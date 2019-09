Porsche Taycan Turbo nemá turbo a tesle neujede

Nekonečná hra na téma „Kdo porazí Teslu“ vstupuje do dalšího, zatím nejnapínavějšího dějství. Poté, co se Audi, Jaguar a Mercedes snažily bojovat nabídkou lepšího auta za podobné peníze, vstupuje na hřiště Porsche. To se snaží bojovat všemi myslitelnými prostředky a téměř za každou cenu.



Výsledek se jmenuje Taycan a paradoxně není nejrychlejším elektromobilem, dokonce ani nejdražším porsche. Na pomoc si bere zcela matoucí přívlastky Turbo a Turbo S – to podle úrovně výkonu, turbo však nemá pochopitelně ani jeden z těchto elektromobilů – a chlubí se dechberoucími parametry. Jak funguje turbo čtěte zde

Tesla snad musí mít ve vývojovém oddělení Porsche špióny, když mezitím stihla uvést do prodeje novou verzi Modelu S, která jede nejrychleji 261 kilometrů v hodině, Taycan je o kilometr pomalejší. Akcelerace z klidu na stovku za 2,8 sekundy je ještě působivější – jedině Porsche 918 Spyder to za celou historii značky uměl rychleji a poslední 911 GT2 RS, nejrychlejší 911 všech dob, je stejně rychlé jako čtyřmístný a mnohem těžší model Taycan.



Přesto, tesla je o dvě desetiny lepší, na stovce je za 2,6 sekundy. A ano, bavíme se o hodnotě z nuly na sto kilometrů v hodině, nikoliv z nuly na šedesát mil v hodině, a o německé specifikaci tesly. Podmínky porovnání jsou tedy maximálně spravedlivé.

Pak se stačí podívat na model Taycan, který jako by 911 z oka vypadl. Je zkrátka takovou delší a futurističtější obdobou ikonického kupé. Uvnitř je to ještě lepší, neprůstřelná kvalita a sofistikovaný design německé značky ujíždí tesle mnohem rychlejším tempem, než jaký je rozdíl v oficiálních technických údajích.

Sedí se velmi nízko a interiér řidiče obklopuje tak, aby se cítil jako ve sportovním autě. Digitální přístrojový štít ctí dlouholeté tradice značky, dotykové ovládání všeho zase zapadá do aktuálního konceptu interiérů Porsche. Novinkou je volitelný dotykový displej před spolujezdcem, který si na něm může „hrát“ s vybranými funkcemi a nezasahovat tak řidiči do „jeho“ displeje.

Ačkoliv Taycan není úplně typickým rodinným vozem, řidič si s sebou může vzít tři další spolucestující a díky dvěma prostorům na obou koncích karoserie 81 + 366 litrů zavazadel.

Porsche se chlubí mnoha technickými inovacemi. Ačkoliv elektromobily obvykle neřadí, Taycan má pro zadní elektromotor dvoustupňovou převodovku, která zlepšuje účinnost při jízdě vysokými rychlostmi. Pokroková je také konstrukce elektromotorů, které dohromady dávají dlouhodobě výkon 460 kW a přechodně až 560 kW (platí pro Taycan Turbo S, slabší Taycan Turbo má 460, resp. 500 kW).

Šéfdesignér Michael Mauer na představení nového Porsche Taycan Turbo

Ojedinělá je též elektroinstalace pracující s napětím 800 V. To zvyšuje účinnost nabíjení a šetří hmotnost použitých dílů. Však má Taycan hmotnost na svých pět metrů délky umírněných 2 295 kilogramů.

Solidní je také dojezd na jedno nabití okolo 400 kilometrů, což se při propagační jízdě po USA potvrdilo. Trasu dlouhou 650 kilometrů zvládl Taycan s jedním dobíjením po cestě a dostatečnou rezervou energie v bateriích.



Auto takových parametrů samozřejmě nemůže být levné, zvlášť když pochází od Porsche. Levnější Taycan Turbo se proto prodává za 4 159 530 korun, dražší a výkonnější Taycan Turbo S za 5 069 530 korun. To je skoro dvojnásobek proti již zmiňované tesle, z Taycanu to však nejdražší porsche nečiní. Tím je plug-in hybrid Panamera Turbo S E-Hybrid, který k elektřině přidává ještě výkonný osmiválec a podle karosářské verze stojí od 4 924 773 do 5 520 000 korun.

VIDEO: Nové Porsche Taycan Turbo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu