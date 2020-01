Elektroniro by bylo výborné rodinné auto, Kia ho však nestíhá vyrábět

O elektromobil Kia e-Niro je podle Kateřiny Vaňkové z českého zastoupení automobilky takový zájem, že jej na současných linkách nestíhají vyrábět a některé menší trhy – například ten náš – prostě musí počkat.

Kia e-Niro představuje vše, co si lze od písmenek SUV slibovat. „S“ jako sportovní v tomto případě platí. Elektromotor s výkonem 150 kW a točivým momentem 395 Nm dostupných od nulových otáček dokáže 1,73 tuny vážícímu vozidlo udělit výbornou dynamiku jak pro svižné rozjezdy, tak předjíždění. Ve spolupráci s tvrději nastaveným podvozkem se vozidlo nenaklání ani při hodně prudkých průjezdech zatáček, řidiče i spolujezdce navíc podrží dobře tvarované sedačky – svižná jízda na klikatých silničkách nás s e-Nirem překvapivě bavila. Jen pozor, světlá výška není taková, jak bývá u SUV zvykem – je třeba s tím při vjezdu na nezpevněnou silnici počítat.

Proti „U“ jako užitkové (v originále „utility“) nelze mnoho namítat. Zavazadlový prostor má objem 451 litrů, po sklopení sedaček 1 405 litrů – pro srovnání, aktuální Fabia Combi má základní objem kufru o něco větší (530 litrů), se sklopenými sedačkami o trochu menší (1 395 litrů).

Námi naměřený bezpečný dojezd 405 kilometrů – bez omezování rychlosti a komfortu – lze při většině jízd těžko nazvat jako omezující. Díky rychlému 77kW dobíjení (my na první české superrychlé nabíječce od EONu reálně dosáhli rychlosti 75 kW) lze navíc jeho akumulátory v krátkém čase doplnit (ačkoli zatím většina českých rychlonabíječek víc jak 50 kW nenabídne).

Interiér KIA e-NIRO je spíše konzervativně tradiční.

A „V“ jako vozidlo (v originále „vehicle“) – o tom nemusíme po zhruba 700 najetých kilometrech pochybovat.

Větší Kona

Kia e-Niro nezastírá svoji příbuznost s modelem Kona Electric sesterské společnosti Hyundai, což je rozhodně pozitivní věc. S Konou Electric jsme v létě podnikli cestu do Itálie a zanechala v nás výborný dojem.

E-Niro má stejný 64kWh akumulátor, stejné je i pohonné ústrojí se 150 kW výkonu a 395 nm točivého momentu. Částečně se shoduje i umístění ovládacích prvků. Jiný je exteriér, interiér i systém infotainmentu.

Zásadním rozdílem je velikost. Kia e-Niro je o poznání větší. Je v ní víc místa na nohy na zadních sedačkách a výrazně víc místa v kufru. Pohodlnému cestování čtyř dospělých či pětičlenné rodiny se spoustou věcí na víkend zde nic nebrání. Nabíjecí kabely jsou schované pod podlahou kufru a tak nepřekážejí zavazadlům.

Nabíjení

Potěšující zprávou je, že Kia k e-Niru přibalila nikoli 10A, ale 12A nabíjecí kabel. Místo 2,4 kW tak můžete z běžné zásuvky nabíjet 2,8 kW, což dobu nabíjení o trochu zkrátí. Samozřejmě je to větší zátěž na zásuvkový rozvod, ale pokud to není hliníková instalace s uvolněnými spoji a s vykloktanou zástrčkou, neměl by vzniknout žádný problém. Nicméně platí, že elektromobil by se měl nabíjet z elektrikářem zkontrolované zásuvky na samostatně jištěném okruhu.

Rychlejší domácí nabíjení zajistí kabel z třífázové zásuvky, my používáme EVELINE I od české společnosti EV Expert. E-Niro má bohužel jen jednofázovou palubní nabíječku, takže s 16A jištěním můžete nabíjet rychlostí 3,8 kW, s 32A jištěním až 7,6 kW. Škoda, vícefázové nabíjení je praktičtější, už jen proto, že můžete každou fázi zatěžovat nižším proudem a přesto nabíjet rychleji.

Veselejší to je u veřejných rychlonabíječek se stejnosměrným proudem (DC). E-Niro má podle specifikace zvládnout 77 kW nabíjení, my jsme na první české superrychlé nabíječce E.ON na Vystrkově dosáhli na 75 kW, což je velmi dobrý výsledek.



KIA e-Niro na superrychlé 175kW nabíječce e.ON u Humpolce.

Nabíjet jsme začali při 12 procentech, během několika desítek sekund nabíjecí výkon vystoupal na 51 kW. Postupně dále rostl, po asi třech minutách dosahoval 72 kW, po deseti minutách 74 kW, po osmnácti minutách od začátku nabíjení maxima 75 kW. Po překročení 50 procent akumulátoru a pětadvaceti minutách klesl na 69 kW, o deset minut později byl na 58 kW, po čtyřiceti minutách při 73 procent akumulátorku klesl na 36 kW. Osmdesáti procent kapacity akumulátoru dosáhl při rychlosti 24 kW. Celkem jsme nabíjeli 49 minut, doplnili 48,95 kWh a od stojanu odjížděli s 80 procenty kapacity akumulátoru. Čekali jsme, že vysoké rychlosti nabíjení bude využívat po delší dobu, ale je to omezení kvůli zachování životnosti akumulátoru.



V provozu

O jízdních vlastnostech jsme se již zmiňovali. Bavila nás čipernost, se kterou může minimálně v první třetině tachometru soupeřit jen velmi málo běžných vozidel se spalovacím motorem. Podvozek je spíše tvrdší a zejména na zadních sedadlech někdy na českých tankodromkách víte o nerovnostech víc, než by si člověk přál, ale rozhodně bychom to neoznačili jako nepohodlné.

Velmi příjemné je ticho – vedle u elektromobilu typicky chybějícího hluku pohonu je příjemné i dobré odhlučnění kabiny, jen tlumeně slyšíte i pneumatiky na vozovce. V souladu s evropskou legislativou nechybí plašička chodců, tedy generátor hluku při rychlostech do 30 km/h. Pokud chcete v brzkých ranních hodinách odjet tiše, stačí jej vypnout tlačítkem vedle volantu.

Sedačky jsou pohodlné, se slušným držením těla; řidičova je elektricky seřiditelná, všechny pak elektricky vyhřívané, i vzadu. V zimě potěší i vyhřívaný volant. Z hlediska vytápění kabiny je dobrou zprávou, že má e-Niro tepelné čerpadlo, které odsává méně energie z baterií.

Baterie mají kapacitu 64 kWh, spotřebu lze bez problémů držet kolem 13 kWh / 100 km. Když jsem se nijak nekrotil, užíval dynamiky a v chladných dnech si přitápěl, jezdil jsem průměrně za 15,8 kWh / 100 km. Na spotřebě se samozřejmě promítne i míra využití rekuperace, kterou můžete šikovně řídit pádly pod volantem – snadno tak přepnete z režimu mírného do intenzivní rekuperace, a ačkoli nelze řídit jen jedním pedálem jako Nissan Leaf, na brzdový pedál můžete s trochou šikovnosti šlápnout jen při potřebě zastavit. O tom, o kolik jste prodloužili rekuperací dojezd, vás průběžně informuje displej. Po vypnutí auta je promítnuta i jízdní statistika, bohužel jen opravdu na okamžik.

Interiér je příjemný, celkem praktický, bez nějakých větších výstřelků. Zajímavě je řešena volba jízdního režimu, což je otočný ovladač na místě tradiční řadicí páky. Z počátku budete výsledek otočení bedlivě kontrolovat, ale po chvíli si na to zvyknete. Vzhledem k ceně vozu bychom očekávali volbu hodnotněji působících materiálů v interiéru, zejména na omak. Bílá plastová výplň dveří je zajímavým prvkem.

Pod displejem infotainmentu je polička s bezdrátovým nabíjením chytrého telefonu, náš tradiční Galaxy S9 Plus nabíjela bez problémů. Telefon však v nabíječce není vidět a tak jej lze použít jen jako zdroj zvuku, ale ne jako navigaci. A to je trochu škoda. Vestavěná navigace není špatná, a pokud vozidlo pomocí hotspotu připojíte k internetu, můžete využívat online služby od Tomtomu, zejména dopravní informace v reálném čase. Na schopnost Waze vyhnout se aktuálním zácpám a promotat se objízdnými uličkami města však nemá.

Jednotka infotainmentu má mimo navigace i DAB a FM rádio, přehrávání hudby z USB pamětí a samozřejmě Bluetooth pro telefonování i hudbu. O ozvučení se postarala společnost JBL, a pokud máte rádi ostřejší a tvrdší projev, budete spokojeni. Sestava od Krellu v Koně však hraje o poznání kultivovaněji a lépe.

Závěr

E-Niro je na recenzi trochu komplikované vozidlo. Po pár kilometrech se s ním sžijete a nic podstatného vám nechybí a nic vás nerozčiluje. Vše funguje jak má a není si moc na co stěžovat. Jezdí velmi dobře, je v něm dost místa, má velmi dobrý dojezd. Když jsem se po dopsání recenze rozhodl podívat na recenze zahraničních kolegů, abych zjistil, co na elektrickém Niru kritizovali oni, moc jsem si nepomohl – zpravidla o něm hovoří jako o jednom z nejlepších elektromobilů vůbec.

Mně nejvíce chyběla aplikace pro chytrý telefon, ve kterém bych si mohl na dálku zkontrolovat stav vozu nebo spustit vyhřívání před nenadálým odjezdem (na ten pravidelný si můžete nastavit časovač). Škoda také pouze jednofázového AC nabíjení.

Kia e-Niro je výborný elektromobil, který nezaskočí ani rodiny s dětmi balící se na dovolenou. Každý si musí zvážit, zda mu nárůst ceny oproti verzím se spalovacím motorem (1.6 GDI HEV je v ceníku se slevou za 684 980 korun, 1.6 GDI PHEV za 999 980 korun) vyváží výhody elektromobilu – tichý provoz, skvělou akceleraci, předehřátí/vychlazení vozu před odjezdem, nižší náklady na provoz a servis, nulové lokální emise a i v českém energetickém mixu výrazně nižší celkovou produkci CO 2 . E-Niro stojí 1 249 980 korun, přičemž pořízení jeho levnější varianty s nižším výkonem motoru (100 kW) a menším akumulátorem (39,2 kWh) nepovažujeme vzhledem k malému cenovému rozdílu (100 000 korun) za rozumnou volbu.

A samozřejmě platí, že podmínkou pro spokojený provoz elektromobilu je mít jej možnost nabíjet doma – majitelé rodinných domků nebo garážových stání s přívodem elektřiny to mají nejsnadnější.