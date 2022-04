Auta s lidskými jmény. Nazvali je po závodnících, vnučce i slavném malíři

Najít pro auto vhodné jméno není jen tak. Zatímco u své ratolesti většinou vybíráte ze známých jmen v kalendáři bez ohledu na to, že stejné nesou děti v sousedství, v případě automobilů platí, že jméno musí být unikátní a nikdo ho nesmí mít patentované. Musí vzbuzovat pozitivní asociace a nesmí být posměšné ani hanlivé.

Je potřeba, aby bylo náležitě atraktivní, snadno zapamatovatelné a ve všech jazycích šlo jednoduše vyslovit. Patentové úřady jsou přeplněny zaregistrovanými používanými jmény i dlouhým seznamem těch, která si automobilky připravují pro nové modely nebo je drží v záloze. Stojí to hodně času a peněz, občas ale pomůže i náhoda.

Názvy modelů by měly odpovídat zaměření vozu. Není tedy náhodou, že jména off-roadů a SUV většinou vzbuzují dobrodružné asociace, ale i pocit svobody a nezávislosti (Ford Explorer, Land Rover Discovery, Toyota Land Cruiser), sportovní vozy často názvy závodních či testovacích okruhů (Ferrari Monza či 599 GTB Fiorano) a velkoprostorové pro změnu atmosféru dlouhých cest a prostornosti (VW Touran, Renault Espace). Luxusní modely zase evokují pocit výjimečnosti (Rolls-Royce Phantom) a užitkové pracovní zaměření (Ford Transit, Renault Trafic).

Inspiraci automobilky hledají, kde se dá. V historii, zeměpisu či biologii. Někteří výrobci vytvořili logickou strukturu označování svých modelů, jiní je nazývají nahodile. Mnozí používají jména, jiní čísla, další kombinace čísel a písmen. Mercedes označuje své řady písmen abecedy, Lancia zase většinou využívala řeckou abecedu. Volkswagen se před časem zhlédl v názvech vycházejících ze starořecké mytologie. V případě modelů Seatů si důkladně procvičíte španělské zeměpisné názvy. Jména Lamborghini mají vždy co do činění s plemeny býků, jejich chovateli, či slavnými toreadory. Maserati si pro změnu oblíbilo označení větrů.

Občas pomůže i náhoda

Při vymýšlení vhodného jména leckdy pomůže i momentální nápad. Takto dostalo jméno i někdejší sportovní kupé Fairlady Z od Datsunu. Prezidentu japonské automobilky totiž při návštěvě New Yorku učaroval muzikál My Fair Lady. Jméno Sedici je zase nápadem syna někdejšího šéfa značky Fiat Lucy de Mea: „Probírali jsme se synem násobilku a já se ho zeptal, kolik je 4x4. A on odpověděl: přece 16, tedy italsky sedici!“ A jméno malého vozu s pohonem všech kol bylo na světě.

Štěstěna stála i u názvu anglického sportovního modelu Lotus Elise. Tehdejšího majitele Lotusu Romanu Artiolimu inspirovala vnučka Elisa, „a“ zaměnil za „e“ a název nového modelu byl na světě. Kdyby ale její jméno nebylo na E, možná by bylo ve hře jméno Artioliho dcery Eleny. Tradice je tradice a jména všech vozů z Hethelu od typu 11 s výjimkou modelů Seven a 340R začínají vždy tímto písmenem.

Když se Lotus Elise představoval v září 1995 na frankfurtském autosalonu, čekalo na novináře malé překvapení. Po slavnostním strhnutí plachty totiž přímo za volantem výstavního vozu seděla dvouletá holčička. Poté se na Elisu trochu pozapomnělo a opět o sobě dala vědět až při 20. výročí britského roadsteru a současně na Facebooku a Instagramu založila profil I am Lotus Elise.

Na něm se pochlubila, že s jedním po ní pojmenovaným vozem, který dostala již ve svých čtyřech letech, ráda vyráží do horských průsmyků v italských Alpách, kde bydlí. Letos, kdy je Elise Artioli již 27 let, se navíc stala majitelkou posledního vyrobeného zákaznického exempláře Lotusu Elise, modelu Sport 240.

Elisa dokonce vlastní společnost Delightful Driving, která pořádá automobilové výlety po Evropě. Na Youtube má videa, v nichž majitelům Lotusu Elise dokonce názorně předvádí, jak provádět některé i docela náročné servisní úkony. Stala se tak skutečnou ambasadorkou „svého“ auta.

Používání jmen známých osobností ale může skýtat i problémy. O tom se přesvědčil Citroën, který v 90. letech zatoužil po jménu jednoho z nejslavnějších malířů všech dob Pabla Picassa. Poprvé se objevilo v roce 1999 na excentrickém velkoprostorovém modelu Xsara Picasso, což na základě licence umožnil jeho syn Claude. To se nelíbilo Picassově vnučce Marině, která kvůli tomu dokonce svého strýčka zažalovala. Soud však přiznal Claudu Ruizovi Picassovi plné právo nakládat s otcovým jménem a podpisem. Citroën ale stejně již přestalo bavit platit za používání slavného jména a v roce 2018 ukončil jeho používání. Celý příběh čtěte zde.

Zajímavých automobilů, které si vozí jména skutečných lidí, je celá řada. I k nim se mnohdy váže nějaký příběh. Ty nejzajímavější najdete v naší galerii.