nedokázal jsem snést myšlenku na návrat do Anglie, připadalo by mi to jako porážka,“ prohlásil loni Walker pro firemní magazín Porsche Christophorus.

Na začátku byly obnošené kalhoty

Po emigraci to s ním nejprve vypadalo podobně jako doma v Sheffieldu, krátce po přestěhování do Los Angeles však přišel konečně průlom ve stylu amerického snu. Jak už to u velkých příběhů bývá, stačilo málo: koupil si obnošené kalhoty, které si sám přešil. Originální model zaujal zpěváka jedné místní skupiny, který Walkerův výtvor odkoupil za deset dolarů a hned objednal další. A bylo rozhodnuto.

Walker začal obcházet bleší trhy a second handy, kde skupoval použité oblečení. To pak upravoval a přešíval ve vlastním stylu – a po měsíci začal vydělávat. Značka Serious Clothing, kterou založil společně s manželkou Karen, se rychle prosadila. Jeho modely nosily celebrity jako Madonna, Alice Cooper nebo Bruce Willis.

Dolary se začaly hrnout po tisících týdně a přišel čas pořídit první porsche. Tím byla 911 z roku 1974, kterou si Walker koupil v roce 1992. Podnikání neustále rostlo, což si vynutilo další zásadní krok. Walker potřeboval větší prostory, a tak s manželkou pořídili starou nepoužívanou továrnu v Los Angeles. Ta je jeho základnou dodnes.

Móda dnes už Walkera neživí. Koncem devadesátých let ztratil tah na branku, doba i vkus se změnily a značka Serious Clothing nakonec úplně skončila. Stará, postupně zrekonstruovaná továrna ovšem přinesla nový zdroj obživy. Díky umístění přímo v centru Los Angeles se proměnila v ateliér. Victoria Beckhamová zde natáčela reklamu, Bruce Willis části filmu Můj soused zabiják, vznikly zde videoklipy od Prince nebo Jay-Z.

Plakát k filmu Urban Outlaw

Filmem k celosvětové proslulosti

Magnus Walker by zřejmě zůstal jedním z mnoha sběratelů, o jejichž koníčku vědí jen známí a pár zasvěcených. O Walkerovi, který auta nejen kupuje, ale mnoho z nich také originálně upravuje podobně, jako to dělal s oblečením, se ale doslechl kanadský dokumentarista Tamir Moscovici. Ten o Walkerovi v roce 2012 natočil půlhodinový film Urban Outlaw, který na festivalech posbíral mnoho cen a extravagantního sběratele představil milionům diváků.

Od té doby se Walker objevil v dalších filmech a několika talk show, natáčel s ním například legendární moderátor (a také sběratel aut) Jay Leno. Walker napsal autobiografii, je aktivní na sociálních sítích a kombinací nevšedního vzhledu a vášně pro stará porsche vzbuzuje pozornost. Není proto divu, že značka Porsche z něj udělala jednoho ze svých ambasadorů.

Z někdejších 40 kusů Walker svoji sbírku postupně zredukoval na 25 nejzajímavějších aut, která prý nejsou na prodej. Odborníci nicméně jejich hodnotu odhadují v součtu na 7,5 milionu dolarů. Kromě různě modifikovaných 911 mezi ně patří i vzácná 924 Carrera GT nebo raná 911 z roku 1964 v původním stavu.

Ačkoliv by jako úspěšný podnikatel a známá osobnost mohl Magnus Walker stará porsche klidně renovovat a upravovat na zakázku, sám tuto možnost vylučuje. Zatímco jiné aktivity dělá pro peníze, porsche jsou jeho osobní vášní a nic jako renovační dílnu provozovat nechce. Modifikovanou 911 podle Walkera si tak sice teoreticky koupit můžete, ale jen tehdy, pokud se rozhodne obměnit svoji sbírku.